世界No.1ポータブルファンブランド*JisuLifeからシリーズ最小モデル等スタンダードラインが販売開始
シリーズ最小モデルのハンディファン「Handheld Fan 9 S」と新たなスタンダードとして大風量に対応しつつお求めやすいハンディファン「Handheld Fan 10 S」を2026年4月8日(水)より販売開始いたします。
米国・東南アジア・中国を中心にポータブルファンで世界No.1*のシェアを誇るJisuLifeグループの日本法人、JISULIFE TECHNOLOGY株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清原 健司）は、ポータブルファンブランド「JisuLife（ジスライフ）」において、スタンダードラインである「Handheld Fan 9 S」「Handheld Fan 10 S」を2026年4月8日（水）よりJisuLife 公式オンラインストア（https://jisulife.co.jp）、総合オンラインストアAmazon.co.jp、楽天市場、Qoo10、TikTok Shop、および一部家電量販店等にて順次販売を開始いたします。
◼︎JisuLife Handheld Fan 9 Sについて
Handheld Fan 9 Sは、ポケットにスッと収まる超小型スリム設計で、とにかく荷物を減らしたい方におすすめの一台です。超小型ながら、風力は強く、広がる風を生み出します。さらにバッテリー駆動時間も最大22時間持つため一日中ご使用いただけます。
圧倒的な小型スリムデザイン
小さなバッグの隙間やポケットに収まる、超小型スリムデザインを採用。
独自の送風機構で、超小型なのに強い風
独自開発の3相ブラシレスモーターとタービンブレード（羽根）により、超小型ながら広がる強い風を生み出します。
最大22時間の長時間駆動
製品ごとに異なる羽根の空気抵抗に合わせて、モーターや駆動プログラムを個別にチューニング。無駄な発熱やエネルギーロスを抑え、バッテリー効率を最大化。
スマート安全保護機能
内蔵された保護チップが異常を常に検知。過電圧・過電流やバッテリー温度などを多重で保護します。
こだわりの安心設計
高密度メッシュガードにより指や髪の毛を巻き込みづらい安心設計。また、誤作動防止ロックも搭載しています。
直感的な操作性
風量レベルやバッテリー残量がわかるLEDディスプレイや5段階の風量調節ボタンで直感的に操作できます。充電はUSB-TypeCになります。
◼︎JisuLife Handheld Fan 9 S 販売情報
特設ページはこちら(https://jisulife.co.jp/pages/fan9-s)です
販売価格
Handheld Fan 9 S（ハンドヘルドファンナインエス）：4,280円（税込）
販路情報
店頭
ケーズデンキ / コジマ / ビックカメラ / ロフト / ヨドバシカメラ
※一部店舗を除く
オンライン
JisuLife 公式オンラインストア(https://jisulife.co.jp/products/9s) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKLXBNT8) / 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/jisulifejapan/HL09SJ/) / Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1192033908) / TikTok Shop(https://www.tiktok.com/view/product/1734413942289303203?_svg=1&checksum=c871beb0473ce12ec5fe454991bf29d207611926cf8632537ddfa6b869c21578&encode_params=MIIBUQQMYsww87aymdu5JWeOBIIBLXH82y5ueUjCy-r_rkmUZyhcmXJxKWFfcQfwm4Nn4zqLr83r-ifhQiwhZiyWHyGHrbbRfznIo_Iw3a9IuILXxgL2v9NnHsCTB2GQBBT9sXGHpmtOnX1CSlPQQZQP3a4LM6e4c3hfa6P1068iO9glbLABwPZn7QK0lQxYu8jFK58StP91UHm2e82nWEo9lJnp27lJKv4jcosuh2hGMv3BXcYoPqYTWl67ScScUvpKQUAhMZHenhiDqC5YtZ4nefVys3E9EvdhdG-_htS9Vnr9OemAFOZLorLY2qJ6CjP7-iQyFhvdGHAtIpnuhZ41CbpBzNJ1k-hKqJWt8wq8L9BVxUp2CPDjTBI5ZoLIUZUGoQzjmYmnNNvzEV1qT5al8tdH0QAKRi3rvw2QvpeXUiIEEHhDjuKNXTXn3PAo0Vp41Y4%3D&og_info=%7B%22title%22%3A%22JisuLife+%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3+9+S%E3%80%90%E8%B6%85%E5%B0%8F%E5%9E%8B+%5C%2F+22%E6%99%82%E9%96%93%E9%A7%86%E5%8B%95+%5C%2F+%E9%A2%A8%E9%87%8F5%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E8%AA%BF%E6%95%B4+%5C%2F+%E6%90%BA%E5%B8%AF%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E6%89%8B%E6%8C%81%E3%81%A1%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+USB-C%E5%85%85%E9%9B%BB+%5C%2F+%E5%8D%93%E4%B8%8A%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB+%5C%2F+%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%80%91%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fp16-oec-sg.ibyteimg.com%5C%2Ftos-alisg-i-aphluv4xwc-sg%5C%2Facb39f8d4ad84c1ba6d90b1a64d8b0db~tplv-aphluv4xwc-resize-webp%3A260%3A260.webp%3Fdr%3D15582%26t%3D555f072d%26ps%3D933b5bde%26shp%3D7745054a%26shcp%3D9b759fb9%26idc%3Dmy2%26from%3D2001012042%22%7D&sec_user_id=MS4wLjABAAAALoO6QqFTDQt8tpbsDjoFET1m9QbJ3-iuJYVSxj4ogDoeNuPuKYufMzDM2ixKdqMt&share_app_id=1180&share_link_id=9E5370BD-C8C2-4DF8-82B9-A730CCE5A4B4&share_region=JP&social_share_type=15×tamp=1775562989&trackParams=%7B%22source_page_type%22%3A%22product_share%22%2C%22traffic_source%22%3A7%2C%22enter_from_info%22%3A%22product_share_outside%22%2C%22device_id%22%3A%227308356134514247169%22%2C%22enable_shop_tab_popup%22%3A1%2C%22traffic_source_list%22%3A%5B6%2C7%5D%7D&tt_from=copy&u_code=F1%3AKF%3AD03B4GMC&ug_btm=b1478%2Cb6661&unique_id=jisulife.jp&user_id=7592844525967393812&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy)
◼︎JisuLife Handheld Fan 10 Sについて
Handheld Fan 10 Sは、9枚のタービンブレードが強く優しい風を生み出します。バッグに収まりやすい軽量コンパクトデザインながら、最大28時間の長時間駆動を実現しました。お求めやすい価格ながら、風量、コンパクト性、長時間駆動、安全保護機能を搭載したスタンダードモデルです。
独自の送風機構で、強く優しい風
最適化されたブラシレスモーターと9枚のタービンブレード（羽根）を搭載。空気を細かく切り分けることで、強力ながら肌当たりの優しい風を実現。
軽量コンパクト設計
独自のエアフロー設計により、小型ながら送風面積が大きく強い風を実現。バッグに収まりやすいコンパクトデザイン。
最大28時間の長時間駆動
製品ごとに異なる羽根の空気抵抗に合わせて、モーターや駆動プログラムを個別にチューニング。無駄な発熱やエネルギーロスを抑え、バッテリー効率を最大化。
スマート安全保護機能
内蔵された保護チップが異常を常に検知。過電圧・過電流やバッテリー温度などを多重で保護します。
こだわりの安心設計
隙間が狭いガードにより送風口も吸気口も指や髪の毛を巻き込みづらい安心設計。また、誤作動防止ロックも搭載しています。
直感的な操作性
風量レベルやバッテリー残量がわかるLEDディスプレイで風量や充電レベルがわかりやすい。5段階の風量調節が可能です。
◼︎JisuLife Handheld Fan 10 S販売情報
販売価格
Handheld Fan 10 S（ハンドヘルドファンテンエス）：3,980円（税込）
販路情報
店頭
ケーズデンキ / コジマ / ビックカメラ / ロフト / ヨドバシカメラ
※一部店舗を除く
オンライン
JisuLife 公式オンラインストア(https://jisulife.co.jp/products/10s) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKL898WS) / 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/jisulifejapan/HL10SJ/) / Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1192427208) / TikTok Shop(https://www.tiktok.com/view/product/1734414166061909667?_svg=1&checksum=68c5e321aadb8307494e9d4a8134480cc6d6d9f130c357619bd1261a2acf4053&encode_params=MIIBUQQMKRcwuDLfgp9xne-6BIIBLUl9UppWIINRpo90LnONHxK34_K7W5_6vo7HgItc5ansE_LhKD4vNDQGGaB0LF0xoZ5YE4oY7ZxU0stMybdbxE7KDBhtCX5-bOYrHD3nW5eznIL28f7ZISDeHu4zUQTJzU-uA3xD5BQPkPs4BXGhJGwtd_WecJhsCkkxbWGR_k4n3xJVI73kJ40kaeh-OdraiJszp9z-X2QdqemAUhoiQ4_s4VvPkZSWp_CghQZN-uEe0fSUqoaOSKKUx7hVODlH_VuOA3VDpG-XKTSpH8UPhdDeXpu_un6wLRQU9uWuaz_WSkcWZ5vmkMe5UZzOqV179jTBmraAAdJkLM9ttCAnZFjp_1Ly1ONjZHrvHdLG_MbvJmueBVgTCxzN6BZXUrsz6hkEvCsgjbWoFt7aMWEEEEOy3i3dEc--tH-fKuu7U-E%3D&og_info=%7B%22title%22%3A%22JisuLife+%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3+10+S%E3%80%90%E5%B0%8F%E5%9E%8B+%5C%2F+28%E6%99%82%E9%96%93%E9%A7%86%E5%8B%95+%5C%2F+%E9%A2%A8%E9%87%8F5%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E8%AA%BF%E6%95%B4+%5C%2F+%E6%90%BA%E5%B8%AF%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E6%89%8B%E6%8C%81%E3%81%A1%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+USB-C%E5%85%85%E9%9B%BB+%5C%2F+%E5%8D%93%E4%B8%8A%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB+%5C%2F+%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%80%91%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fp16-oec-sg.ibyteimg.com%5C%2Ftos-alisg-i-aphluv4xwc-sg%5C%2Fb676b91993ff4439af86e6be1f657315~tplv-aphluv4xwc-resize-webp%3A260%3A260.webp%3Fdr%3D15582%26t%3D555f072d%26ps%3D933b5bde%26shp%3D7745054a%26shcp%3D9b759fb9%26idc%3Dmy2%26from%3D2001012042%22%7D&sec_user_id=MS4wLjABAAAALoO6QqFTDQt8tpbsDjoFET1m9QbJ3-iuJYVSxj4ogDoeNuPuKYufMzDM2ixKdqMt&share_app_id=1180&share_link_id=1887F7C1-B43D-4235-8EB5-B02D20F09E15&share_region=JP&social_share_type=15×tamp=1775563001&trackParams=%7B%22source_page_type%22%3A%22product_share%22%2C%22traffic_source%22%3A7%2C%22enter_from_info%22%3A%22product_share_outside%22%2C%22device_id%22%3A%227308356134514247169%22%2C%22enable_shop_tab_popup%22%3A1%2C%22traffic_source_list%22%3A%5B6%2C7%5D%7D&tt_from=copy&u_code=F1%3AKF%3AD03B4GMC&ug_btm=b1478%2Cb6661&unique_id=jisulife.jp&user_id=7592844525967393812&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy)
◼︎JisuLife Handheldシリーズ比較表
※バッテリー駆動時間は風量を最小モードに設定した場合の最大駆動時間です。
◼︎JISULIFE TECHNOLOGY株式会社について
JISULIFE TECHNOLOGYは、4年連続世界No.1のシェア*を誇るポータブルファンブランドJisuLifeの日本法人です。Feel Goodをビジョンに掲げ、先進技術と洗練されたデザインを組み合わせた製品づくりに取り組んでいます。
*出典：JisuLifeは、世界販売金額において4年連続世界No.1のポータブルファンブランドです。データ出典：ユーロモニター・インターナショナル上海。2021年から2024年の各ブランドのポータブルファン世界販売金額を測定。製品の販売、マーケティング、流通のために他社に商標の使用を許諾しているブランドは除外。ポータブルファンとは、USBケーブルを介して電力が供給される小型の扇風機と定義する。（2025年7月調査実施）