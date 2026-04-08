「日野市魅力ある個店創り支援事業」の事例集完成、および令和8年度の募集開始について

日野市役所

日野市では、魅力ある個店の創出と地域商業の活性化を目的とした事業「日野市魅力ある個店創り支援事業」において、これまで採択された事例をまとめた事例集をこのたび完成させ、公開いたしました。あわせて、令和8年度の同事業への募集開始についても、広くお知らせいたします。

1.事例集について

本事業の代表的な成功事例を計8事例掲載しており、事業者の方々が新規申請を検討する際の補足資料として、また市民や訪問者が市内の店舗に足を運ぶ際の参考資料として活用いただける内容となっています。

事例集

2.令和8年度の募集について

本年度も新たに支援対象となる事業者を募集しております。個店としての新規性や地域に根差した魅力づくりを進める店舗運営をお考えの事業者の皆様に対して、補助金を通じてその実現をバックアップいたします。

募集期間：5月29日（金）まで

※募集後、審査会あり

事例集や募集要件については、日野市公式ウェブサイト内の「日野市魅力ある個店創り支援事業」特設ページをご覧ください。

【特設ページURL】https://www.city.hino.lg.jp/sangyo/1020464/1013987.html