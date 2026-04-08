全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、新作リアル脱出ゲーム『最後の放課後からの脱出』の開催を記念して、本日4月8日(水)より、全国のローソンおよびミニストップ店内マルチコピー機で「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」のオリジナルブロマイドを販売いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/houkago/

「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」とは、リアル脱出ゲームに魅了された高校生4人が「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」を結成し、自らリアル脱出ゲームを制作しようとする、まるで実在するかのようなリアルな高校生たちを描いた物語です。2024年夏のプロジェクトスタート以降、全国で多くの方を魅了してきました。

◼︎シリーズ第3作『最後の放課後からの脱出』をモチーフにした新デザイン全6種が登場！

シリーズ第3作『最後の放課後からの脱出』の開催を記念して、オリジナルブロマイドを全国のローソンおよびミニストップ店内マルチコピー機で販売いたします。昨年より販売しているラインナップに加え、『最後の放課後からの脱出』をモチーフにした新デザインを全6種ラインナップ。光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部のメンバーごとだけではなく、イベントのメインビジュアルも選択して購入いただけます。ここでしか手に入らないブロマイドを、ぜひコレクションして、イベント参加前の気分を高めてみてください。 『最後の放課後からの脱出』は、5月21日(木)からリアル脱出ゲーム渋谷店でスタート。チケットは好評販売中です。「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」がおくる、新たな物語をぜひ会場でご体験ください。

「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」オリジナルブロマイド販売情報

■商品詳細ページ ローソンプリント：https://lawson-print.com/products/categories/hikagaku ミニストッププリント：https://ministop-print.com/products/categories/hikagaku ■販売開始日 2026年4月8日(水) ■販売場所 全国のローソンおよびミニストップ店内に設置されたマルチコピー機 ※一部店舗ではご利用いただけない場合がございます。 ■販売形式 L判(1枚300円／税込)、2L判(1枚500円／税込) 各6種

『最後の放課後からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/houkago/ ◼︎ストーリー 「放課後、体育館に来てください」 卒業式前日、あなたの机に入れられていたのは差出人不明の手紙だった。 あなたは光ヶ峰学園高校の3年生。 手紙に誘われたあなたが体育館に向かうと、そこには3年生が全員集められていた。その中にはリアル脱出ゲーム部の3年生である一葉と琴音もいる。 戸惑うあなたたちの前に現れたのは、リアル脱出ゲーム部の2年生である渚と海咲。 渚「この体育館に謎を仕掛けて、3年生の皆さんを閉じ込めました！」 海咲「すべての謎を解き明かしてここから脱出できなければ...明日の卒業式には出席できません！」 2人の宣言により突如始まった、卒業を懸けたリアル脱出ゲーム。 あなたは一葉や琴音と協力し、仕掛けられた謎を解き明かしていく。 すべての謎を解き明かし、この光ヶ峰学園から笑顔で卒業することができるだろうか？

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約110分 ・参加人数：1チーム最大4人 ・一斉スタート ・屋内イベント ◼︎開催会場、日程 【東京】リアル脱出ゲーム渋谷店：2026年5月21日(木)～6月21日(日) 大阪、愛知でも開催予定！ ◼︎チケット販売スケジュール 好評販売中 ◼︎チケット料金 〈前売(平日)〉 一般：3,900円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円) 〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉 一般：4,200円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円) ※当日チケットもあり。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催/企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しているのが、私たちSCRAPです。 SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。 テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine