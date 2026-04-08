トランスコスモスのオフィス訪問とeスポーツ交流会を実施

特定非営利活動法人サンカクシャ

特定非営利活動法人サンカクシャ（所在地：東京都豊島区、代表理事：荒井佑介、以下サンカクシャ）は、トランスコスモス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役共同社長：牟田正明、神谷健志、以下トランスコスモス）と連携し、2025年2月26日（木）に同社のCXスクエア池袋EASTにて、若者向けの職場見学およびeスポーツを通じた交流プログラムを実施しました。

本取り組みは、親や身近な大人を頼れない若者が、企業のリアルな職場環境に触れ、働くことへのイメージを具体化するとともに、企業の社員との自然な関係構築を通じて、社会参画への一歩を踏み出す「きっかけづくり」を目的としています。当日は、サンカクシャにつながる若者4名とスタッフ3名が参加し、センター見学およびゲーム交流に取り組みました。

「働く現場」を知る--センター見学を通じた気づき

当日はまず、トランスコスモスのCXスクエア池袋EASTにて、コールセンター業務を中心とした職場見学を実施しました。実際に働く社員の様子を見学するとともに、業務内容や設備についての説明を受けました。

従来のコールセンターのイメージとは異なり、最新の設備環境では、パソコンを中心とした業務が主流であることや、効率化されたオペレーションが整備されていることなどを学び、若者にとって新たな発見の機会となりました。

参加した若者からは、

コールセンターは電話が鳴り続けている印象だったが、パソコンで完結する業務も多いと知り驚いた

電話対応には抵抗があったが、PC中心の業務と聞いて少し身近に感じた

といった声が寄せられ、具体的に知ることでこれまで漠然と不安として捉えていた“働くこと”が、より現実的なイメージへと変化している様子が見られました。

また、休憩スペースの見学では、社員がリラックスできる環境づくりや、開放感のある空間設計に触れ、

こんなに綺麗なオフィスで働けたら楽しそう

休憩室がオシャレで景色もよく、ゆっくり過ごせそうだった

といった感想もあり、働く環境そのものへの関心も高まりました。

eスポーツを通じた交流--“仕事”ではない関係づくり

センター見学に続いて、トランスコスモスが社内で定期的に実施しているeスポーツ大会に、サンカクシャの若者とスタッフが参加しました。

当日は、Nintendo Switchの「マリオカート」を用いたチーム対抗戦を実施。トランスコスモスの他拠点ともオンラインで接続し、複数拠点を横断した交流が行われました。

若者とトランスコスモス社員が同じゲームに取り組むことで、肩書や立場に関係のないフラットなコミュニケーションが自然と生まれる場となりました。

参加した若者からは、

久しぶりにマリオカートをやって楽しかったし、勝てて嬉しかった

オンラインだったが、ゲームを通じて社員の方と交流できてよかった

綺麗なオフィスで大きな画面を使ってプレイできて嬉しかった

といった声が寄せられ、リラックスした状態の中で企業との接点を持つことができたことが伺えます。

若者の“最初の一歩”を支える新たなアプローチ

今回の取り組みでは、見学や交流を通じて、若者が企業に対して抱いていた距離感や不安が徐々に和らぎ、最初は緊張していた参加者からも、次第に自発的な質問が生まれるなど、主体的な関わりへと変化していく様子が見られました。

サンカクシャでは、若者の多くが「働きたい」という意欲を持ちながらも、「人間関係への不安」や「経験不足」によって一歩を踏み出せない状況にあると捉えています。

そのため、いきなり就労に結びつけるのではなく、安心できる環境の中で企業と接点を持ち、段階的に“働くこと”への解像度を高めていくプロセスが重要であると考えています。

今回の取り組みは、そうしたプロセスを体現する実践の一つです。

今後の展望--継続的な関係づくりへ

具体的には、

- 定期的なセンター訪問による職場理解の深化- eスポーツ大会などを通じた継続的な交流機会の創出- トランスコスモス社員による若者への個別伴走支援

などを検討しており、若者が企業との関係性の中で、自分の可能性を広げていける機会を創出していきます。

サンカクシャは今後も、企業との連携を通じて、若者が社会との接点を持ち、自分の力を発揮できる機会を広げていくことを目指してまいります。

特定非営利活動法人サンカクシャについて

サンカクシャは、親や身近な大人を頼れない15～25歳の若者たちが孤立することなく、自立への一歩を踏み出せるよう支援する団体です。「居場所」「住まい」「仕事」の3つの柱で若者をサポートしています。 生きていく意欲、何かに取り組もうとする意欲を失ってしまった若者へ丁寧に伴走し、サンカクシャの活動を通じて、若者が社会との繋がりを得て、安定した生活を送り、自分らしく生きていくことができるようサポートしています。

名称：特定非営利活動法人サンカクシャ

代表理事：荒井 佑介

所在地：〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-35-12 3階

活動内容：「居場所」「住まい」「仕事」の３つを軸とした若者支援

公式サイト：https://www.sankakusha.or.jp/

トランスコスモス株式会社について

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人サンカクシャ（広報担当 福井）

住所：〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-35-12 3階

TEL：03-6905-8287

E-mail：info@sankakusha.or.jp

Web：https://www.sankakusha.or.jp/