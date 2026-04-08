『まるくじ』にて、『終末のワルキューレIII』ちゃぽんっ！の新規描き起こしちびキャラグッズが当たるくじが販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成 以下:ティームエンタテインメント）は、2026年4月7日(火) 12:00より アニメ『終末のワルキューレIII』の新規オリジナルグッズを、インターネットで購入できるオンラインくじサービス『まるくじ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

まるくじ アニメ『終末のワルキューレIII』ちゃぽんっ！概要

Netflixで配信され、世界中でも話題沸騰中のアニメ『終末のワルキューレIII』がまるくじに初登場！

今回はオリジナルイラストシリーズ「ちゃぽんっ!」をテーマに、杯に浸かった「ヘラクレス」、「ジャック・ザ・リッパー」、「釈迦」、「ハデス」、「始皇帝」、「ベルゼブブ」、「ニコラ・テスラ」の新規描き起こしちびイラストを使用した、オリジナルグッズをご用意しました！

各賞の商品として、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジなど、ファンの皆様に喜んでいただけるラインナップとなっております。

また、購入者特典として5個購入毎に絵柄ランダムでブロマイドを1枚プレゼントいたします。

是非、この機会にお買い求めください！

まるくじ アニメ『終末のワルキューレIII』ちゃぽんっ！各賞紹介

期間：2026 年4月7日(火) 12:00 ～ 2026年4月26日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://marukuji.jp/detail/316(https://marukuji.jp/detail/316)

(C)︎アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレIII製作委員会

まるくじ 概要

『まるくじ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）

インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

◆まるくじ 公式サイト：https://marukuji.jp/(https://marukuji.jp/)

◆まるくじ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/marukuji_pr(https://twitter.com/marukuji_pr)

◆まるくじ公式アプリ（価格：本体無料） ダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770)

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

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