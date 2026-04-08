液体肥料用貯蔵設備の世界市場2026年、グローバル市場規模（バケットエレベーター、コンベヤ、オーガ）・分析レポートを発表
2026年4月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「液体肥料用貯蔵設備の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、液体肥料用貯蔵設備のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、液体肥料貯蔵設備市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は742百万ドルと評価され、2031年には967百万ドルへ拡大し、年平均成長率3.9%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
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市場概要
液体肥料貯蔵設備は、液体肥料を安全かつ効率的に保管および搬送するために設計された設備です。液体肥料は施用の容易さや養分吸収効率の高さから広く利用されており、その特性に対応した専用設備が必要とされます。腐食性への対応や正確な計量、取り扱いの安全性を確保することが重要な要素となっています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはAGI、AGCO、Bühler Group、Sudenga Industries、WAM、Norstar、Skandia Elevator、CTB、Yuanfeng、GEA Groupなどの企業が参入しています。これらの企業は設備性能、耐久性、供給能力、地域展開などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別にバケットエレベーター、コンベヤ、オーガに分類されます。
また用途別には無機肥料および化学肥料に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特にアジア太平洋地域では農業の近代化や肥料需要の増加に伴い市場が拡大しており、重要な成長地域とされています。一方で、各地域の農業政策や経済状況の違いが市場動向に影響を与えています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、農業生産性向上への需要、効率的な肥料管理への関心の高まり、液体肥料の利用拡大などが挙げられます。また、設備の耐久性向上や自動化技術の導入も市場拡大を後押ししています。一方で、設備コストや市場の成熟が成長の制約となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
さらに、販売チャネルや流通構造、顧客層に関する考察を通じて、市場参入および事業拡大に向けた戦略的示唆が提示されています。総合的に、本市場は今後も安定した成長が見込まれる分野であり、農業の効率化と肥料需要の拡大を背景に持続的な発展が期待されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「液体肥料用貯蔵設備の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、液体肥料用貯蔵設備のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、液体肥料貯蔵設備市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は742百万ドルと評価され、2031年には967百万ドルへ拡大し、年平均成長率3.9%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長傾向を示しています。
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市場概要
液体肥料貯蔵設備は、液体肥料を安全かつ効率的に保管および搬送するために設計された設備です。液体肥料は施用の容易さや養分吸収効率の高さから広く利用されており、その特性に対応した専用設備が必要とされます。腐食性への対応や正確な計量、取り扱いの安全性を確保することが重要な要素となっています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはAGI、AGCO、Bühler Group、Sudenga Industries、WAM、Norstar、Skandia Elevator、CTB、Yuanfeng、GEA Groupなどの企業が参入しています。これらの企業は設備性能、耐久性、供給能力、地域展開などの面で競争しており、市場シェアや収益構造に関する比較分析が行われています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別にバケットエレベーター、コンベヤ、オーガに分類されます。
また用途別には無機肥料および化学肥料に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。このような分類により、各用途における市場機会や成長動向を明確に把握することが可能です。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特にアジア太平洋地域では農業の近代化や肥料需要の増加に伴い市場が拡大しており、重要な成長地域とされています。一方で、各地域の農業政策や経済状況の違いが市場動向に影響を与えています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、農業生産性向上への需要、効率的な肥料管理への関心の高まり、液体肥料の利用拡大などが挙げられます。また、設備の耐久性向上や自動化技術の導入も市場拡大を後押ししています。一方で、設備コストや市場の成熟が成長の制約となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
本レポートでは、原材料供給や主要サプライヤー、産業チェーン構造についても分析されています。
さらに、販売チャネルや流通構造、顧客層に関する考察を通じて、市場参入および事業拡大に向けた戦略的示唆が提示されています。総合的に、本市場は今後も安定した成長が見込まれる分野であり、農業の効率化と肥料需要の拡大を背景に持続的な発展が期待されています。