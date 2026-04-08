【母の日】酷暑を美しく乗り切る黒。kuros’(クロス)が提案する新しい夏のギフト

株式会社東京ソワール

レディースフォーマルウェアを展開する株式会社東京ソワール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小泉純一）が運営する、黒に特化したライフスタイルブランド「kuros’(クロス)」が提案する、母の日に向けたギフト商品を4月下旬より順次発売いたします。「長い夏を乗り切る、美しいひと品を贈る」をテーマにラインアップいたしました。

社会背景

年々暑さを増す夏。

気象庁の発表※によると、日本の夏（2025年6～8月）の平均気温は平年より+2.36℃となり、統計を開始した1898年以降の夏として1位の高温となりました。

全国のアメダス地点で観測された猛暑日の地点数も、2010年以降最高の9385地点を記録しました。

2026年の夏も梅雨明けが早めで、猛暑日が増加する予想が出ており、今年は例年よりも早い段階から、熱中症対策が必要になる可能性があります。

全国のアメダス地点で観測された猛暑日の地点数の積算

※出典：気象庁ホームページ

https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html

kuros’の母の日ギフト

2026年5月10日は母の日です。母の日.meの調べ※によると、2025年母の日に「ギフトを贈った」と回答した人が、全体の6割以上を占めました。

・贈った：62.3％

・贈っていない：37.3％

・その他：0.4％

さらに、「母の日にプレゼントを贈る相手として、義母も含まれる」と答えた方が7割を超えています。

・義母も含まれる：72.0％

・義母は含まれない：26.2％

・その他：1.9％

母の日が、大切な人へ感謝を伝える文化として定着していることがうかがえます。

「kuros’（クロス）」は、東京ソワールが、50年以上培ってきたブラックフォーマルの“黒”の美意識を、日常にまで拡張した新しいライフスタイルブランドです。

黒の持つ無限の可能性と力強さを、自分らしく生きるすべての方へ届けたいという想いから、黒を

基調としたアイテムを幅広く展開しています。

「心とからだが喜ぶもの」「作り手の情熱によって生まれたもの」「愛着を持って長く使い続けられるもの」をコンセプトに品揃えしております。

今後も引き続き、黒を軸に、暮らしを整え感性を研ぎ澄ますためのギフトアイテムを、ライフスタイル全般で提案します。

うだるような空気の中でも爽やかに、凛とした表情で過ごしたいもの。

母の日のギフトとして、酷暑の中でも快適に過ごせる“夏の黒”をご提案します。

kuros’では、質が高く、風通しの良いリネンシャツや、リラックスにもお出掛けにもさらっと着こなせるワンピース、傘をさす姿が美しい日傘など、「長い夏を乗り切る、美しいひと品を贈る」をテーマにアイテムを取り揃えています。

今回、母の日ギフトご希望の方に、メッセージカードをお付けします。

大切な人に贈るものだからこそ、永く使い続けられる上質なアイテムを選び、サステナブル消費を目指します。

※出典：母の日.me （https://hahanohi.me/ ）【2026年度】母の日に関するアンケート調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）調査期間：2026年2月16日～3月9日

展開店舗

・KITTE丸の内2階

・ニュウマン高輪ノースエリア1階期間限定POP-UPショップ

・公式オンラインストア

・ZOZOTOWN

公式サイト：https://kuros.style/(https://kuros.style/)

Instagram：@kuros_tokyo(https://www.instagram.com/kuros_tokyo/)

LINE：kuros' | LINE 公式アカウント(https://page.line.me/243oqcox)

