ラコステ、SS26 RUNWAY COLLECTION “THE LOCKER ROOM” を発売

株式会社 ラコステ ジャパン

フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランド LACOSTE（ラコステ）は、2026年春夏コレクションとして、パリで発表されたランウェイショーコレクションを2026年4月8日（水）より発売いたします。

本コレクションは、パリのリセ・カルノ内エッフェル・ホールにて発表され、“THE LOCKER ROOM”をテーマに展開されました。勝利の高揚と敗北の静けさが交差するロッカールームという空間に着想を得て、ラコステのアスレチックDNAを新たな視点から再解釈しています。

クリエイティブ・ディレクターのペラジア・コロトロスは、競技の勝敗を超えた人間の内面にフォーカス。試合後にポロシャツのボタンを外す瞬間や、トラックスーツを緩める仕草など、完璧さの裏側にある“未完成の美しさ”を表現しました。

コレクションは、透明と不透明、構築と流動、パフォーマンスとリラックスといった対比を軸に構成。透け感のあるポロシャツや軽やかなナイロン、ミラーレザー、ウェットルック素材などが交差し、スポーツとエレガンスの新たなバランスを提示しています。

また、ブランドの象徴であるポロシャツは、ポプリンやテリー素材で再解釈され、「Tennis for Everyone」といったメッセージとともにアップデート。テニスラケットのグリップを想起させるディテールや、芝のコートに着想を得たワニロゴの刺繍など、ヘリテージを現代的に昇華したデザインが特徴です。

素材においても、テックシルクやナイロンの軽やかさと、ラバー加工コットンやタオル地の質感が融合し、身体に寄り添う新しいレイヤリングを提案。流動的で自由なシルエットが、現代的なアスレチックスタイルを体現しています。

カラーパレットは、ヴィンテージスポーツウェアを想起させるオレンジやアーカイブブルーに加え、トープやオリーブグリーンを基調とし、ノスタルジーと洗練が共存する色彩で構成されています。

本コレクションは、ラコステのヘリテージと現代性が交差する新たな章として、日常におけるエレガンスとアスレチックの融合を提案します。

【展開アイテム】

（左）

コート（158,400円）

ジャケット（181,500円）

パンツ（107,800円）

シューズ（38,500円）

レザーキーホルダー大（14,300円）

レザーキーホルダー小（8,800円）

その他日本未展開



（右）

ポロシャツ（63,800円）

Tシャツ（25,300円）

スカート（50,600円）

シューズ（45,100円）

バッグ（59,400円）

（左）

ジャケット（181,500円）

パンツ（118,800円）

レザーキーホルダーグリーン（14,300円）

その他日本未展開



（右）

ポロシャツ（81,400円）

パンツ（106,700円）

※価格はすべて税込みとなります。

※記載の無い商品は日本未展開となります。

本コレクションは 4月8日（水） より、下記店舗、オンラインストアにて発売予定です。 （アイテムにより展開先が異なります。）

LACOSTE日比谷店

ジェイアール名古屋タカシマヤ ラコステ ポップアップショップ（4月8日～21日）

ラコステ公式オンラインストア（https://www.lacoste.jp/）

■商品のお問い合わせ先

ラコステお客様センター 0120-37-0202



■ラコステ公式SNS

IG @ lacoste_tokyo

X @Lacoste_Japan

LINE @lacoste_japan



■ラコステについて

最初のポロシャツを製造した 1933 年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。