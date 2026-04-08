無印良品 暑い夏に合わせて清涼感あるミントの食品を季節限定で発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、気温が上がる時期に合わせて、清涼感のあるさわやかなミントの風味を楽しめるお菓子や飲料14種類を、4月15日（水）より季節限定で、全国の無印良品の店舗にて順次発売します。なお、4月10日（金）より先行して、7種類（※1）の商品を無印良品の10店舗（※2）にて発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービスを提供しています。食品においては、夏の暑さが年々厳しさを増す中でも、食の楽しさとおいしさをお届けするべく、この時期ならではの商品も季節限定で発売しています。

今回発売するミントのシリーズは、ひと口目からミントの清涼感を感じられるよう、「ミントと生地の一体感」にこだわって仕上げました。「チョコミントロールケーキ」や「チョコミントまんじゅう」などの冷やしても楽しめるお菓子や、軽やかな食感とミントの清涼感を感じられる「チョコミントのチュイルサンド」、「ボールチョコミント」に加え、暑い季節に向けた清涼感のある飲料「スパークリングウォーター ミント 無糖」などの新商品を発売します。また、昨年もご好評いただいたミントのさわやかな香りを楽しめるアイスに「素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート」を新たに加えて発売します。ミントのお菓子や飲料にこれまであまりなじみがないという方から、しっかりと清涼感を感じたいという方も、さまざまなかたちでミントのさわやかさを楽しめるようラインナップを豊富に取り揃えて展開します。

■清涼感を楽しめるミントのお菓子

冷やして味わうことのできるチョコミントのお菓子として、「チョコミントロールケーキ」、「ひとくち大福 チョコミント＆チョコ」、「チョコミントまんじゅう」、「チョコミントスティックケーキ」を発売します。生地のしっとり感やクリーム、餡の配合にこだわり、冷やすことでさらにミントと生地の一体感を楽しめます。

また、軽やかな食感とミントの清涼感を感じられるように、生地の薄さや軽さにもこだわって仕上げた「チョコミントのチュイルサンド」、「ココナッツマカロン チョコ＆ミント」、「ミントのサブレシトロン」や、口どけとともにミントの清涼感が楽しめるチョコレート「キャレショコラミント」、「ボールチョコミント」を発売します。

■冷たさや香り、食感を楽しむ冷凍デザート

昨年もご好評いただいた「素材を生かしたアイス チョコミント」、「素材を生かしたアイス チョコミント クール」に加え、今年はミントが香るビターなチョコレートアイスにミント風味のキャンデーを入れた「素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート」を新たに発売します。また、チョコチップ入りのミントクリームの大福と、チョコレート餡とミントクリームを包んだ大福の2種を詰め合わせたさわやかな香りとやさしい甘みが特長の「チョコミントのクリーム大福アソート」を発売します。

■ミントのさわやかな香りを生かした夏にぴったりの飲料

昨年もご好評いただいた「牛乳でつくる チョコミントラテ」に加え、ミントとライムのさわやかな風味に仕上げた丹沢山の天然水を使用した「スパークリングウォーター ミント 無糖」や、すっきりとした清涼感のある水出しフレーバーティーの「ミント＆レモン」、「ミント＆グリーンティー」を展開します。リフレッシュしたい時や、暑い季節にも飲みやすい清涼感のある飲料です。

※1 先行発売商品：「ボールチョコミント」、「キャレショコラミント」、「ココナッツマカロン チョコ＆ミント」、「素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート」、「素材を生かしたアイス チョコミント クール」、「チョコミントのクリーム大福アソート」、「牛乳でつくる チョコミントラテ」

※2 先行発売店舗：「無印良品 札幌パルコ」、「無印良品 銀座」、「無印良品 サンシャインシティアルパ」、「無印良品 西友荻窪」、「無印良品 グランツリー武蔵小杉」、「無印良品 マルエイガレリア」、「無印良品 グランフロント大阪」、「無印良品 阪急西宮ガーデンズ」、「無印良品 イオンモール橿原」、「無印良品 大丸福岡天神」

ミントシリーズ特集ページ(https://www.muji.com/jp/ja/special-feature/food/sweets/mint-chocolate/?sc_cid=qr_mint-chocolate)＞

◆商品ラインナップ

※「素材を生かしたアイス チョコミント」は、4月17日（金）より、価格改定により350円となります。