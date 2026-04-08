世界No.1ポータブルファンブランド*JisuLifeからあらゆる暮らしにフィットする「Neck Fan 5」「Stroller Fan 4」が販売開始
自由自在な装着スタイルのネックファン「Neck Fan 5」を2026年4月8日(水)より、ベビーカーやベビーベッドに自由に取り付け可能なベビーファン「Stroller Fan 4」を2026年4月15日(水)より販売開始いたします。
米国・東南アジア・中国を中心にポータブルファンで世界No.1*のシェアを誇るJisuLifeグループの日本法人、JISULIFE TECHNOLOGY株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清原 健司）は、ポータブルファンブランド「JisuLife（ジスライフ）」において、あらゆる暮らしにフィットする「Neck Fan 5」を2026年4月8日（水）より、「Stroller Fan 4」を2026年4月15日（水）よりJisuLife 公式オンラインストア（https://jisulife.co.jp）、総合オンラインストアAmazon.co.jp、楽天市場、Qoo10、TikTok Shop、および一部家電量販店等にて順次販売を開始いたします。
◼︎JisuLife Neck Fan 5について
装着スタイル自由自在
ハンディタイプ・ネックタイプ、ベルトタイプをこれ一台で。ハンズフリーで自由な装着を実現します。
独自の送風機構で、超小型なのに強い風
独自開発の3相ブラシレスモーターとタービンブレード（羽根）により、超小型ながら広がる強い風を生み出します。
最大16時間駆動
製品ごとに異なる羽根の空気抵抗に合わせて、モーターや駆動プログラムを個別にチューニング。無駄な発熱やエネルギーロスを抑え、バッテリー効率を最大化。
スマート安全保護機能
内蔵された保護チップが異常を常に検知。過電圧・過電流やモーター短絡などを多重で保護します。
こだわりの安心設計
高密度メッシュガードにより指や髪の毛を巻き込みづらい安心設計。また、誤作動防止ロックも搭載しています。
直感的な操作性
風量レベルやバッテリー残量がわかるLEDディスプレイや100段階の風量調節ローラーで直感的に操作できます。また、充電はUSB-TypeCになります。
◼︎JisuLife Neck Fan 5販売情報
販売価格
Neck Fan 5（ネックファンファイブ）：5,980円（税込）
販路情報
店頭
コジマ / ビックカメラ / ヨドバシカメラ
※一部店舗を除く
オンライン
JisuLife 公式オンラインストア(https://jisulife.co.jp/products/neckfan5) / Amazon.co.jp (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKL8NGSV)/ 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/jisulifejapan/NL05NJ/) / Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1192428273) / TikTok Shop(https://www.tiktok.com/view/product/1734414156725716643?_svg=1&checksum=d35d3be36adab0695ae277a70a527b9cc50c6f29ce9bde4c4e78306a9f69158a&encode_params=MIIBUQQMdT5P32eeAzaNeLjWBIIBLTxZm5onkeCoKPGss80i7Cey75iC38g-b0D4QT5QewKOAlhNTnegNB5s_yQrwc4cuKLKoI22VJXPgFtq7erCuowdjUl86oxVEQwLSzGuou9jjZSw-VaZKP6Qbrvf7Js0k3Zxnp9idp9XX9kdRUF4b91XisBcZwPoXYWFNIDnqIzATnd6QirgYWIhavaXFWAtQr1KtFDFGUU8NE0DrmeOTe0cYgiv-tzi5YkbH1BFVodZgw-z6FvPW5nChJlFoZCY9d0ZI8xJxIPjz0oqVyt6v7C_Pvyzqvo5DIBbxZGGvIWZe6Mwag--e95uUQVGgth-lZumQvwWWm2IC4BjbJIDd9MlqpGSoAdB4cK9zpcc1Qi3R4Hr4Q0AduGJnNRNoZjWzzs5Z0OEfEzQN61PnxIEEH_6XAt1BMh17Qjl1D01zCQ%3D&og_info=%7B%22title%22%3A%22JisuLife+Neck+Fan+5%E3%80%90%E8%B6%85%E5%B0%8F%E5%9E%8B+%5C%2F+16%E6%99%82%E9%96%93%E9%A7%86%E5%8B%95+%5C%2F+%E9%A2%A8%E9%87%8F100%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%AA%BF%E6%95%B4+%5C%2F+%E6%90%BA%E5%B8%AF%