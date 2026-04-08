【earth music&ecology Japan Label】TVアニメ『マーメイドメロディ ぴちぴちピッチ』が初登場！「るちあ」「波音」「リナ」をイメージしたコレクションが5月1日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）の主力ブランド「earth music&ecology（アース ミュージック&エコロジー）」が展開する、日本のクリエイターやアニメ、漫画とコラボレーションするレーベル「Japan Label（ジャパンレーベル）」は、TVアニメ『マーメイドメロディ ぴちぴちピッチ』と初のコラボレーションアイテムを2026年5月1日（金）より自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。また、自社ECサイト「STRIPE CLUB（ストライプクラブ）」と「ZOZOTOWN」にて4月9日（木）より先行予約販売を実施いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/bs32

2003年より放送されたTVアニメ『マーメイドメロディ ぴちぴちピッチ』がearth music&ecology Japan Labelに初登場。本コレクションでは、“平成レトロ”な世界観を表現した特別なアイテムを全6型展開いたします。

全アイテムには、主人公るちあをはじめ、波音、リナのイメージカラーやモチーフを採用しました。作中衣装をモチーフにしたブラウスや、ネーム刺繍とラインストーンをあしらったバッグ、変身アイテム「アクアピッチ」をモチーフにしたポーチをラインナップ。また、マーメイドの尾ひれや貝殻のディテールを取り入れたイヤリングとネックレスもご用意いたしました。さらに、ピンクとブルーのハートが上品に輝くプリンセスリングも販売。作中で海斗がるちあに贈った指輪のデザインをオマージュした、ファン必見のアイテムです。

「ぴちぴちピッチ」の世界観を余すことなく表現したコレクションに、ぜひご注目ください。

■earth music&ecology Japan Label『マーメイドメロディぴちぴちピッチ』販売概要

予約販売期間：2026年4月9日（木）18:00～2026年4月20日（月）23:59

※ZOZOTOWNは2026年4月9日（木）18:00～2026年4月19日（日）23:59

EC予約サイト：自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/bs32）、ZOZOTOWN

発売日：2026年5月１日（金）18:00

販売先：自社ECサイト「STRIPE CLUB」

販売アイテム：トップス、バッグ、ポーチ、イヤリング、ネックレス、リング 全6型

カラー表記：ピンク（七海るちあモデル）、ライトブルー（宝生波音モデル）、グリーン（洞院リナモデル）

■earth music&ecology Japan Label『マーメイドメロディ ぴちぴちピッチ』商品詳細

※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

ぴちぴちピッチ 2WAYシャーリングブラウス

カラー：ピンク/ライトブルー/グリーン

価格：\5,500

フロントのフリルデザインは作中で着用している衣装をイメージ。

デコルテがきれいに見えるボートネックデザインで、ショルダーを下げてオフショルダーとしても着こなしをお楽しみいただけます。ショルダーストラップにはアジャスターが付いているので調節も可能です。

マーメイドプリンセス トートバッグ

カラー：ピンク/ライトブルー/グリーン

価格：\4,900

フロントには各キャラクター名の刺繡と小粒のラインストーンをあしらいました。

持ち手はギャザーが寄ったトレンドのシルエットで、肩掛けも可能。

背面は、お気に入りの缶バッジやアクスタなども収納できるクリア素材です。

アクアピッチ イメージ刺繍ポーチ

カラー：ピンク/ライトブルー/グリーン

価格：\3,300

アクアピッチをイメージしたモチーフと音符を刺繡で表現。ポーチの内側も、各キャラクターのイメージカラーに仕上げました。リップが収納できるコンパクトサイズ。

ジップを1周に施しているので、開閉口が広くて便利な仕様です。

ぴちぴちピッチ プリンセスリング

カラー：マルチ

価格：\7,700

ピンクとブルーのハートモチーフのリング。

「海斗」が「るちあ」に贈った指輪のデザインをオマージュしました。ハート部分はガラス素材で海を連想させる透明感ある作りに仕上げました。サイズは調節可能なフリーサイズで、人魚の尾ひれがポイント。オリジナルボックス＆巾着入りで、ワンランク上の特別なリングです。

マーメイドプリンセス イヤリング

カラー：ピンク/ライトブルー/グリーン

価格：\3,300

マーメイドの尾ひれをイメージした艶やかなパーツは、透け感のあるキャラクターカラーで表現。

同コレクションのネックレスと合わせて着用するのもおすすめです。

マーメイドプリンセス ネックレス

カラー：ピンク/ライトブルー/グリーン

価格：\2,700

ゴールドの貝殻モチーフに、各キャラクターカラーのパールを取り付けました。

チェーンのエンド部分にはマーメイドの尾ひれをイメージしたチャーム付き。

同コレクションのイヤリングと合わせて着用するのもおすすめです。

『マーメイドメロディ ぴちぴちピッチ』とは

北太平洋のマーメイドプリンセス・るちあは大切な真珠をさがして人間界にやってきた。

偶然出会ったサーファーの堂本海斗は、なんとるちあの初恋の人！

海斗を襲う水妖をやっつけるため、魔法のマイクを右手に歌って踊る。

るちあのかわいい歌声で海のモンスターたちはメロメロになってしまうのだ。

彼女は人間との切ない恋に、歌に、戦いにと奮闘する。

人魚であることがばれたら泡になってしまうるちあの恋の行方は？！

【earth music&ecology Japan Labelについて】

アパレルブランド「earth music＆ecology（アースミュージック＆エコロジー）」のコラボレーベル。

＜自由に表現することを愛する世界中のすべての人のために＞をコンセプトに、アニメ、マンガ、クリエイター等とのコラボ商品を通じて、日本のカルチャーを発信しています。

公式X(旧Twitter)：https://x.com/earth_JL

公式Instagram：https://instagram.com/earth_japanlabel/