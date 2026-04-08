データセンターBMS市場、2031年に104.3億米ドルへ-CAGR 12.4%で急成長
データセンター向けBMS：建物運用の中枢制御システム
データセンタービル管理システム（BMS）は、建物内に設置されるコンピュータ制御システムであり、空調（HVAC）、照明、エネルギー管理、防火設備、セキュリティシステムなどの機械的および電気的設備を統合的に制御・監視するものである。BMSは、建物自動化システム（BAS）、建物維持管理システム（BMS）、建物エネルギー管理システム（BEMS）と呼ばれることもあり、建物資産の運用効率向上やエネルギー最適化にも利用される。特に本レポートの統計範囲では、「データセンター向けBMS」に限定して分析を行い、データセンター特有の高密度設備や安定稼働の要件に適応した制御機能と運用管理を重視する。BMSは単なる設備管理の枠を超え、データセンター運用の中枢として、安定性・効率性・セキュリティの向上に直結する戦略的インフラである。
市場主要特性：急速成長するデータセンター管理需要
LP Informationの「世界データセンタービル管理システム (BMS)市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/598419/data-center-building-maintenance-system--bms）によると、2025～2031年の予測期間中、データセンタービル管理システム（BMS）市場はCAGR12.4%で急速に成長し、2031年には104.3億米ドルに達すると予測されている。この成長は、クラウドサービスや大規模データセンターの拡大に伴い、エネルギー効率、設備稼働率、セキュリティ管理の高度化が求められていることに起因する。市場は地域別に均衡しており、北米やアジア太平洋地域を中心に高性能BMSの需要が継続的に増加する傾向がある。さらに、BMSは単なる設備管理ツールにとどまらず、エネルギーコスト削減、環境負荷低減、運用効率向上を同時に実現する統合管理プラットフォームとして位置付けられ、市場全体の成長を牽引する構造である。
背景要因：効率化と運用信頼性の強化
データセンターの運用環境は複雑で、多様な機器やシステムが連携して稼働するため、効率的かつ安定した管理体制が不可欠である。BMSの導入により、温度・湿度・電力消費・セキュリティなどの監視を一元化でき、設備トラブルの予防や迅速な対応が可能となる。また、持続可能性やコスト最適化の要請により、エネルギー効率の高い運用や自動化制御の重要性が増している。こうした背景により、BMSは単なる建物管理システムではなく、データセンターの運用効率と信頼性を支える戦略的インフラとして位置付けられている。
図. データセンタービル管理システム (BMS)世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346349/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346349/images/bodyimage2】
図. 世界のデータセンタービル管理システム (BMS)市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：トップ企業による市場支配の構造
LP Informationのトップ企業研究センターによると、データセンタービル管理システム（BMS）市場では、Johnson Controls、Siemens、Honeywell、Schneider Electric、Traneなどの主要企業が市場を牽引する構造である。2024年時点で、前五大企業が売上ベースで約47.0%の市場シェアを占め、前十強を含めると約59.0%に達する。これら企業は高度な統合管理ソリューションを提供し、エネルギー効率、温湿度制御、セキュリティ管理、設備稼働監視を一元化する技術力を有する。さらに、グローバルな顧客基盤と地域最適化サービスを活用し、クラウド事業者や大規模データセンターに対する長期契約を確保することで、安定的な市場支配を実現する。研究開発力や製品ラインナップの多様性が競争優位性を支え、今後も主要企業主導で市場の技術革新と運用効率の向上が進む構造である。
データセンタービル管理システム（BMS）は、建物内に設置されるコンピュータ制御システムであり、空調（HVAC）、照明、エネルギー管理、防火設備、セキュリティシステムなどの機械的および電気的設備を統合的に制御・監視するものである。BMSは、建物自動化システム（BAS）、建物維持管理システム（BMS）、建物エネルギー管理システム（BEMS）と呼ばれることもあり、建物資産の運用効率向上やエネルギー最適化にも利用される。特に本レポートの統計範囲では、「データセンター向けBMS」に限定して分析を行い、データセンター特有の高密度設備や安定稼働の要件に適応した制御機能と運用管理を重視する。BMSは単なる設備管理の枠を超え、データセンター運用の中枢として、安定性・効率性・セキュリティの向上に直結する戦略的インフラである。
市場主要特性：急速成長するデータセンター管理需要
LP Informationの「世界データセンタービル管理システム (BMS)市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/598419/data-center-building-maintenance-system--bms）によると、2025～2031年の予測期間中、データセンタービル管理システム（BMS）市場はCAGR12.4%で急速に成長し、2031年には104.3億米ドルに達すると予測されている。この成長は、クラウドサービスや大規模データセンターの拡大に伴い、エネルギー効率、設備稼働率、セキュリティ管理の高度化が求められていることに起因する。市場は地域別に均衡しており、北米やアジア太平洋地域を中心に高性能BMSの需要が継続的に増加する傾向がある。さらに、BMSは単なる設備管理ツールにとどまらず、エネルギーコスト削減、環境負荷低減、運用効率向上を同時に実現する統合管理プラットフォームとして位置付けられ、市場全体の成長を牽引する構造である。
背景要因：効率化と運用信頼性の強化
データセンターの運用環境は複雑で、多様な機器やシステムが連携して稼働するため、効率的かつ安定した管理体制が不可欠である。BMSの導入により、温度・湿度・電力消費・セキュリティなどの監視を一元化でき、設備トラブルの予防や迅速な対応が可能となる。また、持続可能性やコスト最適化の要請により、エネルギー効率の高い運用や自動化制御の重要性が増している。こうした背景により、BMSは単なる建物管理システムではなく、データセンターの運用効率と信頼性を支える戦略的インフラとして位置付けられている。
図. データセンタービル管理システム (BMS)世界総市場規模
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図. 世界のデータセンタービル管理システム (BMS)市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：トップ企業による市場支配の構造
LP Informationのトップ企業研究センターによると、データセンタービル管理システム（BMS）市場では、Johnson Controls、Siemens、Honeywell、Schneider Electric、Traneなどの主要企業が市場を牽引する構造である。2024年時点で、前五大企業が売上ベースで約47.0%の市場シェアを占め、前十強を含めると約59.0%に達する。これら企業は高度な統合管理ソリューションを提供し、エネルギー効率、温湿度制御、セキュリティ管理、設備稼働監視を一元化する技術力を有する。さらに、グローバルな顧客基盤と地域最適化サービスを活用し、クラウド事業者や大規模データセンターに対する長期契約を確保することで、安定的な市場支配を実現する。研究開発力や製品ラインナップの多様性が競争優位性を支え、今後も主要企業主導で市場の技術革新と運用効率の向上が進む構造である。