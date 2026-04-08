プロモツール、香り見本「アロマテスター」の販売量が前年同月比216.3%に急増

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）は、当社が製造するアロマテスターの売上高が2026年2月において前年同月比216.3％に拡大したことをお知らせいたします。大手企業の大型ロットの案件にも対応可能な生産体制の確立に加え、品質管理と納期対応の向上が評価され、香り見本の制作・導入に関する問い合わせが大幅に増加しました。

大型ロット・短納期の香り見本制作に柔軟対応。選ばれる理由は「一貫生産体制」

昨年2月対比で売り上げ216.3%拡大したプロモツールのアロマテスター。化粧品・日用品メーカー各社に採用され、店頭での「香りを通じた購買体験」を支え続けています。香り見本（アロマテスター）の詳細はこちら :https://www.promotool.jp/aroma_business/kaorimihon/

香りマーケティングの需要が拡大する中、商品の香りを直感的に伝えるための重要なツールとして認知される香り見本も、求められる品質や供給体制が年々高度化しています。一方で、物価高騰などの影響を受け、企業ではプロモーションに関する納期・品質・コストの見直しが進んでいます。

当社が提供する「香りの再現性と品質」「スピーディーな対応」「安定した生産ライン」は、特に大型ロットの短納期案件において高い評価をいただいています。当社は調香から制作までを一貫して行う生産体制を構築しており、香りの意図を正確に再現するための品質管理と、試作から量産までの工程を最適化した運用基盤を備えています。これにより、通常であれば対応が難しい大規模かつ短納期の依頼であっても、品質を損なうことなく安定的に供給できる体制を確立しています。こうした技術的な裏付けと生産体制の強化が信頼につながり、販売数の大幅な伸長を後押ししたと考えます。

なお、香り見本「アロマテスター」は、2026年2月に累計1,150万個突破を発表しており、発売以来、香り見本のマーケットにおいて継続的な成長を続けています。

▶︎ 香り見本「アロマテスター」累計1,150万個突破のプレスリリースはこちら

https://www.promotool.jp/news-aroma-tester-exceeds-11-5-million-units/

香り見本が「購入の必須インフラ」へ。自己表現を重視する消費動向が追い風に

香りが自己表現の手段として受け入れられるようになり、消費者が香りを通じて自分らしさを選び取る時代へと移行しています。こうした価値観の変化に伴い、企業は同一製品の中で複数の香りバリエーションを展開するなど、香り違いによる製品差別化を積極的に進めていくと見込まれます。香りの選択肢が増えるほど、購入前に香りを確かめたいというニーズは高まり、事前に香りを体験できる香り見本の役割は一層重要となり、購入のプロセスを支える必須インフラとしての価値を持ち始めています。

特に、香りはテキストや画像では伝えられない感覚情報であるため、正確に届けるには、再現性の高い香り見本が不可欠です。こうした市場の変化において、品質と再現性を追求する当社の技術で、企業のマーケティング活動を支える重要な役割を果たしてまいります。

香り見本の常識を覆した「アロマテスター」

従来主流であったビーズタイプの香り見本では実現が難しかった「香りの持続性」「再現性」「運用コスト」の課題を解決したのが当社の「アロマテスター」です。香りの持続性・再現性・コストパフォーマンスにおいて大きな優位性を持つ、次世代の香り見本として多くの企業に採用されています。

導入企業からは「製品の香りをしっかり体感できる」「店頭に長期間設置しても香りが持続する」

といった評価が寄せられており、香り見本のスタンダードとして広く認知されています。

香りは、商品理解やブランド体験に深く関わる感性価値です。香り見本「アロマテスター」はその価値を手軽かつ確実に伝える手段として、企業の販促活動や店頭体験の質向上に貢献しています。当社では、香りの設計から見本制作までを一貫して行うことで、商材ごとの香り特性やブランドメッセージに合わせた最適な提案を可能にしています。

