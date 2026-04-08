株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史）は、4月16日(木) に現場にフィットするkintone活用の最適解をご提案するセミナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59383?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260408(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59383?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260408)

■ウェビナー内容

kintoneを導入して顧客や案件を一元管理できるようになった一方で、「蓄積されたリードにアプローチできておらず休眠化している」、「日々の電話対応や履歴の入力に追われ本来の業務に集中できない」といった、営業面・サポート面での課題を抱える企業は少なくありません。

本ウェビナーでは、kintoneを基盤とした「攻めの営業活動」と「守りの顧客対応」という2つの視点から、事業成長と業務効率化を同時に実現する具体策を整理します。



商談創出を担う「攻め」の領域では、月額3万円から利用できるMAツール「シャキーン」を用いて、メール配信やWebトラッキングを通じた休眠顧客の打破を行う手法をご紹介します。

一方、顧客満足度と業務効率を支える「守り」の領域では、ICTラボラトリーズの「AIシTEL(アイシテル)」による、24時間365日の電話自動対応や、通話内容の録音・自動文字起こし・要約のkintone連携についてお伝えします。



▽内容

本セミナーでは、株式会社シャノンとICTラボラトリーズ株式会社の2社が登壇し、それぞれの強みであるツールと事例を交えながら、現場にフィットするkintone活用の最適解をご提案します。

【攻め：シャノン】 MAツール「シャキーン」を活用した休眠顧客の掘り起こしと商談獲得

【守り：ICTラボラトリーズ】 電話対応のすべてをkintoneで～AI×kintoneで実現する業務効率化～

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59383?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260408- タイトル：【kintoneフル活用】MA×AI電話で実現する売上拡大と業務効率化- 開催日時：4月16日（木）14:00～15:00- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング、DXに携わるかた- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59383?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260408(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59383?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260408)

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp