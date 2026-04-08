水中ロボット（ROV/AUV）による近距離点検や構造物調査 水中設備のモニタリングなどの用途に対応 Benewake社製 水中LiDAR「TF-UW500」「VLS-H5」輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Benewake社（以下「Benewake社」と表記）の水中向けLiDAR製品「TF-UW500」および「VLS-H5」の輸入・販売を開始いたしました。両製品は、水中ロボットやプール清掃ロボット等の水中センシング用途に対応するLiDAR製品です。

「TF-UW500」は、水中環境向けに設計されたシングルポイントLiDARです。dToF（direct Time-of-Flight）方式を採用し、水中測定距離>5 m、FoV 0.5°の仕様を備えています。小型サイズ24 × 16 × 20.4 mm、重量<5 gとコンパクトで、水中ロボットや各種組込み機器への搭載に適した構成です。精密なマッピング、安定した自己位置推定、直進性の高い航行制御を支える距離センサーです。また、Class 1アイセーフに準拠しており、安全性に配慮した設計となっています。

「VLS-H5」は、水中用 360° 単線スキャンLiDARです。1秒あたり6回の360°スキャンにより距離データを取得し、SLAM技術と組み合わせることでマッピングや自己位置推定に活用可能です。測定距離は清水時 > 5 m、濁度条件 NTU ≤ 4 で > 1.5 m、スキャン角 360°、フレームレート 6 Hz、通信インターフェース UART、保護等級 IPX8で、水深最大4 mの環境で長期安定動作に対応します。「TF-UW500」同様にClass 1 アイセーフ準拠により、水中環境における安全性にも配慮されています。

両製品は同じ水中用途向けLiDARでありながら、役割が異なります。TF-UW500は単一点の高精度な距離取得に適した小型・軽量モデルであり、VLS-H5は360°スキャンによる距離データ取得に対応したモデルです。そのため、機器のサイズ制約や必要なセンシング方式、マッピング要否などに応じて選定が可能です。

当社では、Benewake社のその他製品や同社以外の300社を超える海外メーカーの、10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/lidar/benewake/tf-uw500/

https://www.symphotony.com/lidar/benewake/vls-h5/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 LIDAR部

担当：朝倉

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/lidar_contact/

Tel : 070-1775-9888 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：lidar-inquiry@symphotony.com

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