香り見本「アロマテスター」が選ばれる3つの理由

1．香り見本として業界トップクラスの持続性

アロマテスターは、香りの持続性が従来のビーズタイプの約12倍（当社調査比）。

アルミ袋（ご希望により紙製袋でも可能）を使用し、開口部を1～1.5mmに制御する独自構造により、香りの自然揮散を抑制します。

これにより、最短でも約3か月、長い場合は1年以上香りが持続し、香り見本の交換頻度を大幅に削減。店舗運用コストの低減に貢献します。

※香りの持続期間は香料により個体差があります。

2．香り見本の運用コストを10分の1以下に

香りの持続性向上と交換頻度削減により、商品1点あたりの運用コストを従来の10分の1以下（当社調査比）に抑えることに成功。

新商品発売時の販促ツールとしてはもちろん、長期展開を前提とした香り見本としても高い費用対効果を実現し、多くの企業でリピート採用につながっています。

香り見本（アロマテスター）は、従来のビーズタイプ香り見本と比較し、運用コストを大幅に削減しながら、香りの持続性を約12倍に向上。3．商品の香りを忠実に再現する、高い香りの再現性

香り見本において最も重要なのは、商品本来の香りをいかに忠実に再現できるかです。

アロマテスターでは、香料配合比率（賦香量）の微調整を、日本有数の調香師が担当。プロモツール株式会社が擁する「香り技術研究所」の高度な調香技術により、機器測定では判断できないレベルまで香りを作り込みます。

※商品には香料以外の原料が含まれるため、完全に同一とならない場合がありますが、ご要望に応じた個別対応も可能です。

プッシュタイプ香り見本とは？

【アロマテスターと従来型（ビーズ等）の比較】- 香りの持続期間： 従来型は約2週間程度ですが、アロマテスターは約3ヶ月～1年以上と圧倒的です。- 運用コスト： 高い持続性により交換頻度が減り、従来比で約10%以下（9割削減）を実現。- 香りの再現性： 専門の調香師が作り込むため、従来型よりも極めて高精度な再現が可能です。

当社の香り見本「アロマテスター」は、香水をはじめ、化粧品や洗剤、柔軟剤、芳香剤、そしてお菓子やコーヒー等の、香りで訴求する商品の商品棚設置用の香り見本です。前面には、製品写真や文字情報を印刷でき、スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンター等の商品棚に取り付けられます。プッシュタイプの香り見本ですので、前面を押すたびにフレッシュな製品の香りを試すことができます。

香り見本（アロマテスター）の店頭設置例。商品棚に取り付けることで、購入前に香りを試せる販促ツールとして活用されています。香り見本（アロマテスター）を使用し、商品購入前に香りを確認する利用シーン。プッシュタイプのため、いつでもフレッシュな香りを体験できます。

香りの活用は、企業ブランディングや販促だけでなく、顧客体験の質そのものを高める重要な要素へと進化しています。アロマテスターは、大手化粧品・日用品メーカーをはじめ、多岐にわたる企業の香り販促に採用されてきました。昨今は、飲料や歯磨き粉など、これまで香りを訴求要素としてきた事例が少なかった商品からの新規受注も増加しており、様々な商品のブランド体験の向上に貢献しています。今後も、既存顧客とのパートナーシップを深めつつ、新たな業界へ向けた持続可能な香りによるプロモーションを支援してまいります。

アロマテスター導入事例

香り見本（アロマテスター）のお問い合わせ :https://www.promotool.jp/contact/

・大手飲料メーカー 紅茶製品の香り訴求！

・大手酒類メーカー クラフトビールの香り訴求！

・老舗歯磨きメーカー 歯磨きの香り訴求！

・大手菓子メーカー チョコレートやガムの香り訴求！

・大手化粧品メーカー シャンプー・コンディショナーの香り訴求！

・大手化粧品メーカー 香水の香り訴求！

・大手化粧品メーカー フェイスマスクの香り訴求！

・大手日用品メーカー 洗剤・柔軟剤の香り訴求！

・大手日用品メーカー 入浴剤の香り訴求！

・大手日用品メーカー 汗拭きシートの香り訴求！

他多数

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/