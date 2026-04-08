株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、「大人がこどもになってみる」をコンセプトに、こどもの研究を発表して話題を呼んでいる「こどもの視点ラボ」著『こどもになって世界を見たら？』を、2026 年 4 月 8 日（水）に 2 刷重版いたします。





こどもの気持ちがわかる“12の研究”を収録

「赤ちゃんの頭はどれほど重い？」「こどもの時間はなぜ長い？」「泣くしか伝える方法がないって、赤ちゃんはどんな気持ち？」

本書では、発達心理学や時間学など、さまざまな分野の有識者の見解を交えながら体験＆開発した、こどもに関する12点の研究をまとめて収録。著者は「大人がこどもになってみる」をコンセプトに、こどもの研究を発表して話題を呼んでいる「こどもの視点ラボ」です。

目からウロコの子育て新常識をはじめ、クスッと笑えたり、育児の悩みが和らいだり。読めば読むほど、こどもの気持ちがわかる、こどもにやさしくなれる一冊です。

収録研究

研究１／ベイビーヘッド

赤ちゃんの頭は、どれくらい重くて大きい？

大人たちがその大変さを体感してみた

研究２／ベイビーボイス

泣くしか訴える方法がない赤ちゃんの気持ちって？

話した言葉を泣き声に変換するベイビーボイスを作ってみた

研究３／２歳の朝食

「2歳の手のひらになってみたら？」を、ビッグサイズの牛乳とコップで体験。

これはこぼしてもしょうがない！

研究４／４mの大人たち

立っている大人に怒られるって、どんな気持ち？

仮想空間に入って巨大な自分に怒られてみた

研究５／あなたの知らないおむつの世界

パンパンに膨れたおむつって重くないの？

排せつの不思議について、おむつの研究・開発者の方々に聞いてみた！

研究６／いとちゃんの30分

こどもたちはどんな時間を生きているんだろう？

時間学の専門家を交え、見えてきた「こどもの時間感覚」とは？

研究７／２歳でWALK

こどもになって大人と一緒に歩いてみると、どれくらい速いのか？

やってみたら「無理ゲー」だった

研究８／こどもおんど

乳幼児になって真夏を体感してみたら、こどもの温度はあっちゃっちゃだった

乳幼児の熱中症対策をご紹介

研究９／裏こどもずかん

育児書や成長カレンダーで予習していても「知らなかった」「聞いてないよ！」と

親たちが思ったこどもの“裏”の生態を集めてみました

研究10／ベイビーアイ

生後3カ月で視力0.1!?

こどもの目は、色も立体感も大人のようには見えていなかった

研究11／なにこれ？ ランチ

こどもはどうして好き嫌いが多い？

味が分からない料理を作って「初めてのものを食べる気持ち」を味わってみた

研究12／大人ランドセル

大人用のランドセルを作って背負ってみたら、予想よりはるかに重かった！

中面紹介

























書籍情報

『こどもになって世界を見たら？』

著：こどもの視点ラボ

発売日：2025 年 2 月 3 日（月）

価格：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：A5／並製／192頁

ISBN：978-4-86791-032-0

出版社：トゥーヴァージンズ

著者紹介

こどもの視点ラボ

こどもの当事者視点とはどんなものかを真面目かつ楽しく研究しているラボ。「大人がこどもになってみる」ことでこどもへの理解を深め、親と子、社会とこどもの関係をよりよくしていくことを目指して活動している。

公式サイト：https://kodomonoshiten.com

展示情報

「もっと！こどもの視展 ～こどもになる12の体験～」は、メディアで話題の「こどもの視点ラボ」による、12の研究が楽しめる体験型展示です。





2026年は4つのエリアで開催を予定しています。

■広島県

期間：2026 年 3 月 28 日（土）～ 4 月 26 日（日）場所：広島県福山市藤江町638-1 みろくの里 ツネイシアリーナ

時間：みろくの里の営業時間に準ずる（期間中、休園日あり）

URL：https://mirokunosato.com/topics/kodomonoshiten_hiroshima/

■愛知県

期間：2026 年 5 月 22 日（金）～ 7 月 5 日（日）

場所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 南館9F PARCO HALL

時間：10：00～20：00

URL：https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1882

以降、福岡県・北海道での開催が決定しております。

詳細については、今後の発表をお待ちください。

書籍『こどもになって世界を見たら？』を会場限定カバーで販売！

展示会場では、オリジナル限定カバー付きで書籍を販売！





最新の情報については、公式Instagram（@kodomonoshiten）にて配信しております。

または、「もっと！こどもの視展 ～こどもになる１２の体験～」公式サイトをご確認ください。

会社紹介

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI」では、書籍や関連グッズを販売中！

トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/