「JUN＆ROPE‘」ウエア契約の高橋彩華選手が国内女子ツアー「ヤマハレディースオープン葛城2026」で優勝！！

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が展開するゴルフウエアブランド「JUN＆ROPE’（ジュン アンド ロペ）」は、当ブランドウエア契約の高橋彩華選手が、2026年4月2日（木）から4月5日（日）の4日間開催された「ヤマハレディースオープン葛城」（葛城ゴルフ倶楽部 山名コース）にて見事優勝したことをご報告いたします。

大会最終日、首位と3打差の9位タイからスタートした高橋選手は、最終18番ホールで劇的なイーグルを奪い、土壇場でプレーオフへ進出。通算8アンダーで並んだ荒木優奈プロ、仲村果乃プロとの三つ巴の戦いを制し、自身ツアー通算3勝目、今季初優勝を果たしました。

屈指の難コースにおいて、最後まで集中力を切らさず攻め続けた高橋選手のパフォーマンスを、「JUN＆ROPE’」のウエアがサポートできたことを大変誇りに思います。今後も当社は、高い機能性とファッション性を兼ね備えたプロダクトを通じて、挑戦し続けるアスリートとともに歩んでまいります。

【高橋彩華選手コメント】

「たくさんの応援、本当にありがとうございました。最終18番ホールでイーグルが取れるとは思っていなかったので、自分自身が一番驚くような、劇的な展開となりました。これまでなかなか勝てなかったプレーオフを初めて制することができ、大きな自信に繋がりました。

お気に入りのウエアとともに、最後まで自分らしいプレーを貫くことができました。この勢いのまま、今季複数回優勝を目指して、次戦からも気を引き締めて頑張ります！」

■高橋 彩華（たかはし さやか）選手プロフィール

生年月日：1998年7月24日生まれ

出身地：新潟県

「JUN&ROPE」ウエア契約選手（2020年より）

【JUN&ROPE】

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