ととのい系キャラクター「ととのうさんとねこ」のサウナグッズが新登場！

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店など全国1,900店舗以上を運営する株式会社ワッツ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平岡史生）より、サウナを愛する「ととのうさんとねこ」が誕生しました。ととのうさんとねこが描かれたサウナやスパにぴったりのグッズを展開します。

ととのうさんとねこが「ととのう」姿に癒されるロッカーキー風チャームや機能性の高いタオル素材やメッシュのポーチなど、サウナやスパ、銭湯のおともにぜひ取り入れてみてください。

◆商品概要（全8種）

＜ロッカー風キーチャーム＞

サウナのロッカーキーを思わせるチャームは髪の毛をまとめるのに使ったり、カラフルなデザインはペットボトルや持ちものにつけて目印として使うのもオススメです！

＜ジッパーバッグ（13枚セット）＞

小物や濡れたものを入れるのに便利なジッパーバッグはSサイズ7枚、Mサイズ6枚という嬉しい2サイズが入った13枚セットです。

＜スパポーチ＞

背面がメッシュ素材のポーチは自立する形で高さもあり、サウナグッズを持ち運ぶのにとても便利です。

＜タオルポーチ＞

タオル素材のポーチは水気が気になる歯ブラシの持ち運びなど、日常生活や旅行でも使えるアイテムです。

＜ハブラシポーチ＞

コンパクトな横長サイズのポーチは軽いメッシュ素材で、サウナグッズに限らず、ハブラシやガジェット類をスッキリ収納することもできます。

〈注意事項〉

※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります。

※一部店舗では、取り扱っておりません（全国276店舗で販売）。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※画像はイメージです。

◆株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ファッション雑貨の「BuonaVita（ブォーナビィータ）」「Tokino:ne（ときのね）」、ディスカウントショップ「リアル」を全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。



◆会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役社長：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/

◆関連リンク

ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/

ワッツオンラインショプ https://watts-online.jp/

ワッツまとめ買いサイト https://watts-online-biz.jp/

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