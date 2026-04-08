【千葉県市原市】重要文化財指定速報展「王賜銘鉄剣 いちはらが誇る至宝」開催中

市原市役所

市原歴史博物館で、国指定重要文化財に指定されることが決定した王賜銘鉄剣を中心に、稲荷台1号墳出土遺物をお披露目展示する速報展を開催しています。

概要

今から約1600年前、市原歴史博物館にほど近い台地上に、稲荷台１号墳が築かれました。ここから、著名な「王賜」の銘が刻まれた鉄剣をはじめとした、貴重な遺物の数々が出土しました。

文字が刻まれた国産の鉄剣は、日本全国でもごく僅かな数しか見つかっておらず、王賜銘鉄剣はその中でも現存最古である可能性が高い重要な資料です。こうした学術的な価値が高く評価されたことで、稲荷台１号墳から出土した遺物は、令和8年に国の重要文化財に指定されることが決まりました。市原市において考古資料が重要文化財に指定されるのは初めてのことであり、古墳時代を研究する上で極めて重要な資料として注目されています。

この度、王賜銘鉄剣に加えて、共に見つかった鉄の矢じりや甲冑といった鉄器や土器などの遺物が初公開となります。初めてそろい踏みする稲荷台１号墳の優品の数々をぜひご覧ください。

会期等

会期 ：7月12日(日)まで

開館時間：9時から17時まで ※観覧券購入は16時30分まで

休館日 ：毎週月曜日 ※祝日の場合は翌平日休館

料金

一般300円、高校生200円、中学生以下無料

※有料観覧者が20人以上の場合、団体料金適用（各100円引）

講座・展示解説

いちはら郷土学習講座「王賜銘鉄剣はなぜ特別なのか」

「王賜銘鉄剣」のすごさを、企画展を担当した職員が解説します。

開催日時：6月7日(日)10時～12時

受付 ：当日9時30分より博物館エントランスで受付開始

定員 ：先着70人

参加費 ：無料

特別展示解説会

展示を担当した職員による展示解説会を開催。展示の見どころや、こだわりのポイントを踏まえ、最新成果をわかりやすく解説します。

開催日時：5月3日(日)、4日(月)11時45分～、14時45分～

受付 ：開始時間までに博物館エントランスに集合

定員 ：各回先着30人

参加費 ：無料 ※高校生以上が参加・付き添う場合、観覧券が必要

ミニ展示ガイド

館職員又はボランティアスタッフによるミニ展示ガイド。展示パネルの行間を読む展示解説です。

開催日時：毎週日曜日11時30分～

受付 ：開始時間までに博物館エントランスに集合

定員 ：各回先着30人

参加費 ：無料 ※高校生以上が参加・付き添う場合、観覧券が必要

現地解説会

貴重な遺物の数々が出土した稲荷台1号墳記念広場現地で、解説会を開催します。

開催日時：4月12日(日)、5月31日(日)、6月28日(日)10時30分～

受付 ：開始時間までに博物館エントランスに集合

定員 ：当日先着30人

参加費 ：無料 ※ミニ展示ガイドを現地解説会に引き続き開催するため、高校生以上が参加・付き添うには観覧券が必要

フィールドワーク

いちはら郷土学習講座「国分寺台の遺跡を歩く」

企画展に連動したフィールドワーク。市原市国分寺台の遺跡を歩きます。

開催日時：4月26日(日)9時30分～

申込 ：4月10日までに申込フォームから申し込む

定員 ：30人（抽選）

参加費 ：無料

体験講座

オリジナルネームプレートづくり

鏨（たがね）をつかって、文字を彫る特別体験。

王賜銘鉄剣にも、これと同じような技法が使われています。

開催日時：4月19日(日)、6月21日(日)10時～11時、13時30分～14時30分

受付 ：当日8時30分より午前、午後とも整理券配布

定員 ：各回先着10人

参加費 ：200円 ※高校生以上が体験・付き添う場合は観覧券が必要、小学校3年生以下の場合は保護者同伴

ウェブサイト、リーフレット

市原歴史博物館ウェブサイト

https://www.imuseum.jp/rekisi_museum/kikaku/2025-2026_kikaku_oushi/TOP.html

リーフレットhttps://prtimes.jp/a/?f=d127749-191-cb38bb2d44333336aee80f68d456c066.pdf