【AMERICAN HOLIC】「RUSSELL ATHLETIC」の別注アイテムが初登場！大人のスポーツカジュアルを表現したコレクションを4月9日(木)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「AMERICAN HOLIC」（アメリカンホリック）は、アメリカの老舗スポーツウェアブランド「RUSSELL ATHLETIC（ラッセルアスレチック）」とのコラボレーションアイテムを2026年4月9日（木）より全国のAMERICAN HOLIC店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて順次発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/8Jw5

AMERICAN HOLICは、「ONにもOFFにも等身大で楽しむ、オトナの日常着」をテーマにスタイリッシュ、かつ自然体を楽しめるカジュアルスタイルを提案しています。

このたび、1902年創業のアメリカ発アスレチックウェアブランド「RUSSELL ATHLETIC」がAMERICAN HOLICに初登場。「RUSSELL ATHLETIC」は、世界で初めてスウェットを開発したブランドとして知られ、近年ではヴィンテージライクな風合いと現代的なシルエットを融合させたデイリーウェアとしても高い支持を集めています。本コレクションでは、大人のスポーツカジュアルをAMERICAN HOLICらしく表現したアイテム全13型を展開いたします。

トップスは、「RUSSELL ATHLETIC」の“R”マークや大胆なロゴプリントをあしらった全7型。スポーツモチーフのフロッキープリントが映えるカジュアルなトップスをはじめ、ワッフル素材のTシャツをご用意しました。フットボールTシャツには、1983年に「RUSSELL ATHLETIC」がナショナルフットボールへユニフォームや練習着を提供した年にちなんだ“83”をプリント。レイヤードスタイルに活躍するVネックベストも取り揃えました。

雑貨アイテムは、サンダルやバッグ、キャップなどを豊富にラインアップ。スウェットチャームには、ロゴ半袖スウェットと同ロゴを採用。ラクロスやテニス、バスケットボールのモチーフをデザインしたロゴキャップチャームやクリアボトルも販売いたします。

さらに、「Pennsylvania State University（ペンシルベニア州立大学）」とのコラボレーションアイテムとして、「PENN」ロゴが目を引くカレッジテイストの半袖スウェットや、ポップな配色が印象的なトートバッグもご用意いたしました。

AMERICAN HOLICならではの「RUSSELL ATHLETIC」別注アイテムにぜひご注目ください。

■『AMERICAN HOLIC×RUSSELL ATHLETIC』販売概要

発売日： 2026年4月9日（木） ※ECサイトは13日（月）10時 ※一部商品の発売日が異なります

販売場所：AMERICAN HOLIC 店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/8Jw5）、ZOZOTOWN など

販売アイテム：トップス7型、サンダル、バッグ、チャーム3型、クリアボトル 全13型

■『AMERICAN HOLIC×RUSSELL ATHLETIC』 アイテム詳細

※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

【RUSSELL】フットボールTシャツ

カラー：White

価格：\4,490

＊4/9（木）以降順次発売

【RUSSELL】ロゴ半袖スウェット

カラー：Gray Mixture/Navy

価格：\4,490

【RUSSELL×PENN】半袖スウェット

カラー：Gray Mixture/Navy

価格：\5,490

【RUSSELL】ワッフルガゼットTシャツ

カラー：Ivory

価格：\3,990

【RUSSELL】ワッフルヘンリーTシャツ

カラー：Red

価格：\4,490

【RUSSELL】リンガースポーツアソートTシャツ

カラー：Oatmeal/Gray Mixture

価格：\3,490

【RUSSELL】裏毛Vネックベスト

カラー：Oatmeal/Dark Gray Mixture

価格：\4,990

【RUSSELL】スポーツトングサンダル

カラー：Beige/Black

価格：\3,990

＊4/14（火）以降順次発売

【RUSSELL×PENN】トートバッグ

カラー：Red/Navy

価格：\2,990

【RUSSELL】フーディースウェットチャーム

カラー：Multi

価格：\2,990

【RUSSELL】半袖スウェットチャーム

カラー：Multi

価格：\2,990

【RUSSELL】ロゴキャップチャーム

カラー：Red/Green/Navy

価格：\2,490

【RUSSELL】ラバーチャーム付きクリアボトル

カラー：Blue

価格：\2,990

＊4/10（金）以降順次発売

RUSSELL ATHLETIC（ラッセル アスレチック）とは

1902年、アメリカ、アラバマ州アレキサンダー・シティで、ベンジャミン・ラッセルによってスタート。

1920年代初頭に世界で始めてスウェットシャツの原型を作り、1938年には世界初のラバープリントを開発。（現在のアメリカン・ラバープリントの原型）

その後、その技術を使って全米のスクール、カレッジのユニフォーム、各校のブックストアに学校の名前、ロゴが入ったスウェットシャツを普及させた。1980～90年代にはアメリカのプロスポーツ（NFL・MLB）などとサプライヤー契約を結び、ラッセルの「R」マーク（イーグル・R）を全米に根付かせた。「アメリカ人の自宅のクローゼットには、意識せずともラッセルのウェアがある。」と言われる所以である。

HP：http://www.russelljapan.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/russellathletic/

AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）とは

AMERICAN HOLICは大人の女性の毎日を軽やかに豊かに彩るブランドを目指しています。

ONにもOFFにも等身大で楽しむオトナの日常着をテーマにスタイリッシュ、かつ自然体を楽しめるカジュアルスタイルを提案します。