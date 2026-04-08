滞在型葬儀会館「ゲストハウス玉泉院 東太田会館」2026年4月11日オープン　葬儀の簡素化が進む今、故人様と過ごす最期の安らぎの一晩をご提供

株式会社サンセルモ

冠婚葬祭事業を展開する株式会社サンセルモ（本社：東京都港区、以下「サンセルモ」）は、2026年4月11日（土）、千葉県木更津市に滞在型葬儀会館「ゲストハウス玉泉院 東太田会館」をオープンいたします。なお、ご葬儀の承りは5月1日（金）からの受付となります。

近年、葬儀は1日葬や家族葬の普及により短時間化・簡略化が進んでいます。経済的・時間的な負担を抑えられる一方で、従来の葬儀が担ってきた「故人様と向き合う最期の時間」の在り方にも変化が生じています。



本施設は、こうした変化の中で見過ごされがちな「別れの時間の価値」に着目し、ご遺族が故人様と同じ空間で一晩を過ごせる滞在型の葬儀スタイルを提供します。サンセルモが重視するグリーフケアの考え方に基づき、故人様との時間を通じて心の整理につながる新たな弔いのかたちを提供します。

また、グランドオープンを記念し、4月11日（土）から計9日間にわたり、キッチンカーや歌謡ショーを楽しめる「オープンフェア」を開催いたします。なお、本施設は『ゲストハウス』を冠した新コンセプトの葬儀会館として第一号店となり、2026年10月には広島県での展開も予定しています。

■滞在型葬儀会館「ゲストハウス玉泉院 東太田会館」３つの特徴

1.故人様と最期のひとときを一緒に過ごせる「滞在型施設」

ご遺族や遠方からの参列者が故人様と同じ空間で一晩を過ごせる滞在型施設を採用。時間に追われることなく、ゆっくりと故人様と最期の時間を共に過ごすことができます。

2.心の整理を支える「グリーフケア」

サンセルモが大切にする「グリーフケア」の考え方に基づき、葬儀を単なる儀式ではなく、故人様との時間を通じて心を整理するための時間として提供。喪失感を和らげ、ご遺族が次の一歩を踏み出すための時間を支えます。

3.地域に開かれた「終活施設」

葬儀にとどまらず、終活セミナーや相談機会、催しの提供などを通じて、地域住民が気軽に立ち寄れる場として機能。多様化する葬儀に応えるゲストハウス型終活施設を目指します。

■ サンセルモが大切にする「グリーフケア」への考え方

近年、葬儀の多様化が進み、それぞれの価値観やライフスタイルに応じた選択肢が広がっています。

葬儀は、故人様を見送るための儀式であると同時に、遺されたご遺族が悲しみと向き合い、心を整理するための大切な時間でもあります。こうした背景から、「グリーフケア（ご遺族の心のケア）」の重要性が改めて注目されています。

サンセルモでは、故人様と向き合い、ご縁ある方と過ごす時間そのものが、喪失感を和らげ、次の一歩を踏み出すためのプロセスになると考えています。悲しみを無理に整理するのではなく、ご遺族一人ひとりの気持ちに寄り添い、心穏やかに過ごせる時間を支えることを大切にしています。

オープンフェアイベント概要

開 催 日 程 ：2026年4月11日（土）～15日（日）

4月23日（木）～26日（日）

10：00～16：00

名称 ：ゲストハウス玉泉院 東太田会館

住所 ：〒292-0043 千葉県木更津市東太田2丁目17-1

出展概要 ：特別セミナー／多数展示／参加型アート など

入場料 ：無料（要予約、どなたでもご来場いただけます）

ご来館特典 ：キッチンカー＆マルシェで使えるサービス券(500円分）をプレゼント

主なプログラム

・4/11(土)： 木更津総合高校 和太鼓部 演奏、フラダンス

・4/12(日)： 湯原昌幸 歌謡・トークショー

その他、海洋散骨・遺品整理などの終活セミナーを連日開催いたします。

詳細に関しては下記よりお問い合わせください。

TEL：0438-40-4458

会社概要

サンセルモは、冠婚葬祭（結婚式・ご葬儀・法事など）を中心としたお客様のライフセレモニーや

互助会を、長年の実績と経験とともにご提案・お創りしております。

会社名 ：株式会社サンセルモ ( https://suncelmo.co.jp/(https://suncelmo.co.jp/) )

所在地 ：〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-35サンセルモ大門ビル2F

代表者 ：代表取締役社長 安田 幸史（やすだ ゆきふみ）

事業内容：総合結婚式場、各種パーティ並びに宴会、貸衣装、結婚式に付随するもの、葬儀一式、総合斎場（玉泉院）、葬祭造園、 霊柩車、生花、造花

事業サイト：サンセルモ玉泉院 ( https://gyokusenin.jp/(https://gyokusenin.jp/) )

※ 本リリースに記載されている社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。