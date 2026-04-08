阿部泰河選手 退団のお知らせ

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックス（運営会社：株式会社栃木日光アイスバックス、日光市、シニアディレクター・セルジオ越後、以下日光アイスバックス）は阿部泰河選手が契約期間満了により退団することが決定しましたので、お知らせいたします。

■阿部 泰河

ポジション： FW

背番号： 86

生年月日： 2000年9月2日

身長・体重： 176cm、73kg

ホッケー歴： 駒大苫小牧高等学校→東洋大学→ H.C.栃木日光アイスバックス(2022-2025）

＜コメント＞

このたび、栃木日光アイスバックスを退団することになりました。

3シーズンという時間を、このチームの一員として戦えたことを心から誇りに思っています。うれしい時も、苦しい時も、いつも変わらず声援を送り続けてくださったファンの皆さまの存在が、どれだけ大きな力になっていたか分かりません。リンクに立つたびに聞こえてくる応援、会場やSNSでいただいた温かい言葉、そのすべてが僕の支えでした。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

この場所で得た経験、出会い、そして皆さまからいただいた応援を胸に、これからも自分らしく前に進んでいきたいと思います。

3シーズン、本当にありがとうございました。

※2026年4月11日(土)日光霧降アイスアリーナで開催されるファン感謝デーにて、ご挨拶を行います