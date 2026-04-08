「空想科学読本」刊行から今年で30年。節目の年に新レーベル『空想科学アカデミア』誕生。

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社（本社：東京都／代表取締役社長：加藤裕樹）は、1996年に刊行され、30周年を迎えるベストセラー『空想科学読本』（宝島社）の新レーベルとなる児童書シリーズ『空想科学アカデミア』1巻と2巻を、2026年4月７日に刊行しました。

空想科学とは

マンガやアニメ、ゲームの世界では、人が空を飛び、コンクリートを素手で破壊し、瞬時に巨大化する――そんな出来事が“当たり前”に描かれていますが「本当にそんなことは可能なのか？」「もし現実だったら、どうなるのか？」といったエンタメ世界の疑問を、真剣に科学考察するのが『空想科学』です。

『空想科学アカデミア』が目指したもの



本シリーズでは、従来の空想科学シリーズの魅力である、エンタメ作品の「なぜ？」を科学で考える楽しさに加え、科学考察そのものの考え方や手順を、より丁寧に掘り下げて解説しています。そのために、ひとつのテーマにつき、ひとつの科学知識に絞って解説することで、理解しやすく、知識獲得の手応えを感じられる構成を目指しました。

たとえば『マインクラフト』の世界で最強クラスの素材として扱われるダイヤモンド。「硬い＝強いのか？」「防具に必要な“強さ”とは何なのか？」といった視点から、密度・融点・壊れ方など、複数の条件を置き換えながら検証を重ねていきます。このテーマを通じて物の物理的性質「物性」学ぶことで、ゲームの世界が現実とどう違い、どこが同じで、なぜ“そうせざるをえないのかが、見えてきます。

ページ構成のおもな特徴３つ

視覚的な楽しさや理解しやすさにもポイントをおいた構成になっています。

- 文字を横組みにすることで単位・数式・記号の関係が正確に伝わる- イラストや図表が豊富で現象のイメージを直感的に理解できる- ページ下部「(秘)メモ」で科学知識のさらなる深掘りや、エンタメ作品の小ネタが楽しめて、興味関心の幅が広がる

いまこそ空想科学的視点を

著者・柳田理科雄氏は子どものころ「ウルトラマンは、なぜ空を飛べるのか？」という疑問を抱き、「現実的にはオナラを利用するしかないのではないか？」と考察します。理科雄少年は、理科や本で得た知識を使って、オナラ飛行問題を自分なりに計算をしたのですが、行き詰まってしまいます。そこで理科の先生に計算のアドバイスをもらおうとしたところ「そんなクダラナイことを考えるヒマがあったら、公式の一つも覚えなさい」と叱られてしまいました。

ところがこの「クダラナイ」問いは、「人間はなぜ飛べないのか」「鳥や昆虫はなぜ飛べるのか」「飛べない代わりに、人間は何を進化させてきたのか」という、科学の核心へとつながる入口でした。

「それっぽい答え」を簡単に手に入れられる今、それは本当か？ と疑うこと、条件を変えて考え直すこと、“ありえない”と言われる問いを切り捨てないこと、そんな空想科学視点は生きる上で大きな力になります。

『空想科学アカデミア』は、エンタメ作品の「なぜ？」を入口にして、考えるプロセスそのものの楽しさを体験することで、学ぶことは世界を読み解く“武器”になるという実感を読者に提供します。

『空想科学アカデミア』１巻で学べるテーマ一覧、『空想科学アカデミア』２巻で学べるテーマ一覧

著者プロフィール

著者 柳田理科雄

空想科学研究所主任研究員、明治大学理工学部兼任講師。1961年鹿児島県種子島生まれ。東京大学理科I類中退。

いろいろな学習塾で講師を務めた後、自ら経営する学習塾「天下無敵塾」を立ち上げるが、経営の才能はなく、大赤字となる。1996年、塾を続けるためのおカネがほしくて書いた『空想科学読本』が大ヒット。残念ながら塾はツブレたが、マンガやアニメを科学的に研究する道を選び、空想科学研究所を設立する。

他の著書に『ジュニア空想科学読本』（KADOKAWA）、『ポケモン空想科学読本』（オーバーラップ）、『名探偵コナン空想科学読本』（小学館）など。なお、理科雄は本名。中学生の頃は女子から「リカちゃん」と呼ばれたりしていた。

書誌情報

空想科学アカデミア１.

著者：柳田理科雄

本文イラスト：花小金井 正幸

カバーイラスト：Acky Bright

発売日：2026年4月

仕様：四六判／286ページ

定価：1,540円（税込）

対象：小学校高学年以上

書誌ページ：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4900418.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4591187373/(https://www.amazon.co.jp/dp/4591187373/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)

空想科学アカデミア２.

著者：柳田理科雄

本文イラスト：花小金井 正幸

カバーイラスト：Acky Bright

発売日：2026年4月

仕様：四六判／286ページ

定価：1,540円（税込）

対象：小学校高学年以上

書誌ページ：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4900419.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4591187381/(https://www.amazon.co.jp/dp/4591187381/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)