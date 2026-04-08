『リネージュ2M』武器種「槍」の一部スキルを調整！オリジン ワールドでは「ゴダード」領地に「バルカ賢者の研究所」など新規地域を追加！リザーブ ワールドには「インナドリル」領地を実装！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■[全体]武器種「槍」のスキル調整を実施！

【アップデート日時】

2026年4月8日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

「クラス リブート」を実施した武器種「槍」の一部スキルの上方修正を行いました。神話級スキル「ギガンテス ストンプ」では、感電命中時、一定確率でプレイ/氷結/ラスト スタンド状態を解除できる効果を追加します。高級スキル「ライトニング チャージ」は、氷結/石化を除くほとんどの状態異常を無視して使用できるように調整しました。

≪[全体] 4月8日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/cm_story/view?articleId=69d4e3b03b8170083d1074cb

■[オリジン]ゴダード領地に新地域を追加！

【アップデート日時】

2026年4月8日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

「ゴダード」領地に新たな地域として「バルカ廃棄物管理所」「バルカ実験基地」「バルカ賢者の研究所」を追加しました。新たな地域では、伝説級遺物「闇の眼」、伝説級ポールドロン「暁のポールドロン」、英雄級防具「開拓のローブ」などのアイテムが確率に応じてドロップします。また、「バルカ賢者の研究所」内の「予言の祭壇」には新たなボス モンスター「シャディス」が出現します。

「シャディス」を討伐すると伝説級武器「パイシール チェーンソード」や伝説級アクセサリー「大魔術師のネックレス」、伝説級防具「暁のポールドロン」、伝説級スキルブック「槍術書(イモータル)」などが確率に応じてドロップします。

そのほか、オリンピアード「戦士の高原」のオーク軍団長に任命されるキャラクター数を8人から5人に調整しました。

≪[オリジン] 4月8日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69d57054a1808b26e1ba5ed4

■[リザーブ]新領地「インナドリル」を実装！各武器種に新規英雄級スキルも追加！

【アップデート日時】

2026年4月8日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

今回のアップデートで「リザーブ ワールド」に新領地「インナドリル」を実装しました。「インナドリル」は自然と交わった建築物が美しい水上都市「ハイネス」を拠点に「静寂の草原」「女神の浜辺」「狂気の島」などのフィールドが広がります。新たなボス モンスターとして「静寂の草原」に「ナイアス」が、「永遠の谷」に「モデウス」が出現します。「インナドリル」領地の実装に伴い、新規アクセサリー「遺物」や、「遺物」の分解時、または強化失敗時に獲得できる材料アイテム「水晶体」が登場、「水晶体」を材料として用いることで英雄級アガシオン「ムーフ」の製作に挑戦をすることが可能です。

そのほか、「司祭録(マス ヒール)」や「槍術書(ウォーヒーロー)」など、各武器種の新規英雄級スキルや、武器種ごとの伝説級スキル「インペリアル マスタリー I」を追加しました。

≪[リザーブ] 4月8日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69d570551e8a8c5fcd9b44aa

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、大人数が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NC

コピーライト：(C)NC Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2026年4月8日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。