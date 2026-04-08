集英社ゲームズ「BitSummit PUNCH」に出展決定！5月28日発売予定『シュレディンガーズ・コール』初公開の第3章が試遊できる！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、2026年5月22日（金）から24日（日）まで開催を予定している「BitSummit PUNCH」に出展することを発表いたしました。

初公開『シュレディンガーズ・コール』第3章が遊べる！

今年のBitsummitは、5月28日発売予定のノベルアドベンチャー『シュレディンガーズ・コール』をメインとしたブースとなります。

ブースでは、初公開となる『シュレディンガーズ・コール』第3章をイベントで遊びやすくまとめたダイジェスト版を試遊することができます。

また、イベント会場では、集英社ゲームズタイトルの様々なノベルティも配布予定です。



「BitSummit PUNCH」にお越しの際は、ぜひ集英社ゲームズブースへお越しください。

■「BitSummit PUNCH」詳細

日時：2026年5月22日（金）～5月24日（日）各日10:00～17:00

場所：会場：京都市勧業館みやこめっせ

住所：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1

サイト：https://bitsummit.org/

『シュレディンガーズ・コール』とは

■ストーリー

生と死の間の21ナノ秒間。

ここは月が落ち世界が終わる、その瞬間。

その少女――メアリは、見知らぬ部屋で、記憶を失ったまま目を覚ます。

メアリはその場にいた謎の猫「ハムレット」に導かれ、世界最後の話し相手となります。

彼女は一台の電話機を通じて、電話の向こうにいる“彼ら”がかつてどんな人生を送り、そして今何を考えているのか、耳を傾けていくことになります。

Steam(R)にて第1章すべて遊べる体験版を無料公開中！

「非常に好調」レビューを獲得した『シュレデンガーズ・コール』の体験版をSteamにて無料公開中です。この体験版では、第1章すべての物語をプレイすることができます。

BitSummitにお越しの方は、ぜひ会期前にプレイして、初公開の第3章をお楽しみください。



■『シュレディンガーズ・コール』第1章体験版Steamページはこちら

https://bit.ly/demo_sch_steam_prjp



＜セーブデータについて＞

第1章体験版のクリアデータを本編に引き継ぐことができます。

ただし、最後までクリアしていないと引き継ぐことができませんのでご注意ください。

『シュレディンガーズ・コール』概要

■対応機種：Nintendo Switch(TM) / Steam

■ジャンル：絵本を読んでいるかのように、優しさに包まれる感覚のノベルアドベンチャー

■発売日：2026年5月28日発売予定

■プレイ人数：1人

■レーティング：IARC 7+

■希望小売価格：2,480円

■言語：日本語 / 英語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字)

■発売：集英社ゲームズ

■開発：アクロバティックチリメンジャコ

■コピーライト：(C)Acrobatic Chirimenjako / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『シュレディンガーズ・コール』集英社ゲームズサイトURL：

https://shueisha-games.com/games/schrodingers-call/

■『シュレディンガーズ・コール』SteamページURL：

https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)

■『シュレディンガーズ・コール』第1章体験版SteamページURL：https://bit.ly/demo_sch_steam_prjp

■クリエイタープロフィール

アクロバティックチリメンジャコ

「感情を揺さぶる」演劇・映像的な演出と重厚なシナリオが織りなすアドベンチャーゲーム『シュレディンガーズ・コール』が、「集英社ゲームクリエイターズ CAMP GAME BBQ vol.1」において大賞を受賞。

ゲーム制作に対して強い情熱を持つ3名のクリエイターにより、現在本作を鋭意開発しています。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

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