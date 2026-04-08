「北海道産たらば蟹」の旨みがかっぱ寿司にやってきた！北海道産『たらば蟹の鉄砲汁』と北海道産『たらば蟹の濃厚蟹ラーメン（細麺）』が登場！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年4月16日（木）～5月6日（水）の期間、「北海道産たらば蟹」を使用したサイドメニュー2品を、かっぱ寿司全店にて販売いたします。

ゴールデンウィークを迎えるこの季節、かっぱ寿司では北海道産の豊かな食材を存分に楽しめる北海道産たらば蟹の旨みを活かした郷土料理「鉄砲汁」と濃厚な蟹ラーメンをご用意いたしました。ご家族・ご友人みなさまで北海道旅行気分をお楽しみいただけます。

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かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様 と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

【「北海道産たらば蟹」2商品詳細】

・開催期間：2026年4月16日（木）～5月6日（水）予定

・実施店舗：かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)

・URL：https://www.kappasushi.jp/menu2 ※4/16(木)より WEB サイトに掲載となります。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

※北海道産『たらば蟹の鉄砲汁』北海道産『たらば蟹の濃厚蟹ラーメン（細麺）』の「たらば蟹」は出汁用となります（お召し上がりは、おすすめしておりません）。スープに使用しているかにみそは、「たらば蟹」ではございません。

北海道産『たらば蟹の鉄砲汁』

300円（税込330円）～

味噌汁に北海道産の殻付きたらば蟹を加えた、北海道郷土料理アレンジの一杯。かにみそを溶かし入れることで、蟹の風味を存分に感じていただけます。

北海道産『たらば蟹の濃厚蟹旨ラーメン（細麺）』

491円（税込540円）～

北海道産たらば蟹の旨みが溶け込んだ濃厚スープと細麺を最後まで美味しくお楽しみください。

※トッピングの「蟹ほぐし身」「かにみそ」は「たらば蟹」ではございません。

リリース内画像素材：https://x.gd/2okGF