『クッキーラン：キングダム』、‘KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ’と史上最大規模のコラボ実施！

DEVSISTERS- 累計ダウンロード数 3億人を誇るグローバルIPとK-カルチャーのブームを巻き起こしたアニメーション映画のコラボ実施中! 来月7日まで開催!- 四寅剣・曲刀・神刀を持ってクッキーとして登場した「ハントリックス」。サジャ・ボーイズ、ダーピー、スージーもGUESTクッキーとして登場!- クッキー界のホンムーンを守るハントリックスの活躍を描いたスペシャルエピソードと様々なゲーム内のコンテンツ追加!

2026年4月8日(水) - デヴシスターズ(株)(代表 チョ・ギルヒョン)は、キャラクター収集RPGゲーム『クッキーラン：キングダム』にて、Netflix（ネットフリックス）のアニメーション映画「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ(以下、「ケデハン」)」とのコラボを実施すると発表しました。

今回のコラボは、累計ダウンロード数 3億を誇るグローバルIPと、世界中にKカルチャーブームを巻き起こしたアニメーション映画の融合という点で大きな意義を持ちます。世界を守るためにデーモンと戦うKPOPハンターズの活躍は、闇からクッキー界を守るために奮闘する「クッキーラン：キングダム」の世界観と結びつき、シナジーを発揮することが期待されます。コラボは、来月7日まで実施されます。

◼ 華麗なステージでクッキー界のホンムーンを守れ! ハントリックスがクッキーとして登場(全3種)!

KPOPスターでありながら、世界のホンムーンを守るハンターとして、際どい二重生活を送るグループ「ハントリックス」のメンバーが、プレイアブルクッキーに変身して「クッキーラン：キングダム」に登場しました。

ハントリックスの揺るぎない中心である「ルミクッキー(奇襲型)」は、スキルを使用してファンの応援を付与し、最も遠くにいる敵に突進します。その後、四寅剣で敵を複数回斬りつけた後、地面を強く叩きつけてダメージを与えます。迷いのない歩みのメインダンサー「ミラクッキー(突撃型)」は、巨大な曲刀を振り回して周囲の敵にダメージを与え、波動を放出して気絶状態にします。速射砲ラップのような素早い攻撃を行う「ゾーイクッキー(射撃型)」は、スキルでハントリックスメンバーにファンの応援を付与し、跳び上がって神刀を投げます。

複雑な過去を持つデーモンのボーイズグループ「サジャ・ボーイズ」のメンバーや、主人公に劣らぬ人気を誇る「ダーピー&スージー」コンボもGUESTクッキーとして登場します。ハントリックスとサジャ・ボーイズの韓国語ゲーム内ボイスは、Shin Na-Ri、Min Seung-wooなど、「ケデハン」の出演声優がそのまま担当します。

併せて、眩しいスポットライトの下で華やかにステージを彩るハントリックスクッキースキン(Goldenバージョン)3種と、サジャ・ボーイズスキン(死神の衣装)5種も実装されました。映画の魅力的なビジュアルを忠実に再現したデザインで、多くのプレイヤーに楽しんでもらえることが期待されます。

◼ 「クッキーラン：キングダム」の世界で楽しむ「ケデハン」のストーリー! スペシャルエピソードからデコまで!

今回のアップデートでは、クッキーで表現されたケデハンのストーリーを、没入感あふれる新コンテンツとして存分に楽しめます。

コラボ専用スペシャルエピソード「クッキー界で開かれるハントリックスのコンサート!」では、ダークカカオ王国を侵攻したサジャ・ボーイズとデーモンたちに立ち向かいクッキー界を守る、ハントリックスとダークカカオの戦士たちの物語が展開されます。デーモンたちを追いかけてダークカカオ王国に現れたハントリックスクッキーたちは、クッキー界のホンムーンを強化するためにコンサートを開くことにします。しかし、それを阻止するためにグウィマと取引し、アイドルの姿に変身したデーモンたちにより対立を引き起こすことになります。

ケデハンのシーンを「クッキーラン：キングダム」の感性で細部まで再現した10種のテーマデコも登場します。映画のクライマックスを飾るGoldenステージ、ルミとジヌが出会った城壁道の塀、爽やかな色合いのSoda Popステージなどがあります。特に、ステージとデコ4種を王国に配置すると、クッキーとのインタラクションを通じて「Golden」、「Soda Pop」、そして「Your Idol」などのOSTを聞くことができます。

そのほかにも、ケデハンのOSTを背景にグウィマを捕まえる「チャレンジ! グウィマ大騒動」とハントリックスとの「無限サバイバル：ハントリックスライブ」、可愛いダーピーが活躍するミニゲーム「ダーピーのトゲトゲ虫叩き」、「ルミクッキーのダーピーダーピージャンプ!!」など、様々な新しいコンテンツが追加されました。

今回のコラボを記念して、特別なグッズをプレゼントするイベントも開催します。コラボのミニゲームをプレイしたり、コラボのテーマデコで自分の王国を飾ってSNSで認証コメントを投稿すると、抽選でハントリックス、サジャ・ボーイズ、ダーピー&スージーのイラストが入ったグッズパッケージ(▲アクリルスタンドキーホルダー3種 ▲スクエアメモパッド ▲カードステッカー3種)をプレゼントいたします。

「クッキーラン：キングダム」と「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」のコラボに関する詳しい情報は、『クッキーラン：キングダム』の公式X（旧Twitter： https://twitter.com/CRKingdomJP )やYouTube公式チャンネル( https://www.youtube.com/channel/UCEuT6jIew3QugxFjrzDJ0BQ )にてご確認いただけます。

◼︎ゲームの概要◼︎

・アプリ名：クッキーラン：キングダム

・ジャンル：キャラ収集ソーシャルRPG

・価格：無料（アイテム課金あり）

・サービス開始日：2021 年 1 月 21日

・公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/CRKingdomJP

・YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEuT6jIew3QugxFjrzDJ0BQ

・開発/運営：DEVSISTERS Corp.

・著作権表記：(C) 2020 Devsisters Corp. All Rights Reserved.

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