【姫路に続いて滋賀県へ、新ブランドの挑戦】季節限定メニューを携え「金澤醤油豚骨８番らーめん イオンタウン湖南店」4月13日グランドオープン

株式会社ハチバン

59年の歴史を持つ北陸のソウルフード「８番らーめん」として愛され続け、現在国内は114店舗、海外はタイ・ベトナムに178店舗をフランチャイズチェーンとして展開する株式会社ハチバン(本社：石川県金沢市、代表取締役社長：長丸昌功）は、2026年4月13日（月）に「金澤醤油豚骨８番らーめん イオンタウン湖南店」（滋賀県湖南市）をオープンいたします。

なお、地域の皆様と新たな絆を育む第一歩として、グランドオープン記念キャンペーンを実施いたします。

お客様の声で進化を続ける「金澤醤油豚骨８番らーめん」は、金沢伝統の大野醤油を使用した特製スープと北海道産小麦100%の極太麺による新しいラーメン体験を、地域の皆様にお届けしてまいります。

■姫路から滋賀へ、地域に根ざした新たな食文化の創造

2025年11月に姫路市にて関西圏1号店を開業し、ロードサイド立地において想定どおりの客層を確認しました。2号店となる本店舗では郊外型商業施設という立地での出店に取り組み、フランチャイズ展開を見据えた最適な出店モデルの確立を加速してまいります。

新ブランド「金澤醤油豚骨８番らーめん」としての滋賀県出店は今回が初めてとなります。「８番らーめん」はかつてこの地でも親しまれており、地域への想いを新たに再挑戦いたします。

店内は、4人掛けテーブル5卓20席と、2名テーブル3卓6席、カウンター21席の計47席。おひとりではもちろん、ご家族連れでも安心してご利用いただける空間を実現しました。

新ブランド「金澤醤油豚骨８番らーめん」は、金沢伝統の「大野醤油」を使用した特製スープと極太麺による新しさ、創業から59年愛され続けた野菜らーめんによる懐かしさを滋賀県の皆様にお届けし、地域に根差し愛される店舗を目指します。

■お客様の声とともに成長｜看板メニュー「金澤醤油豚骨」

お客様の声を大切にする８番らーめんのDNAを継承し、プロトタイプ店舗（岡山・アクロスプラザ児島店）でおこなった1ヶ月に150件を超えるアンケート結果では、26%が建設的な改善要望でした。中でも多かった「麺が細い」「ボリューム不足」「パンチが弱い」という声をもとに改良を重ね、今の「金澤醤油豚骨」に成長しました。パンチあるスープと極太麺がガツンと響くやみつきになる一杯です。

■「８番らーめん」のロングセラー「ざるらーめん」が季節限定で新登場

創業59年の「８番らーめん」は、1970年代からのロングセラー商品「ざるらーめん」や「冷めん」により、一般的に“ラーメンは夏場に弱い”とされる中で、夏が最も繁忙期となる強みを有しています。この知見を、新ブランドにおいて新たな形で進化させた「極太ざるらーめん」を、イオンタウン湖南店オープンに合わせて春夏限定で販売いたします。本商品は、従来よりご好評いただいている伝統の特製ざるタレを継承し、「金澤醤油豚骨８番らーめん」限定の北海道産小麦100％極太麺を使用。極太麺の力強いコシと豊かな香り、４種の削り節や散布産昆布の旨味が効いたタレで、食べ応えのある一杯に仕上げました。併せて従来の細麺タイプも販売。麺の違いによる食感を楽しめる春夏限定メニューです。

■金澤醤油豚骨８番らーめん「3つのこだわり」

１. 極太麺｜北海道産小麦100%使用、食べ応えの追求

スープとの絡みを追求し、従来8番らーめんで使用している麺と比べ、より太く厚みを持たせた極太麺は、一口ごとに満足感を実感できる力強い食感を実現しました。

２. 金沢伝統「大野醤油」｜400年の歴史が生む唯一無二の味

金沢大野は、醤油の五大名産地の一つです。400年続く伝統製法の大野醤油は、白山の伏流水と湿潤な気候が育む、まろやかな甘みと深い旨味が特徴。加賀料理に合う"甘口(うまくち)"の醤油が、豚骨スープと絶妙に調和します。

