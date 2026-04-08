「房総・村の駅」が八周年を迎えるにあたり、日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別な周年祭を開催いたします。千葉県民の皆様、大変お待たせいたしました！ 家族みんなで楽しめるイベントから、新鮮で地元の美味しいものが「いっぱい」手に入るチャンスまで、ワクワクと笑顔がいっぱいの20日間をお届けします。千葉旅行の寄り道、帰り道にも嬉しい、千葉のこだわり素材を活かした食のイベントも盛りだくさんです。ぜひこの機会に、「房総・村の駅」へお越しください！





房総・村の駅 八周年祭(1)

房総・村の駅 八周年祭(2)





千葉の美味しいものを集めた「房総・村の駅」は、おかげさまで八周年を迎えます！日頃の感謝を込めて、この春、家族みんなが笑顔になれる特別な周年祭を開催！新鮮な市川トマトを積み上げるスピード勝負「お皿ツムツム」から、当店一番人気商品「黒平まんじゅう」のわなげ、野菜の詰め放題、千葉の名物「醤油」のきき醤油チャレンジ、千葉県産米「粒すけ」の升盛り放題、千葉といえば「落花生」のすくいどり、そして最終日には千葉のお菓子が当たる千本引きまで、お得で楽しいイベントが盛りだくさん！毎日来ても飽きない20日間、「いっぱい」お得をゲットして、家族みんなで「ハッピー」な思い出を作りましょう！









◆市川トマトお皿ツムツム

市川のフレッシュなトマトを平皿に積みまくってください!!10秒間の真剣スピード勝負です!!バランス感が重要なカギ！？新鮮でつやつやの地元産トマトをどこまで高く積み上げられるか、家族で盛り上がること間違いなし！集中力と手先の器用さが試される、特別な挑戦です。成功すれば、新鮮トマトをお得にゲットできるかも！？

・ 実施日：4月11日(土) 17時～

・ 金額 ：324円(税込) 制限時間10秒





市川トマトお皿ツムツム ※画像はイメージです





◆くろべらわなげ

周年祭限定の特別イベント！！当店一番人気商品でもある黒平まんじゅうを、個数が書かれた杭に輪が入ればその数分ゲットできちゃうお祭り感いっぱいのイベントです！子どもから大人まで、みんなで夢中になれる楽しいゲーム。腕を磨いて、千葉の銘菓をいっぱい持ち帰りましょう！

・ 実施日：4月12日(日) 4月19日(日) 15時～

・ 金額 ：1回108円(税込) 1グループ3回まで





くろべらわなげ





(黒平まんじゅうとは？)

・ あなたに食べて頂きたい一心で、長い年月練るに練られた千葉県は成田市生まれのおまんじゅう。

もちもち食感の黒糖を使った蜜炊き生地と小豆餡の豊かな味わいがベストマッチな飽きのこない味わいが特徴で！JR東日本お土産グランプリ2022年総合準グランプリ獲得！！





黒平まんじゅうとは？





◆お野菜詰め放題

毎度大人気のお野菜イベント！今がおいしい野菜からあって嬉しいあの野菜まで、ミニバケツに高ーくタワーをバランスよく積み上げてください！絶妙なバランス感覚で野菜を、どれだけいっぱい詰められるか腕の見せ所！家族の食卓を彩るお得なチャンスです。日々の食卓がより豊かになること間違いなし！

・ 実施日：4月18日(土)17時～

・ 金額 ：548円(税込) 制限時間30秒

・ 使用産地千葉県産ほか





お野菜詰め放題





◆きき醤油チャレンジ

千葉の名産品でもある醤油！そんな醤油のテイスティングチャレンジです！3つの醤油を試食後、指定された醤油を一つ当てることができたら、選べる醤油のプレゼントです！日ごろの醤油愛が試される！！こだわりの千葉醤油の奥深さも体験できる特別な機会。地元の味を再発見するチャンスです。

・ 実施日：4月12日(日) 4月19日(日) 15時～

・ 金額 ：216円(税込)





きき醤油チャレンジ





◆千葉県産米粒すけ 升盛り放題

毎度人気の定番イベントも実施します！千葉のブランド米でもある「粒すけ」を升にもってもって盛り放題してください！つやつや、もっちりの「粒すけ」を、どれだけいっぱい山盛りにできるか挑戦！美味しいお米をお得にゲットして、毎日のご飯をもっと楽しく、おいしく味わいましょう！！

・ 実施日：4月25日(土) 17時～

・ 金額 ：548円(税込)制限時間30秒





升いっぱいにお米をゲット！

千葉県産米粒すけ 升盛り放題





◆落花生両手すくいどり

千葉土産といったら落花生！そんな千葉の莢煎落花生(ナカテユタカ)を両手でドカッとすくいどり！大胆にGETしちゃってください！！地元を代表する名物の落花生を、あなたの両手で思う存分いっぱいすくい取って！カリッと香ばしい千葉の味を、家族みんなで楽しんでください。

・ 実施日：4月26日(日) 17時～

・ 金額 ：548円(税込)





落花生両手すくいどり





◆千葉のお菓子千本引き

最終日はむかしなつかしの千本引きを実施します！千葉の人気なお菓子をゲットできる大チャンス！！？何が当たるかドキドキワクワク！子どもはもちろん、大人も童心に帰って楽しめる特別なイベントです。家族みんなで挑戦して、美味しい思い出を持ち帰りましょう！

・ 実施日：4月29日(水) 15時～

・ 金額 ：216円(税込)





千葉のお菓子千本引き





◆野菜88円市＆週替わりスペシャルセール

4月10日(金) 4月17日(金) 4月24日(金) 4月28日(金) 限定！！各種20セット限定で新鮮なお野菜を88円でゲットできます！八周年にちなんで、特別価格の「88円」！旬の野菜を、この機会にお得に手に入れる大チャンスです。早い者勝ちなので、お見逃しなく！＆各週限定で当店一押し商品をいつもよりお得にゲットできるチャンスです！！まだの方は是非この機会にお試しください！！

人参(徳島県他)玉ねぎ(北海道産)きゅうり(千葉県産)さつまいも(千葉県産)





房総・村の駅 八周年祭(2)





◆セクション9：ガシャポンチャレンジ

期間内3000円以上ご購入のレシートを見せると、ガシャポンチャレンジのチャンス！！当店の人気商品や特別な景品が手に入るかも！？お買い物をすればするほど、お得なチャンスが巡ってきます。何が当たるかはお楽しみ！家族みんなでチャレンジして、素敵な景品をゲットしましょう！





ガシャポンチャレンジ





※写真はイベントイメージになります。









◆過去イベントの様子

過去のイベントの様子





■店舗概要

店舗名 ： 旬撰倶楽部 房総・村の駅

所在地 ： 千葉県千葉市花見川区幕張町2-2621(京葉道路 Pasar幕張 上り線)

業態 ： パーキングエリア内物販店舗

営業時間 ： 7：00～22：00

運営 ： 株式会社菜花の里

公式サイト： https://www.boso-muranoeki.com/









■会社概要

会社名 ： 株式会社菜花の里

所在地 ： 千葉県成田市寺台260番地

事業内容 ： 観光土産品の開発、製造及び販売 工芸品、

民芸品の加工及び販売 食料品の販売

公式サイト： https://www.saikanosato.co.jp/index.html