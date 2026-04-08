4/26（日）に大阪府で6店舗目となるサロモンストア ららぽーとEXPOCITY店がNEW OPEN

アメアスポーツジャパン株式会社

『Salomon（サロモン）』は、フランス・アルプスで生まれ、革新性とプレミアムさを兼ね備えたモダンマウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。フットウェア・アパレル・ウィンタースポーツギアを通して日々の冒険に新たな価値をもたらします。また、イノベーターとしてだけに留まらず未来を切り開く存在としてトレンドを自ら創りだしていきます。デザイナー・エンジニア・アスリートが交わり、未知の領域に挑戦しながらスポーツとカルチャーの新しい未来を形作っていきます。

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区 /代表取締役社長：ショーン・ヒリアー）傘下の『Salomon（サロモン）』は万博記念公園駅より徒歩圏内に位置する日本最大級の大型複合施設ららぽーとEXPOCITY（エキスポシティ）内に、2026年4月26日（日）に新たにサロモンストア ららぽーとEXPOCITY（エキスポシティ）店をオープン致します。

【 サロモンストア ららぽーとEXPOCITY（エキスポシティ）店 】

◇STORE INFORMATION

サロモンストア ららぽーとEXPOCITY（エキスポシティ）店では、フィールドパフォーマンスを追求し洗練されたデザインと機能性を備えるパフォーマンスカテゴリーのシューズを中心に、アパレルやバックパック、アパレルアクセサリなど豊富なプロダクトラインナップで展開致します。店内ではロッカーと試し履きのできるテストシューズを常設するなどコミュニティスペースとしての役割も備え、これらを活かした定期的なコミュニティランニングなども開催予定となっております。万博記念公園隣接の特別な空間を是非ご体感ください。

店舗名称：サロモンストア ららぽーとEXPOCITY

（エキスポシティ）店

オープン日：2026年4月26日（日）

所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博記念公園2-1 ららぽーとEXPOCITY（エキスポシティ）2階

営業時間：平日10：00～20：00 土日祝10：00～21：00

連絡先：06-4860-6447

■ NOVELTY

サロモンストア ららぽーとEXPOCITY（エキスポシティ）店にて\22,000（税込）以上の商品をお買い上げ頂いたお客様対象に先着でオリジナルシューケアグッズをプレゼント致します。

※数に限りがございますので無くなり次第終了とさせて頂きます。

■ RUNNING EVENT

Salomon（サロモン）が提案するオンロード・オフロードをシームレスに繋ぎ、タイムや距離などに縛られない自由なランニングスタイル“GRAVEL RUNNING（グラベルランニング）”に最適なグラベルシューズを実際に履いて走るグラベルランニングイベントを開催致します。

※イベントへの参加にはS/PLUS会員登録が必要となります。

イベント名：SALOMON GRAVEL RUNNNING SESSION

日時：4月26日（日） 10：30 ～ 13：30

定員：20名

参加費：無料

応募方法：サロモン公式HP内イベント応募ページにて募集予定

※詳細及びお申込みはHP内イベントページにてご確認ください。

https://salomon.jp/pages/event

＊会員サービス「S/PLUS（エスプラス）」 ご入会はこちらから https://salomon.jp/pages/s-plus(https://salomon.jp/pages/s-plus)

「S/PLUS（エスプラス）」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。

About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp(https://salomon.jp)

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

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サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

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【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL：050-1720-4849