SURF Musicと関口シンゴが共同開催した「Recollection」リミックスコンテストの優秀作品が決定

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイス・SURF Musicは、origami PRODUCTIONS所属のギタリスト / コンポーザー / プロデューサー・関口シンゴと共同で開催した「Recollection」リミックスコンテストの優秀作品が、Cosmicosmoによる「Recollection (Cosmicosmo Remix)」に決定したことを発表いたします。

題材曲となった「Recollection」は、関口シンゴの代表作のひとつであり、グローバルに愛され続ける人気楽曲です。本コンテストには国内外から多数の応募が寄せられ、その中からロサンゼルスを拠点に活動するマルチクリエイター Chris Aldenによるプロジェクト・Cosmicosmoの作品が選出されました。



優秀作品として選ばれた「Recollection (Cosmicosmo Remix)」は、原曲のドリーミーな質感と心地よいグルーヴを軸にしながら、Cosmicosmoならではのエレクトロニックな感性によって、どこか懐かしさを感じさせるノスタルジックな音像へと再構築された一曲です。リッチなコード感、緻密なサウンドデザイン、そして都市的で没入感のある世界観が高く評価され、4月8日（水）に配信リリースされますした。



本作は、国境を越えてコンテストを通じて出会った新たな才能が、関口シンゴの楽曲に新しい物語を与えた作品であり、アルバム『tender Remix』にも正式収録されます。

Cosmicosmo コメント

関口シンゴさんの楽曲をリミックスする機会をいただけたことは、まさに夢のようでした。彼のギターや作曲へのアプローチには、いつも驚かされます。今回のリミックスでは、原曲から感じたイメージをさらに引き立てたいと思いました。寒い日に長く歩いたあと、山手線に乗って、窓の外を流れていく街並みを映画のワンシーンのように眺めながら、穏やかな音楽を聴いているような感覚です。シンゴさんの音楽はとてもドリーミーで、その作品に自分なりのアレンジを加える機会をいただけたことを、本当に光栄に思っています。

【楽曲情報】

配信日：2026年4月8日（水）

タイトル：Recollection (Cosmicosmo Remix)

アーティスト：関口シンゴ

リミキサー：Cosmicosmo

レーベル：origami PRODUCTIONS

形態：デジタル・シングル

配信URL：https://Sekiguchi.lnk.to/Recollection_Remix

※リリース日以降、順次更新予定

関口シンゴ プロフィール

ギタリスト、コンポーザー、プロデューサー。

レイドバックしたサウンドの中に、切れ味鋭いバッキングやソロギターを共存させるチルギタリストとして知られる。ジャズ、ソウル、ロック、ポップスを背景に持ちながらも、ジャンルにとらわれない独自のサウンドメイキングで注目を集めている。

2015年、オランダのジャズシンガー Wouter HamelやGiovanca、iriなどを迎えた1stアルバム『Brilliant』をリリース。2023年に発表した2ndアルバム『tender』はサブスクリプション総再生回数2,500万回を超え、2025年には『tender (Deluxe Edition)』をリリース。アルバムの続編的な作品展開も話題となった。

mabanua、Shingo SuzukiとともにバンドOvallとしても活動するほか、国内外のさまざまなアーティストとのコラボレーションやフェス出演、劇伴制作、楽曲提供、アレンジ、演奏など多岐にわたり活躍。あいみょん、米津玄師、アイナ・ジ・エンド、Number_i、川崎鷹也、友成空、jo0ji、浮世、さとう。らの作品にも参加している。

Website：http://shingosekiguchi.com/

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Instagram：https://www.instagram.com/shingo.sekiguchi/

TikTok：https://www.tiktok.com/@vusik_music

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Facebook：https://www.youtube.com/c/ShingoSekiguchi

Cosmicosmo プロフィール

ロサンゼルスを拠点とするマルチクリエイター Chris Aldenによるエレクトロニック・ミュージック・プロジェクト。豊かなコード感、緻密なサウンドデザイン、そして90年代のビデオゲームを思わせる空気感を取り入れた独自の音楽的アイデンティティを持つ。そのサウンドはNetflix、Amazon、Pokemon、Vogueといった世界的ブランドにも採用され、グローバルに注目を集めている。待望のファーストアルバムのリリースも予定している。

Instagram：https://www.instagram.com/_cosmicosmo

SURF Musicについて

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。

SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

Webサイト：https://discover.surf/ja

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