【大野醤油の特徴】

野田・銚子・龍野・小豆島と並ぶ五大産地の一つ

丸大豆を使用し天然熟成による深いコク

素材の持ち味を引き立てる「甘口(うまくち)」

３. 家族で楽しめる店舗設計｜4人席、お子さま椅子完備。清潔感のある明るい店内とオープンキッチン

創業の味であり、８番らーめんで⾧年愛される「野菜らーめん」も提供。

がっつり満足度の高い「金澤醤油豚骨」、もう一品食べたい！を叶える点心やお子様メニュー。家族それぞれが、好みの味を選択できます。

●メニュー一覧

グランドメニュー

・金澤醤油豚骨

価格：1,080円 麺タイプ：極太麺

無料トッピング： 野菜増し・ニンニク増し・背アブラ増し

特徴：大野醤油を使用した特製醤油タレと、豚骨スープが絶妙に調和する甘みと深い旨味の一杯。パンチのある濃い特製スープが北海道産小麦100％の極太麺にしっかりと絡み、厳選した豚バラ肉を特製醤油タレに24時間漬け込んだ2枚の大判チャーシューが、満足感をさらに引き立てます。

・金澤まぜそば

価格： 1,080円 麺タイプ：極太麺

無料トッピング： 野菜増し・ニンニク増し・背アブラ増し

特徴：大野醤油を使用した特製醤油タレが北海道産小麦100％の極太麺にしっかり絡み、ガツンとした旨さが一口目から全開。山盛りのもやしと背アブラ、ニンニクが加わりパンチのある味わいを演出します。

・8ちゃんそば

価格：970円 麺タイプ：細麺

特徴：豚骨の旨味が際立つ濃厚スープと醤油 のコクが、老若男女に愛される新定番。迷ったときには「とりあえずこれ！」と選んで間違いない一杯です。

・野菜らーめん 価格：860円

麺タイプ：太麺

特徴：野菜の旨みが溶け込んだスープに、シャキッとした食感の新鮮野菜がたっぷり。創業以来の看板メニューです。

・極太ざるらーめん

価格：800円 麺タイプ：極太麺

特徴：4種の削り節と散布産昆布の風味と旨味が効いた特製タレで味わう、春夏限定らーめんです。

金澤醤油豚骨

金澤まぜそば

8ちゃんそば

野菜らーめん

極太ざるらーめん

■グランドオープン記念キャンペーン

お子さまメニュー

滋賀県湖南市という新しい地域で事業を始めるにあたり、地域の皆様に気軽にお越しいただき、新ブランドを体験していただくことを目的とし、キャンペーンを開催します。SNSを通じた双方向のコミュニケーションにより、お客様の声を大切にする８番らーめんのDNAを継承します。

●キャンペーン概要

実施店舗：金澤醤油豚骨8番らーめん イオンタウン湖南店

実施期間：2026年4月13日(月)～5月6日(水)

●キャンペーン内容

ご利用人数分のらーめんを税込み価格から200円割引いたします。

クーポンコード獲得方法：・公式Instagram / X（旧Twitter）投稿

・チラシの切り取りクーポン

●ご利用方法

券売機で食券を購入する前に、クーポンコードを読み込ませてください。

●注意事項

・期間中何度でもご利用いただけます。

・クーポンコード１つで、ご利用人数分のらーめんをそれぞれ税込価格より200円引きさせていただきます。

（お子さまらーめん、お子さまらーめんセットは対象外です。）

・イオンタウン湖南店のみでご利用いただけます。

・お支払いは現金のみとなります。※キャッシュレス決済は準備中です。

■滋賀県初出店

新ブランド「金澤醤油豚骨８番らーめん」としての滋賀県出店は今回が初めてとなります。

「８番らーめん」はかつてこの地でも親しまれており、地域への思いを新たに再挑戦いたします。

■今後の展望

ロードサイドや駅前、商業施設内など多様な立地でテスト出店を重ね、各店舗の実績をもとに最適な出店モデルを確立いたします。

【出店計画】

2027年3月期：5店舗体制（イオンタウン湖南店含む）

2028年3月期：フランチャイズ展開を開始予定

■イオンタウン湖南店の概要

店舗概要

店舗名：金澤醤油豚骨8番らーめん イオンタウン湖南店（いおんたうんこなんてん）

オープン日：2026年4月13日(月)予定

営業時間：11:00～23:00(ラストオーダー22:30)

