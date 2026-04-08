株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）は、タイ・パタヤで開催されたアジア太平洋最大級のクリエイティブ・フェスティバル「ADFEST 2026（アドフェスト）」において、設立50周年プロモーション「CRAFTMAN, SHIPS」が、FILM CRAFT部門で「GOLD(金賞)」、およびPRINT & OUTDOOR CRAFT部門で「SILVER(銀賞)」を受賞いたしました。 「Spikes Asia 2026」での最高賞「グランプリ」受賞 に続く、アジア二大広告祭での連続受賞という快挙を達成。当社の50年にわたるゆるぎない姿勢と創造性が、国境を越えて高く評価されました。

ADFESTは1998年に創設された、アジア太平洋地域を代表する国際的なクリエイティブ・フェスティバルです。広告、マーケティング、デジタル、プロダクションなど、幅広い分野における優れたクリエイティブを称える、世界的に権威のあるアワードとして知られています。 受賞作品「CRAFTMAN, SHIPS」は、洋服づくりの原点である“糸”と“生地”に立ち返り、職人の手仕事による刺繍をつなぎ合わせることで表現したプロジェクトです。約600時間におよぶ制作期間を経て、これまでの歩みと未来へと航海を続ける姿を、圧倒的なクラフトマンシップで可視化しました。 今年度は『Human+』をテーマに、AIなどテクノロジーが進化する世の中で、人間の創造性が新たな価値を生み出せるかが問われる中、デジタル的な演出に頼らず、実際のクラフト（手仕事）によって当社の哲学やメッセージを表現した点が高く評価され、受賞に至りました。

【ADFEST 2026 受賞結果】

金賞：FILM CRAFT LOTUS部門 POST-PRODUCTION（Animation (In-Camera or Digital)） 銀賞：PRINT & OUTDOOR CRAFT LOTUS部門 PRINT & OUTDOOR CRAFT LOTUS（Illustration）

【受賞作品「CRAFTMAN, SHIPS」について】

本キャンペーンは、シップス設立50周年を記念して2025年に実施されました。 「最高の普通」を掲げる当社の姿勢を、「青いまま進む」」というステートメントに込め、クラフトマンシップによって視覚化しました。 デジタル加工を一切排除し、素材には「船の帆」にも使われるキャンパス生地や、ブランドの象徴である青い糸を使用し、洋服作りの原点である“糸”を紡ぐように、「刺繍」を用いて制作しました。 AIが数分で映像を生成できる時代に、職人が600時間を掛け、長さにして42.5㎞に及ぶ糸を使い、数百枚もの“刺繍フレーム（コマ）”を作り、糸の「震え」と「質感」をコマ撮りアニメーションとして収めることで、単なる映像を超えた「動き出す一着の服」を創り出しました。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=qXOSdZ0O7FY

クリエイティブディレクター：宝蔵寺 亮（博報堂 Gravity） アートディレクター：原野 賢太郎（博報堂キャビン） コピーライター：野澤 幸司（博報堂キャビン） ムービーディレクター：牧野 惇(UCHO)

■関連プレスリリース（参考）

シップス、「Spikes Asia 2026」INDUSTRY CRAFT部門でグランプリを受賞（2026年3月26日発表） https://www.atpress.ne.jp/news/9203839

【株式会社シップスについて】

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。 SHIPS 公式サイト https://www.shipsltd.co.jp