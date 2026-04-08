千葉SKYWINGS ー表敬訪問ー

株式会社SKYPORT

この度、地域おこし協力隊としてスポーツ振興課に配属され、4月3日(金)に多古町市長をはじめ、教育委員会の皆様、役場職員の皆様へ表敬訪問をさせていただきました。

今回の訪問では、着任のご挨拶とともに、これまでの活動や自身の競技経験、そして今後の取り組みについてお話しさせていただきました。ご多忙の中にも関わらず、温かく迎えていただき、貴重なお時間をいただけたことに、心より感謝申し上げます。

お話をさせていただく中で、多古町がこれまで大切にされてきた地域のつながりや、人と人との温かさ、そして町全体で子どもたちの成長を支えていく風土を強く感じることができました。改めて、このような魅力ある地域で活動できることに、大きなやりがいと責任を感じております。

今後は、3x3バスケットボールを軸に、スポーツを通じた地域交流の活性化に取り組んでまいります。年齢や経験を問わず、多くの方々が気軽に参加できるイベントや体験機会を創出し、地域の皆様が集い、つながりが生まれる場づくりを進めていきたいと考えております。

また、将来的には、継続的に子どもたちがスポーツに触れ、成長できる環境を整えるため、スクールの確立を目指してまいります。アンダーカテゴリーの子どもたちに対しては、競技力の向上はもちろんのこと、礼儀や協調性、挑戦する姿勢といった人間的成長も大切にしながら、長期的な視点で関わっていきたいと考えております。

地域の皆様、関係者の皆様と連携を図りながら、多古町のさらなる発展と活性化に貢献できるよう、一つひとつの活動に真摯に取り組んでまいります。

今後とも、ご指導ご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。