【世界的アニメーション監督・河森正治さんも来場！】モラージュ佐賀で『地球のラテール』POP-UPコーナーを4/26より開催

CLASS EARTH株式会社

CLASS EARTH株式会社（東京都中央区）は、2026年4月26日（日）より、モラージュ佐賀内のくまざわ書店にて、絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』の期間限定POP-UPコーナーの開催が決定しました。

この開催を記念し、オープン初日限定で、本作品のスーパーバイザーを務めるアニメーション監督・河森正治氏を招いたスペシャルトークショーを実施いたします。

POP-UPコーナーでは、絵本をはじめ、作中に登場するアイテムを再現した、お米から生まれた「Earth Saverペンダント」など、ネイチャーポジティブな素材を用いた『地球のラテール』関連グッズを多数販売いたします。

さらに、期間中は館内を巡る「絶滅危惧種スタンプラリー」も実施。

「知る」ことが、地球を守る第一歩になります。絵本の世界から飛び出したアイテムやスタンプラリーを通じて、楽しみながらネイチャーポジティブに触れる特別なひととき。ぜひ、ご家族みなさまでお越しください。



■【4/26(日)限定】河森正治監督 スペシャルトークショー＆Earth Saverシール配布会

「地球のラテール」のスーパーバイザーを務める河森監督が、作品に込めた想いや地球の未来を語ります。

日時： 2026年4月26日（日） 13:30 - 14:00

会場： モラージュ佐賀 屋内ステージ（北館1階 モラージュプラザ）

登壇： 河森正治（アニメーション監督）、司会：Kaede（Chief Earth Saver）

内容： トークショー終了後、くまざわ書店での対象商品ご購入者を対象としたEarth Saverシール配布会を実施

■【期間限定】地球のラテール POP-UPコーナー

絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』の販売をはじめ、作中でもアースセイバーのカナデが身につけているペンダントなど、関連グッズを販売いたします。

開催期間： 2026年4月26日（日） ～2026年5月30日(土)

場所： くまざわ書店 モラージュ佐賀店（北館2階）

主な販売商品：

絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』

Earth Saverペンダント（ライスレジン(R)使用）

お米のクリアファイル（ライスレジン(R)使用）

絶滅危惧種トランプ ほか

■【期間中開催】絶滅危惧種スタンプラリー

館内の5カ所にスタンプを設置。まずはくまざわ書店に行って、専用シートをゲットしよう！全部集めると可愛いシールがもらえるよ。

＜店舗情報＞

■モラージュ佐賀

〒840-8551 佐賀県佐賀市巨勢町牛島730

https://www.mallage-saga.com/

くまざわ書店 モラージュ佐賀店

モラージュ佐賀 北館 2F

POP-UPコーナー 開催期間： 2026年4月26日（日） ～2026年5月30日(土)

■ Earth Saverとは

アニメ『地球のラテール』から生まれた、地球の救世主（＝Earth Saver）

Earth Saverプロジェクトでは、生物多様性の中で自分にできることを考え、子どもたちが主体となり、いきものや自然を守るために活動しています。

Nature Positive教育、SDGs推進イベント、学校・自治体との協創を通じ、歌やダンス、プレゼンテーションなどの「学びと表現」で、未来へのメッセージを世界へ届けています。

■ 絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』

作／高岸遥

英文／高岸楓

絵／ロマン・トマ

監修／WWFジャパン

【出版社】株式会社フレーベル館

【定 価】1,760円（税込）

【発売日】2024年9月7日（絶滅危惧種の日）

■ アニメ『地球のラテール』

生物多様性に着目した絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』を原作とした教育アニメです。

生物多様性をテーマに、絶滅危惧種や自然とのつながりを物語とともに学べるシリーズアニメです。

公式サイト： https://latair.jp

Instagram： https://www.instagram.com/latair_earth_saver/

Twitter： https://x.com/latair_earth/

TikTok： https://www.tiktok.com/@earth_saver_latair

YouTube： https://www.youtube.com/@earth-saver-latair

【CLASS EARTH株式会社 会社概要】

2023年1月6日設立

〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5

代表取締役 高岸遥

事業内容 事業内容 教育、コンサルティング事業、アート事業

HP：https://class-earth.com/

< About Us >

CLASS EARTH は、生物多様性をテーマに、Nature Positive教育 × 物語 × アート × エンターテインメント を統合するクリエイティブカンパニーです。

“正しい知識がなければ、正しいアクションは生まれない” という理念を軸に、物語・体験・表現・実践を通じて、自然への理解と行動を育む機会を創出しています。

< Product >

■自然教育【Earth Saverプロジェクト】

アニメ『地球のラテール』から誕生した本プロジェクトは、子どもたちが主体となり、生きものや環境を守るため「Earth Saver」として活動しています。次世代を担うリーダーとして、地球の未来を創る一歩を踏み出します。

https://latair.jp

■里地里山の保全に繋がる【絶滅危惧茶】

生産地での後継者不足や生産環境の変化により、絶滅の危機に瀕している日本茶「絶滅危惧茶」。古くから伝わる日本茶の製造が続けられることは里地里山の保全にも繋がり、また文化の保存にも貢献しています。

https://class-earth.com/endangered-tea/

■地球を救う英語教育【EFE（Earth Saver Family English）】

世界中の子供たちが地球の未来をデザインする、アルファ世代主体の国際未来会議。

英会話を「勉強」ではなく、世界中の仲間と手を取り合うための共通言語としての英語習得を目指します。

https://latair.jp/earth-saver-family-english/

■ 盆栽アート「Kengo Bonsai Gallery」

フランスのルーヴル、ニューヨーク、ドバイなどで展示実績を持つKengo Bonsai Gallery。人の手入れにより千年でも美しく生きることができる盆栽は、世界が認める至高の芸術です。人間と自然の共生を象徴する、究極のサステナブルアートをお届けします。

https://kengo-bonsai.com/

■組織と地球を繋ぐコミュニティ【NPM（Nature Positive Members）】

自然資本（Nature）× グローバル教育（Education）× 福利厚生（Well-being）を組み合わせた、企業の生物多様性回復への貢献を最大化する共創プラットフォームです。

URL：https://class-earth.com/nature-positive-members/