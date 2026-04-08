国家公務員の魅力を“言語化”し次世代へ届けるパーソルキャリア × 人事院「公務ブランディングワークショップ」全5回を実施

パーソルキャリア株式会社

転職サービス「doda」(https://doda.jp/)などを運営するパーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）は、人事院より委託を受け、官公庁職員を対象とした「公務ブランディングワークショップ」を2025年10月～2026年3月にかけて全5回にわたり実施しました。

この取り組みは、公務の価値を自らの言葉で捉え直し、新卒層を含む若手世代に向けて“伝わる形”へと翻訳する力の強化を目的としたものです。研修には、採用ターゲット層の一つである大学生も参加し、新卒採用広報の改善にも資する取り組みとなりました。

この取り組みの背景

公務ブランディングワークショップ参加者（人事院・内閣人事局・各府省職員）

近年、生産年齢人口の減少により、日本全体で人材獲得競争が激化しています。とりわけ若い世代は「やりがい」「短期間での成長」「柔軟な働き方」を重視し、web、SNSなどを通じて情報を集めることが一般的となっています。

一方で、人事院が2025年に実施した「国家公務員イメージ調査」によれば、20代学生の中では、国家公務員（特に本府省）の「やりがい」や「成長機会」に対する肯定的イメージが他業界と比較して低いという結果が明らかになりました。制度改革や働きやすさ向上の取り組みが進む一方、その価値が若年層に十分に届いていないという“認知ギャップ”が存在しています。

公務現場では働き方改革が着実に進展しています。「令和６年度 国家公務員の働き方改革職員アンケート」によると、「現在の職場は働きやすいと感じている職員の割合」は67.2％となっています。しかし、こうした前向きな変化は外部に十分には伝わっていません。

こうした背景を踏まえ、人事院では公務の提供価値を整理し、求職者、とりわけ次世代へ“伝わる形”に翻訳して発信するためのブランディング強化を推進。その一環として、今回パーソルキャリアと連携し、本研修を実施しました。

やりがのある仕事ができている（20歳台学生）仕事を通じたスキルアップや成長の機会が多い（20歳台学生）

※出典：人事院「公務のブランディングの必要性」(https://www.jinji.go.jp/content/000010585.pdf)、内閣人事局「令和６年度 国家公務員の働き方改革職員アンケート」(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/pdf/20250624_siryou.pdf)

全５回のワークショップ概要

【第1回】『なにを』伝えるか？を探り出す（2025年10月23日）

職員約50名が、自身の業務の役割や社会的意義を深掘りし、「社会の安心を支える」「現場と制度をつなぐ」など複数の価値キーワードを抽出。

【第2回】『誰に』伝えるか？を探り出す（2025年11月27日）

慶應義塾大学の学生がチームに加わり、若手視点でのフィードバックを通じてメッセージを再構築。

「共感できるか」「民間と比べた印象はどうか」など、実際の新卒層の声を受け、職員がメッセージを改善しました。

【第3回】『どう』伝えるか？を探り出す（2025年12月15日）

学生を当事者としてヒアリングしながら、カスタマージャーニーマップの作成。

就活における時系列や感情・思考の整理を行いました。

【第4回】メッセージ×広報プランを統合する（2026年1月28日）

職員同士のインタビュー文字起こしから、本音を発掘し感情を動かした言葉を抽出。

第1回、第2回で生まれた公務の価値キーワードと照らし合わせ、キャッチコピーとして書き換えを行いました。

【第5回】完成したブランドメッセージの受け止め・総括（2026年3月4日）

第1回～第4回の検討を経て整理された公務の価値やメッセージをもとに、「公務のブランディング ブランドメッセージ」およびコンセプトブックの内容を整理・確認。

5回のワークショップにより、国家公務員一人ひとり経験や思いを起点に、公務の魅力や意義を若年層に“伝わる言葉”として言語化。こうしてまとめられたブランドメッセージとコンセプトブックを以下のサイトで公開し、今後は採用広報、説明会等の場面で活用される予定です。

公務のブランディング ブランドメッセージ（人事院公式サイト）

https://www.jinji.go.jp/seisaku/koumubranding/koumubranding_00001.html

パーソルキャリアは今後も、公務領域の広報力強化や人材確保に向けた支援を継続し、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現に貢献してまいります。

■パーソルキャリア株式会社について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/(https://www.persol-career.co.jp/mission_value/)

＊パーソルグループの「はたらく」表記について

パーソルグループでは、誰もが自分の”はたらく”を自分で決められる世界の実現を目指しています。人それぞれの多様なはたらき方・生き方を表現したいという想いを込めて、漢字ではなくひらがなの「はたらく」という表現を用いています。