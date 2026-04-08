【楽天イーグルス】4/17(金)～19(日)ラーメンまつりを開催

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、楽天モバイル 最強パーク宮城において今シーズンも楽天イーグルス ラーメンまつりを4月17日（金）～4月19日（日）千葉ロッテマリーンズ戦で開催することとなりましたので、お知らせいたします。

また、4月7日（火）～4月12日（日）北海道日本ハムファイターズ戦、オリックス・バファローズ戦の6日間はあったかグルメまつりを、4月25日（土）、26日（日）埼玉西武ライオンズ戦にはスタミナグルメまつりを開催いたします。いずれも、開催場所となる正面広場は、観戦チケットが無くてもお立ち寄りいただくことが可能なエリアです。

まだまだ肌寒い日が続く東北の4月は、心も身体もポカポカになる多様なグルメを、楽天モバイル 最強パーク宮城でお楽しみください！

＜ラーメンまつり 概要＞

■開催日4月17日（金）～19日（日）

■開催時間試合開始3時間前～試合終了30分後まで

■開催場所楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場

■主催株式会社楽天野球団

■出店店舗ラインナップ

＜あったかグルメまつり 概要＞

■開催日4月7日（火）～12日（日）

■開催時間試合開始3時間前～試合終了30分後まで

■開催場所楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場

■主催株式会社楽天野球団

■出店店舗ラインナップ

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601039980.html＜スタミナグルメまつり 概要＞

■開催日4月25日（土）～26日（日）

■開催時間試合開始3時間前～試合終了30分後まで

■開催場所楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場

■主催株式会社楽天野球団

■出店店舗ラインナップ

■共通注意事項

※一軍試合開催日のみイベントを開催します。

※出店、商品内容が変更になる場合がございます。

※販売状況、仕入状況により欠品する可能性がございます。

※雨天、強風など悪天候時はイベント中止の可能性もございます。

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします。

■楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中

https://www.rakuteneagles.jp/ticket/