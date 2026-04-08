GREEN×EXPO 2027 公式ライセンス商品　大人気キャラクターとのコラボレーションが決定　「ひこにゃん」と「トゥンクトゥンク」のコラボ商品販売のお知らせ

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：清水博明、所在地：横浜市西区）は、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の誕生20周年に、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」との公式コラボレーション商品の発売を決定しましたので、お知らせいたします。

また、2026年4月12日（日）・13日（月）の２日間、彦根市にて開催される「ひこにゃん」のお誕生日イベントに「トゥンクトゥンク」がお祝いに駆けつけます。

本コラボレーションは、GREEN×EXPO 2027の開催地である横浜市が、彦根市と開港時から関わりを有していることを背景に実現しました。「トゥンクトゥンク」と、彦根市で誕生し長年親しまれ、全国的な人気を誇る「ひこにゃん」が連携し、コラボレーション商品を通じて、日本全国にGREEN×EXPO 2027の機運を醸成してまいります。

コラボイラストについて

本コラボレーションのために描き下ろされたイラストには、「トゥンクトゥンク」「ひこにゃん」そして「わるにゃんこ将軍」の3体が集合。博覧会のテーマである豊かな緑や花々に囲まれた、心温まるアートワークとなっています。現在、このイラストを用いた公式コラボレーション商品の開発を進めています。詳細は、決定次第２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスのホームページ等で改めてお知らせします。

第一弾商品：丸型マグネットクリップ、マグネットステッカー、メモ帳、ポストカード、

おやさいクレヨン

※その他にも順次アイテム・販路を拡大して販売予定

発売日：2026年4月12日（日）

■販売予定店舗

・ひこにゃんミュジアム1階 ひこにゃんショップ

・ここ滋賀

・EXPO 2027 オフィシャルストア

ほか

※各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

(C)HIKONE×MOHERON STUDIO

誕生20周年記念スペシャルイベント開催

商品の発売にあわせて、「トゥンクトゥンク」が、「ひこにゃん」の誕生２０周年のお祝いのために彦根市に駆けつけます。誕生祝いに集まったお友達とのステージをお楽しみいただけます。

【イベント概要】

会場 ：4月12日（日）：ひこにゃんミュージアム前 特設ステージ（１.～３.）

（滋賀県彦根市本町1-7-34 四番町スクエア）

4月13日（月）：１. 玄宮園 武蔵野周辺（雨天時：楽々園 御書院棟）

（滋賀県彦根市金亀町3）

２.３.彦根城博物館 冠木門内

（滋賀県彦根市金亀町1-1）

日時 ：4月12日（日）：１.11：00～ ２.14：20～ ３.16：00～（予定）

4月13日（月）：１.10：30～ ２.13：30～ ３.15：00～（予定）

※各回イベントとも、トゥンクトゥンクが登場するステージイベントとなります。

※4月13日のイベント１.につきましては、彦根城の入城料がかかります。

「ひこにゃん」について

彦根藩井伊家二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招きして雷雨から救ったと伝えられる"招き猫”と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え（戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編成のこと）の兜（かぶと）を合体させて生まれたキャラクター。

愛称の「ひこにゃん」は、全国よりお寄せいただいた1167点のなかから決定。また、巷ではひそかに「モチ」という愛称も…

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月9日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp