年内入試の「志望理由書が書けない」を高1・2から解決へ ～高校向け教材の人気シリーズに「志望理由書準備BOOK」を追加 ～

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、高校向け教材「思考力・表現力ワーク」をこの4月にリニューアルしました。年内入試、とりわけ総合型選抜で必須とされる「志望理由書」にフォーカスした『じぶんみらいデザイン 志望理由書準備BOOK』を付録として追加。年内入試志望者の増加を受け、学校現場での指導を支援します。

■増える「志望理由書」の作成指導。課題は「何を書けばいいかわからない」生徒の対応

令和の大学入試として定着が進む年内入試*。私立大では入学者の6割が同入試を利用し、志望者は増加し続けています。一方で、年内入試希望者への出願指導が高等学校での課題となりつつあります。とりわけ、すべての大学で必須となる「志望理由書」の作成において、高3夏のいざ書こうとするタイミングで、それまでの自己分析の甘さや、「なぜその大学・学部を志望するか」のリサーチ不足が露呈し、何を書けばいいか分からず、書く以前の段階で暗礁に乗り上げるケースが続出。「書けない生徒」への対応が先生方を悩ませています。

＊年内入試：総合型・学校推薦型選抜の通称で、私立大を中心に高3の12月までに結果が出ることが多いため、年内入試と呼ばれています

今回、高校向け教材の人気シリーズ「思考力・表現力ワーク」の付録として追加作成した『じぶんみらいデザイン 志望理由書準備BOOK』は、この「生徒が書けない」という現場の声に応えるものです。主に高校1・2年次での使用を想定した内容で、「現在の自分」、「現在の関心」、「将来のビジョン」の3つのステップで自己分析を進めるとともに、なぜその大学・学部に行きたいかまで考えを広げます。高1・2の早い時期から自分についての考えをじっくり積み上げることで、高3時に、「自分の言葉」で志望理由書を書ける状態になることをめざします。

【思考力・表現力ワークについて】

入試で重要とされる「思考力・表現力」を育成・測定する「思考力・表現力シリーズ」の入門編となる商品です。思考力・表現力を「知識活用力」「読解力」「発想力」「構成力」「表現技術」の5つのabilityとして定式化し「文化と私」「社会と私」「科学と私」の3つのテーマからひとつを選び、ワークを進めます。「書く」力の根底となる、事象を「読み取り」、「考える」力を伸ばす教材として、先生方のご支持をいただく人気シリーズです。

■『じぶんみらいデザイン 志望理由書準備BOOK』について

［レクチャー動画を視聴し、ワークシートを利用しながら学習を進めます（自学可能）］

形式：

デジタルブック式ワークブック（全編レクチャー動画付き）

対象：

高等学校向け教材。高3時に総合型・学校推薦型入試への出願を視野に入れている高1・2生の指導用を想定しています。授業内、もしくは自宅学習での活用が可能です。

※高等学校向け教材「思考力・表現力ワーク」の付録として展開します。単品販売および、個人向けの販売は行いません

内容：

志望理由書を書く際に必要となる、3つの要素を高1・2の間に考えます。早いうちに自分を掘り下げることで、高3までに「今の自分にプラスして、この経験を積んでおこう」といった、目標に向けて「いま、何をやるべきか」の確認にもつなげることができ、年内入試対策をより充実させることが可能となります。

＜3つの要素＞

１．現在の関心（学部や大学の志望理由となるもの）

２．将来のビジョン（大学での学習計画やその先の将来）

３．自分のポテンシャル（自己アピール）

［志望理由書づくりの3つの要素］

＜教員向け指導資料について＞

本書の内容を踏まえた「ティーチャーズガイド」もご用意。志望理由書作成の指導時にお役立ていただけます。

『じぶんみらいデザイン 志望理由書準備BOOK』サンプル冊子：

https://bit.ly/jibun-mirai

費用：

1,320円（生徒一人につき）

お問い合わせ・お申し込み：

最寄りの河合塾営業担当までご連絡ください。

●河合塾営業担当一覧 https://www.keinet.ne.jp/teacher/service/contact/

＜河合塾講師によるスペシャルコンテンツのご案内＞

リニューアルを記念して、河合塾小論文科で本書の作成にも携わった広川徹講師、加賀健司講師の特別対談「河合塾講師に聞く！志望理由書指導で生徒の自己理解を深める3つのステップ」を掲載中です。

https://www.keinet.ne.jp/teacher/report/kjreport/26/260406.html