不二貿易、ペットの暮らしを整える「生活用品シリーズ」を新展開。生活の基本シーンに着目した「防水マット・猫砂マット・爪とぎシート」を展開。

不二貿易株式会社

「気がつけばそばに」をテーマに、インテリアショップや量販店、ECサイトなどに家具・インテリア雑貨などを販売する不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、ペット家具に加え新たに生活用品シリーズを展開し、「ペット用防水マット」「猫砂マット」「くるっと爪とぎシート」の3商品を発売いたします。

ペットとの暮らしにおいて、ペットハウスなどの家具が空間の快適さをつくる一方で、食事やトイレといった日常のお世話を支える生活用品も欠かせない存在です。こうした“日々のケア”に寄り添うアイテムを充実させることで、ペットと過ごす時間をより快適なものにしたいという思いから、このたび生活用品シリーズの展開を開始しました。

今回発売するのは、食事・トイレ・爪とぎといったペットの暮らしの基本シーンに着目した3商品です。床の汚れを防ぐ「ペット用防水マット」、猫砂の飛び散りを抑える「猫砂マット」、キャットタワーの支柱などに巻いて使える「くるっと爪とぎシート」をラインアップし、ペットとの日常をより快適に整えるアイテムを提案します。

ペットの暮らしを整える3つのアイテム

ペット用防水マット

ペットの食器の下に敷くだけで、食べこぼしや水滴から床をしっかり守る防水マットです。フチに高さを設けた設計で、こぼれた水やフードを受け止め、食事スペースを清潔に保ちます。柔らかく丈夫なシリコン素材を採用しており、滑りにくくズレにくいのも特徴。汚れた場合はサッと拭き取るだけでなく、丸洗いも可能でお手入れも簡単です。やわらかな素材のため、使わないときは丸めて収納でき、外出先や旅行時にも便利に持ち運べます。シンプルなグレーカラーに肉球のワンポイントデザインをあしらい、インテリアにも自然になじむデザインに仕上げました。

猫砂マット

猫トイレの前に敷くことで、肉球に付いた猫砂をしっかりキャッチし、床への飛び散りを防ぐマットです。凹凸のある表面構造が細かな砂まで受け止めるとともに、上層の穴から下層へ砂が落ちる二重構造を採用。下層にたまった砂はまとめて回収できるため、お手入れもスムーズです。柔らかなEVA素材を使用しており、猫の足にもやさしい踏み心地。防水仕様で汚れを洗い流しやすく、乾きも早いため清潔に使い続けることができます。猫砂マットとしてだけでなく、食器周りのマットとしても活用できる多用途なアイテムです。

くるっと爪とぎシート

キャットタワーの支柱などに巻き付けて使用できる爪とぎシートです。「キャットタワーの爪とぎ部分だけ交換したい」「分解して交換するのは大変」といった悩みに応えるリペア用アイテムとして開発しました。巻いて面ファスナーで留めるだけの簡単設置で、手軽に取り付けられます。表裏どちらも使えるリバーシブル仕様のため、長く使用でき経済的です。素材には耐久性に優れたサイザル麻を採用し、クズが飛び散りにくい設計。ナチュラルなベージュカラーで、お部屋のインテリアにも自然に溶け込みます。

商品概要

ペット用防水マット

【サイズ】

48cm×30cm

60cm×40cm

【JAN】

4953980512765/4953980512772

猫砂マット

【サイズ】

50cm×40cm

【JAN】

4953980387493

くるっと爪とぎシート

【サイズ】

30cm×28.5cm

35cm×28.5cm

【JAN】

4953980511195/4953980511201

こちらはインターネットや全国のペットショップやホームセンターなどで販売します。

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど