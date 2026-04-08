「ABEMA」開局10周年記念の特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』に、身長197cm、体重200kg！大相撲元大関・把瑠都が参戦決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。この節目を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の続報をお知らせいたします。このたび1人目の挑戦者として、大相撲元大関の把瑠都の参戦が決定いたしました。

2026年4月11日（土）午後3時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送していきます。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

このたび、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として4月11日（土）に放送いたします。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となります。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となります。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用します。

本日、挑戦者1人目として身長197cm、体重200kgの体格と圧倒的なパワーを誇る大相撲元大関の把瑠都が参戦することが発表となりました。かつて「エストニアの怪人」の異名で暴れまわり、さらにはRIZINのリングでもミルコ・クロコップらレジェンド格闘家と拳を交えた実績を持つ、文字通りの規格外。ウルフは事前のインタビューで「（相手が誰でも）投げちゃえば終わりなので」と豪語していましたが、果たして体重ではるかに上回る把瑠都をマットに沈め、勝利することができるのでしょうか？大相撲の伝統と格闘技の経験を併せ持つ把瑠都とウルフアロンの初対決。一瞬たりとも目が離せない重量級対決が実現します。

挑戦者1人目に決定した把瑠都挑戦者1人目に決定した把瑠都

そして、把瑠都の参戦に加え、本日新たに2人の挑戦者がシルエットで公開されました。1人はウルフと同じく柔道で世界を制した“金メダリスト”。もう一人は、格闘技の最前線で戦う現役の“RIZIN選手”です。SNS上では本番組の放送情報が解禁された時から挑戦者についての予想合戦が繰り広げられていますが、一体誰なのか？ぜひ続報をご注目ください。

かつては柔道で、現在はプロレスで最前線を走り続けるウルフアロンの圧倒的な強さに挑み、真剣勝負を通じて驚異の身体能力を体感する挑戦者は誰なのか。これまでボクサー、力士、格闘家と様々なジャンルのトップ選手が参戦し話題を呼んだ「1000万円シリーズ」初となるプロレスラーの参戦には、今から期待が高まります。今後発表されていく挑戦者についての続報も、ぜひご注目ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TTwkQYxZ0cQ ]

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組ページ：https://abema.tv/video/genre/30h

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）

第1部：午後3時30分～

第2部：夜9時～

番組サイト：https://abema.tv/video/genre/30h

PR映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p802

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/