さらりと羽織る涼を贈る

kuros’オリジナルリネンシャツ長袖（UNISEX）\20,900（税込）

【OJO DE MEX×kuros’別注品】メルカドバッグ \12,100（税込）

上質なリネン素材を活かしたミニマルな長袖シャツ。さらっとした着心地から、紫外線避けや冷房避けに一枚あると便利です。

Tシャツやタンクトップの上に羽織ればスタイルも決まる、夏のお守り的アイテム。

kuros’オリジナルワンピース（LADIES’) \22,000（税込）

【AMPIANA×kuros’別注品】ラフィアバッグ浅型黒S \16,500（税込）

上品なフレンチスリーブのワンピースは、暑い日にさらりと着たい一枚。吸湿機能のあるキュプラ素材にポリエステルをブレンドすることで、通常水洗い出来ないキュプラ素材もマシンウォッシャブルに対応しています。汗ばむ季節にも気にせず着られる嬉しい素材です。

バッグはマダガスカルのAMPIANAがkuros’別注で仕上げた黒のカゴバッグ。天然素材ならではの風合いと使い込むほどにしなやかさが増す経年変化が魅力です。手作りのバッグを育てていく感覚が

愛らしいひと品。

凛とした気品を贈る

ライトウエイトリネンエプロン \11,000（税込）

プレゼントの定番のエプロンも、凛とした黒でかっこよく。無駄を削ぎ落としたシンプルなデザイン、そして風を纏うような軽やかなライトリネンの素材。毎日を丁寧に過ごしたくなる、‘着る’という感覚を大切にした大人のエプロン。

ハンモックバッグ\8,800（税込）～

ハンモックを半分に折り込んだようなデザインが特徴のバッグ。一つずつメキシコで機織り機を使って手織りで作られています。手作りならではの風合いが魅力で、内容量もたっぷりなので、日傘や羽織などこれからのシーズンの必須アイテムがしっかり入るのも安心してお使いいただけます。

上/ペーパーリムハット \16,500（税込）

右/アバカハット黒 \14,300（税込）

左/ラフィアキャップ \10,780（税込）

ツバ広の帽子は上品かつスタイリッシュなデザインで、酷暑のシーズンに嬉しいアイテムです。

折り畳みができてバッグインしやすい帽子や、クールな印象の黒の帽子に愛らしいリボンがポイントの商品など、お母さんの顔を思い浮かべながら選ぶのも楽しみのひとつです。

左/折りたたみ傘 \20,900（税込）

右/長傘 \20,900（税込）

伝統手染である注染で型染めした浴衣地を日傘に仕立てました。注染染めなので、傘の中からも柄が美しく見え、傘を広げた姿も印象的な日本の名品です。（UVカット加工・撥水加工）

心の体の癒しを贈る

kuros’オリジナル釉薬Frustum（フラスタム） 土瓶＆煎茶湯呑セット白釉箱入り\16,500（税込）

kuros’オリジナルブレンドハーブティー-Reset- 3個入り\1,296／10個入り\3,564（税込）

美濃焼の晋山窯ヤマツがkuros’限定のオリジナル釉薬で仕上げた土瓶と湯呑みの茶器セット。

世界三大デザイン賞の一つ「Red Dot Award2020（ドイツ）」受賞。暮らしにそっと馴染みつつ、

洗練されたフォルムが目をひきます。

kuros’オリジナルハーブティは、身体のお掃除をサポートする「Reset」、心を落ち着けたい時の

「Relax」、疲れに負けないパワーチャージをサポートする「Cheer up」の３つのブレンドティー。

ノンカフェインなのでおやすみ前にも。水出しでも楽しめるので夏場も嬉しいティーパック。

お香\3,520（税込）

ポプリ（シャーレ付き）\11,000（税込）

ルームスプレー\3,520（税込）

「蕊Sui」調香師沙里による、黒の香りをイメージしたkuros’限定の4種類の香りが楽しめる

ポプリ、ルームミスト、お香からなる香りのシリーズです。

黒の持つ強さや神聖さ、光と影、黒の可能性を最大限に表現した香りは、明るい気持ちになる木漏れ日のような香り、夜を思わせるしっとりとした妖艶な香りなど、感性を刺激する香りのアイテムです。