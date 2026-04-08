株式会社ISTソフトウェア、2026年度の新組織体制および人事異動を発表 ～事業・専門性の強化と部門連携の深化で成長戦略を加速～

株式会社ISTソフトウェア※図：事業再編による専門性強化と連携強化を目的とした、ISTソフトウェア新組織図（2026年4月1日付）

株式会社ISTソフトウェア（本社：東京都大田区蒲田5-37-1 代表取締役社長：瀬端 伸一、株式会社アイネットグループ）は、2026年4月1日付で組織変更と人事異動を通じて新たな体制への移行を発表しました。この変更は、中期経営計画および今後の事業環境の変化などに備えた体制構築の観点によるものです。地域事業本部を大幅に組織再編・医療事業部を2部体制へ拡充いたしました。また、システム営業部を廃止し、システム事業本部とイノベーション事業本部へ移管、より事業部と営業が密接に連携・対応できる体制へと変更いたしました。

昨今の技術・事業環境の急激な変化に対応し、各部門での得意領域を強化し事業を拡大していくことを通じ、会社全体の成長と発展を目指します。

■組織変更の概要

株式会社ISTソフトウェアは、地域事業本部・医療事業部を中心とした組織再編を行いました。この変更により、当社事業方針に基づいた新しい体制が整います。

■組織変更の背景・目的

当社は、1976年の設立以来、独立系IT企業として、官公庁・医療・金融・エネルギーなど幅広い分野においてシステム開発・インフラ構築・ソリューション提供を行ってまいりました。

近年は、生成AIやクラウド技術の進展、顧客ニーズの高度化に対応するため、より柔軟かつ高度な組織体制への進化が求められています。

今回の組織再編により、事業の専門性と機動力をさらに高め、時代の変化とお客様からのご要望に迅速に対応し、次の成長ステージに向けた基盤を強化します。また、今回の組織再編を通じて、会社全体の成長と発展を目指します。

■ISTソフトウェアの強みと特徴

当社は、幅広い業界を支える、実行力のあるITパートナーとして、

- 2026年7月に設立50年を迎える独立系IT企業- 株式会社アイネットグループ- 官公庁・医療・金融など幅広い実績- 安定した顧客基盤と財務基盤- 生成AIなど新技術への取り組み

特定領域に依存せず、官公庁・医療・金融・エネルギーなど複数の基幹分野を横断して支える点を強みとしています。

■具体的な組織変更内容

1）地域事業本部の再編（2事業部体制へ）：

より迅速な意思決定・フレキシブルな人員リソースの配置・お客様ニーズに応じた最適なサービス提供を実現するため、従来のエリアごとでの区分け（中部関西／九州）から、機能別に地域SI事業部と地域BS事業部の2事業部体制へ再編いたしました。

- 地域SI事業部（※SI：システムインテグレーション）：受託・インフラ構築サービスを中心とした事業部。官公庁（警察）向けシステムや通販基幹システムの開発、GLOVIA導入・保守、ITインフラ、システム運用など、様々なアプリケーションからインフラまでを一体化したソリューションサービスの提供を担います。- 地域BS事業部（※BS：ビジネスソリューション）：地域エリアでのSES業務を中心とした事業部。クレジット開発・保守対応、ADASなどの組込系開発、製造業／官公庁／電力系の開発などを得意とし、横断的な体制構築・フレキシブルな要員配置を実現した部隊です。高度なスキルを持つエンジニアによる柔軟な支援体制を強化します。また、OutSystems（ローコード開発）などの技術も活用し、幅広いニーズに対応します。

2）医療事業部の再編（2システム部体制へ）：

医療事業部を従来の1システム部から2システム部体制へ拡充。医療機器開発から医療情報システム構築まで、高い品質基準が求められる領域において、品質管理に基づく開発体制を強化し、専門性の向上と対応力の強化を図ります。

3）システム営業部機能の再配置：

従来のシステム営業部を廃止し、営業機能をシステム事業本部・イノベーション事業本部へ移管。営業機能の一部再配置により、事業部門との連携を強化し、技術提案の迅速化と顧客対応力のより一層の向上を図ります。

■組織変更の実施時期

この組織変更は、2026年4月1日に実施されました。

■今後の展望

当社は、本組織再編を通じて

- 高付加価値サービスの創出- エンドユーザー取引の拡大- 生成AIを活用した生産性向上- 次世代人財の育成

を推進し、「次の50年」に向け、さらなる事業拡大とイノベーションを目指します。

【会社概要】

・会社名 ：株式会社ISTソフトウェア IST Software.Co.,Ltd

・所在地 ：東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイ アロマ スクエア13F

・代表者 ：代表取締役社長 瀬端 伸一

・設立 ：1976年7月

・事業内容：

システムインテグレーション、データセンターを活用した情報処理サービス、

自社パッケージ/ソリューションの企画・販売、サーバー/PC/ネットワーク機器などの機器販売、

生成AI技術を用いたシステム開発/サービスの提供

・URL https://www.ist-software.co.jp/

※詳細な組織体制については、以下をご参照ください。

https://www.ist-software.co.jp/company/organization/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ISTソフトウェア

ITサービス企画本部 飛彈・河合

TEL ：03-5480-6777

E-mail：istsw-market@ist-software.co.jp