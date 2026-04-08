有限会社オンリーユーは、当社所属の俳優・モデル、岩城滉太(いわき・こうた／33)が、2026年3月26日付で温泉ソムリエの資格を取得したことをお知らせいたします。





温泉ソムリエ認証証





岩城滉太は、ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』への出演で注目を集め、端正なルックスと親しみやすいキャラクターに加え、サウナをこよなく愛し、得意の熱波をたびたび披露したことから、“恋の熱波師”として話題を呼びました。

筋トレやサウナ巡りを趣味とし、日頃から“心と身体を整える時間”を大切にしている岩城は、これまでに熱波師検定A、サウナ・スパ健康アドバイザー、コーヒーソムリエ、コーヒースペシャリスト、PADIレスキューダイバーなど、多彩な資格も取得しています。





ラブパワーキングダム2ビジュアル





これまで熱波師としてイベント出演も重ね、サウナや温浴カルチャーの魅力を体感しながら発信してきた岩城。温泉とサウナという親和性の高い領域を軸に、今後はさらに活動の幅を広げてまいります。





宣材写真





さらに岩城は、カフェインレスにこだわったコーヒー豆専門店「Gentle Coffee Roasters」のオーナーとしても活動しており、自身の感性やライフスタイルを生かした表現の幅を広げています。エンターテインメントの世界にとどまらず、“好き”を突き詰めながら新たな魅力を発信し続ける岩城滉太の今後に、ぜひご注目ください。





コーヒー店頭販売の様子





■岩城滉太コメント

このたび、温泉ソムリエの資格を取得いたしました。

もともと温泉とサウナが大好きで、サウナ以上に歴史の深い温泉の魅力も知りたいと思ったことがきっかけです。

日本各地には、それぞれの土地ならではの素晴らしい温泉や文化があります。これからは俳優・タレント活動とあわせて、その魅力や癒やしの価値を、愛だけでなく知識をもって自分らしく発信していけたらと思っています。

目標は、自分のサウナ・温泉番組を持つことです！

温泉を通して、少しでも多くの方に元気を届けられるよう頑張ります！









■プロフィール

岩城滉太(いわき・こうた)

1992年9月9日生まれ、33歳。静岡県三島市出身。有限会社オンリーユー所属の俳優・モデル。趣味は筋トレ、サウナ巡り。熱波師検定A、サウナ・スパ健康アドバイザー、コーヒーソムリエ、コーヒースペシャリスト、PADIレスキューダイバーに加え、新たに温泉ソムリエの資格を取得。

ABEMA恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』への出演で注目を集め、Zoff「NEW STANDARD III」のモデルや、2.5次元舞台『テイルズ オブ ザ ステージ』でルーク役を務めるなど、俳優・モデルとして幅広く活動している。

さらに、サウナやコーヒーなど自身のライフスタイルを生かした発信も行っており、コーヒー豆専門店「Gentle Coffee Roasters」のオーナーとしても活動している。

・SNS

Instagram： @kota_iwaki

X ： @kota_iwaki