プロラグビー試合会場で“雑がみも資源”を親子に訴求

公益財団法人古紙再生促進センター

公益財団法人古紙再生促進センター（東京都中央区）は、2026年3月28日（土）に開催されたラグビーリーグワン「NECグリーンロケッツ東葛」ホストゲーム試合会場（柏の葉公園総合競技場）にて、紙リサイクルの体験型ブースを出展しました。親子連れを中心に約100名が参加し、楽しみながら古紙の分別への理解を深めました。

本取り組みは、NECグリーンロケッツ東葛のホストゲームにおいて、マッチデーパートナーである株式会社斎藤英次商店（千葉県柏市）のご協力により実現しました。

楽しみながら学ぶ「射的×分別」体験

当日は、射的ゲームを活用した体験型コンテンツを実施しました。参加者は、射的台に並べられた古紙を狙い、当てた古紙が新聞・雑誌・段ボール・紙パック・雑がみの5区分のどこに分別するのが正しいか考えます。

遊びながら自然と分別ルールに触れることができるため、子どもから大人まで楽しみながら学べる内容となりました。

当日は親子連れを中心に約100名が参加し、ブースは終始にぎわいを見せました。参加者には、家庭での雑がみ分別を促進するための「雑がみ啓発紙袋」を配布し、イベント後の行動につながる工夫も行いました。

参加者からは、「ゲームみたいで楽しかった。またやりたい！」、「トイレットペーパーの芯もリサイクルできるって初めて知った！」などのコメントがありました。当センターでは、今後もイベントや企業・地域との連携を通じて、古紙の適切な分別とリサイクルの重要性、特に「雑がみ」の資源化について広く発信してまいります。

雑がみさまを探せ！ 啓発チラシ雑がみさまを探せ！ 啓発袋キャラクター 雑がみ様

「雑がみも資源」への気づきを促す取り組み

本イベントは、家庭で可燃ごみとして捨てられやすい「雑がみ」が資源であることを広く知ってもらうことを主な目的としています。

雑がみとは、「紙箱」、「コピー用紙」、「封筒」、「トイレットペーパーの芯」など、日常生活で多く発生する紙類が含まれます。これらは適切に分別することでリサイクルが可能であり、ごみの減量や資源循環に大きく貢献します。

協力企業紹介（株式会社斎藤英次商店・関東製紙原料直納商工組合）

株式会社斎藤英次商店は、古紙の回収・リサイクルを中心に資源循環事業を展開する企業であり、地域に根ざした環境活動にも積極的に取り組んでいます。

今回のイベントでは、スポーツと環境啓発を結びつける取り組みとして、当センターとの連携を実現しました。

＜株式会社斎藤英次商店 代表取締役社長 斎藤大介氏コメント＞

スポーツ観戦に訪れる多くの方々に、楽しみながらリサイクルについて考えていただく良い機会になりました。特に雑がみは日常生活で身近な存在でありながら、まだ十分に資源として認識されていない部分があります。本取り組みを通じて、その価値を知っていただけたことを大変嬉しく思います。

＜公益財団法人古紙再生促進センター 専務理事 川上正智コメント＞

スポーツイベントは、今後の重要な啓発機会の一つと捉えています。本取組は、中期事業ロードマップ「Towards 2030 & Beyond」に基づく地域循環共生社会づくりモデルの一環でもあり、地域に根差した場を通じて、分別への理解と実践の気づきを広げていきたいと考えています。今後は、社会人野球をはじめとする企業スポーツとの連携も視野に入れ、取組を重ねてまいります。