所在地：滋賀県湖南市岩根4580

客席数：47席(4名テーブル5卓20席、2名テーブル3卓6席、カウンター21席

駐車場：イオンタウン湖南店駐車場をご利用ください

想定客単価：1,150円

店舗面積：35.2坪

店舗情報URL：https://www.8ban.jp

金澤醤油豚骨８番らーめん公式アカウント

●X（旧Twitter） https://x.com/8ban_tonkotsu

●Instagram https://www.instagram.com/8ban_shouyutonkotsu/

●Tiktok https://www.tiktok.com/@8ban_shouyutonkotsu

●Facebook https://www.facebook.com/8banshouyutonkotsu

●公式サイト https://www.8ban.jp/

■８番らーめんについて

「８番らーめん」の創業は1967年（昭和42年）。加賀市国道8号線沿いの田んぼの真ん中に、掘っ建て小屋同然の店構えのラーメン店が開店しました。店の名前は、国道8号線にちなんで「８番らーめん」と名付けました。炒めた野菜をたっぷりのせた「野菜らーめん」の評判はすさまじく、開店当初から大勢のお客様が行列をつくり、25席の店で、1日1,300杯のラーメンを売り切るような繁盛ぶりでした。創業した年にフランチャイズ展開を開始し、現在国内では、北陸を中心に、岡山、兵庫、長野に店舗があります。

「８番らーめん」は、老若男女いつでも誰とでも、気軽にご利用いただけるカウンター席やテーブル席など多様な座席をご用意し、様々なシーンに応じてお選びいただけるメニューを提供しています。

創業時から続く主力メニュー「野菜らーめん」を繰り返し調理し、お客様に提供していくことは、創業時の「熱い心」を伝え続けることであると私たちは考えています。

2025年11月、姫路に1号店をオープンした新ブランド「金澤醤油豚骨８番らーめん」は、金沢伝統の大野醤油を使用した特製スープと北海道産小麦100%の極太麺による、新しいラーメン体験をお届けします。

【公式サイト】

●８番らーめん公式サイト

https://www.hachiban.jp

８番らーめん

●金澤醤油豚骨８番らーめん公式サイト

https://www.8ban.jp/

■株式会社ハチバンについて

金澤醤油豚骨８番らーめん

1967年２月11日に「８番ラーメン」を創業、同年9月にはフランチャイズ展開を開始（1971年1月21日に当社を設立）。1977年10月には、ファミリー層を対象に屋号を「８番ラーメン」から「８番らーめん」に変更。現在「８番らーめん」は、北陸を中心に国内114店舗、海外はタイ・ベトナムに178店舗を展開（2026年3月20日現在）。その他にも、和食居酒屋「八兆屋」「長八」「市の蔵」や、そばと四季揚げ「八兆庵」、炭火串焼き・肴菜「八千屋」など、日常からハレの日の食事まで、多数のブランドを通じて多くのお客様にハチバンのおいしさをお届けできるよう、さまざまな挑戦を続けております。

これからも、私たちハチバングループは、「『食』と『おもてなしの心』で人やまちを笑顔に、元気に。」という経営の目指す姿のもと、地域社会やお客様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆さまの「幸福な生活」を実現できるよう誠心誠意努め、「食はハチバン」と、日本はもとより、海外においても愛され続ける企業を目指して、努力を続けてまいります。

商号：株式会社ハチバン

代表者：代表取締役社長 長丸昌功

所在地：〒921-8582 石川県金沢市新神田一丁目12番18号

創業：1967年2月11日

事業内容：

●飲食店フランチャイズ・チェーン事業

●飲食店の経営および運営委託業務

●食品・食品原材料の製造加工および販売

●食料品および調味料の輸出入および販売

資本金：15億1845万円

店舗数(2026年3月20日現在)：

8番らーめん｜292店舗

国内：114店舗 海外：178店舗（タイ175店舗、ベトナム3店舗）

和食店舗｜国内11店舗

URL：https://www.hachiban.co.jp