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E9%A6%96%E6%8E%9B%E3%81%91%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+USB-C%E5%85%85%E9%9B%BB+%5C%2F+%E9%A6%96%E3%81%8B%E3%81%91+%5C%2F+%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB+%5C%2F+%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%80%91%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fp16-oec-sg.ibyteimg.com%5C%2Ftos-alisg-i-aphluv4xwc-sg%5C%2F6a69654a2b9c4464925509dbb2512161~tplv-aphluv4xwc-resize-webp%3A260%3A260.webp%3Fdr%3D15582%26t%3D555f072d%26ps%3D933b5bde%26shp%3D7745054a%26shcp%3D9b759fb9%26idc%3Dmy2%26from%3D2001012042%22%7D&sec_user_id=MS4wLjABAAAALoO6QqFTDQt8tpbsDjoFET1m9QbJ3-iuJYVSxj4ogDoeNuPuKYufMzDM2ixKdqMt&share_app_id=1180&share_link_id=40D2DB1C-34E5-4ED0-BE8F-6BDAA32B30DE&share_region=JP&social_share_type=15×tamp=1775563035&trackParams=%7B%22source_page_type%22%3A%22product_share%22%2C%22traffic_source%22%3A7%2C%22enter_from_info%22%3A%22product_share_outside%22%2C%22device_id%22%3A%227308356134514247169%22%2C%22enable_shop_tab_popup%22%3A1%2C%22traffic_source_list%22%3A%5B6%2C7%5D%7D&tt_from=copy&u_code=F1%3AKF%3AD03B4GMC&ug_btm=b6661&unique_id=jisulife.jp&user_id=7592844525967393812&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy)
◼︎JisuLife Stroller Fan 4について
ベビーカーやベビーベッドに自由に取り付け可能
フレキシブルなアームで、どこにでも簡単に取り付け可能です。
自然風モード搭載&静音設計
自動で風が強弱する自然風モード搭載。赤ちゃんにも優しい風で快適にお過ごしいただけます。また静音設計で赤ちゃんの眠りを妨げません。
こだわりの安全設計
内蔵された保護チップが異常を常に検知。過電圧・過電流やモーター短絡などを多重で保護します。さらに、指や髪の毛、ホコリ等が入り込みにくい高密度ガードを採用し、使用時の安全性を高めます。また、誤作動防止ロックを搭載しておりバッグやポーチの中での誤作動を防ぎます。
最大38時間駆動
製品ごとに異なる羽根の空気抵抗に合わせて、モーターや駆動プログラムを個別にチューニング。無駄な発熱やエネルギーロスを抑え、バッテリー効率を最大化します。
◼︎JisuLife Stroller Fan 4販売情報
販売価格
Stroller Fan 4（ストローラーファンフォー）：5,980円（税込）
販路情報
店頭
コジマ / ビックカメラ / ヨドバシカメラ
※一部店舗を除く
オンライン
JisuLife 公式オンラインストア(https://jisulife.co.jp/products/strollerfan4) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKM5N4RY) / 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/jisulifejapan/SL04AJ/) / Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1192428582) / TikTok Shop
◼︎JISULIFE TECHNOLOGY株式会社について
JISULIFE TECHNOLOGYは、4年連続世界No.1のシェア*を誇るポータブルファンブランドJisuLifeの日本法人です。Feel Goodをビジョンに掲げ、先進技術と洗練されたデザインを組み合わせた製品づくりに取り組んでいます。
*出典：JisuLifeは、世界販売金額において4年連続世界No.1のポータブルファンブランドです。データ出典：ユーロモニター・インターナショナル上海。2021年から2024年の各ブランドのポータブルファン世界販売金額を測定。製品の販売、マーケティング、流通のために他社に商標の使用を許諾しているブランドは除外。ポータブルファンとは、USBケーブルを介して電力が供給される小型の扇風機と定義する。（2025年7月調査実施）