株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は4月17日(金)、DJ DANBOプロデュース【DRIP】にDJ KEKKEを迎えて開催いたします。

一度ハマれば、音が止まるまで抜け出せない大人気パーティーです。 是非オシャレをして遊びに来て下さい。

◇DRIP◇

-毎週金曜日開催- SP GUEST：DJ KEKKE MUSIC BY：DJ DANBO DIRECTED BY：DJ TASK DJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q 日程：2026年4月17日 金曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。 Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo

＜DJ KEKKE プロフィール＞

DJ KEKKEは絶対的な現場主義者だ。 彼がプレーする現場は世界中のナイトクラブを中心に、アメリカ、ヨーロッパ、アジアでのツアーや、「ULTRA」「EDC 」「GMO SONIC」「THE HOPE」等の大型フェスから「Tiffany & Co.」「Mercedes-Benz」「Bentley」等のハイブランドレセプション等、年間400本を超える。 LADY GAGAやNE-YOなどのメジャーアーティストから、JAY-Z、A$AP ROCKY、FUTURE、WIZ KHALIFA、ICE CUBE等をはじめとする数々の世界的なHIPHOPアーティストのオープニングアクトを務める。特にJAY-Zからはプレーが気に入られ、直接彼から乾杯を誘われプレーについて会話をする程だ。その時の動画がSNSにアップされると瞬く間に50万再生され話題になった。海外からメジャーアーティストが来日した際、LIVE前後の重要な時間は必ずと言ってもいい程、まず一番に彼に声が掛かる。これはナイトクラブやイベントオーガナイザーから絶大な信頼がある事を物語っている。 2022年には自身2度目となるワンマンDJが渋谷SOUND MUSEUM VISIONで開催され、終始入場規制が掛かる会場でオープンからラストまで8時間を一人でプレーする偉業を成し遂げ、この事がYahoo!ニュースやHYPEBEASTにも大きく取り上げられ、日本のクラブシーンに残る伝説の一夜を作り上げた。 また日本のTOP DJを決める"DJ OF THE YEAR"を2019年、2022年と2度獲得するという快挙も成し遂げ、日本のクラブミュージックの最重要人物として君臨している。 Instagram： https://www.instagram.com/dj_kekke

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【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

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【epica OKINAWA】

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