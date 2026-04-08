卒業制作約2,000作品の頂点が決定！『DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2026』クリエイティブアワードのグランプリはフルCGアニメーション作品『EMOLI（エモリ）』

デジタルハリウッド株式会社優秀作品クリエイティブアワード、グランプリ受賞作品「EMOLI」

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社 (本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳)は、創立以来続くデジタルハリウッドの伝統行事、第31回『DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2026（2026年度デジタルハリウッド合同入学式／2025年度優秀作品クリエイティブアワード）』を、2026年4月7日(火)にLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催し、「優秀作品クリエイティブアワード」各部門の受賞作品とグランプリが決定しましたので速報としてお知らせいたします。

DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2026（DF2026）：https://www.dhw.co.jp/df2026/

デジタルハリウッドが展開する全教育機関の卒業制作の中から見事グランプリを受賞したのは、デジタルハリウッド大学、波多野涼さんと大西香々望さんの共同制作によるフルCGアニメーション作品、「EMOLI」（エモリ）です。

アニメーション、演出、物量、何をとっても素晴らしいクオリティで、ストーリーも細かく設計されており、作品としての完成度が非常に高い点について審査員より評価されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=POYpe4kv7Ig ]

https://youtu.be/POYpe4kv7Ig?si=3U-zOSQik85WOiX1

グランプリ発表時の様子

各部門の最優秀賞は下記となります。（作品名、受賞者名、出身校の順）

［グラフィック部門］

「AllerMeet」 相澤珠莉愛さん（デジタルハリウッド大学）

［インタラクティブ部門］

「9脳」 若月明日斗さん、鈴木佑典さん（デジタルハリウッド大学）

［アート部門］

「時を越える楽器」 名富之翔さん（デジタルハリウッド東京本校）

［ゲーム部門］

「神の意志の突破」 内山宏司さん（デジタルハリウッド大学）

［サービス部門］

「実践型ドキュメンタリー教育の設計とスクール運営による実装」 金川雄策さん（デジタルハリウッド大学大学院）

［研究・論文部門］

「思春期の難病医療における人間中心の治療体験を支援する AI システムの設計研究」 篠田正博さん（デジタルハリウッド大学大学院）

［映像部門］

●実写系作品

「WAVE」 ベルナツキー アントンさん（デジタルハリウッド大学）

●アニメーション系作品 ＜グランプリ受賞＞

「EMOLI」 波多野涼さん、大西香々望さん（デジタルハリウッド大学）

＊受賞作品の詳細や合同入学式の様子など、「DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2026」の開催レポートは4月下旬にプレスリリース予定です。

【DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX（DF）とは】

https://www.dhw.co.jp/df2026/

『DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX』、通称「DF」（ディーエフ）は、デジタルハリウッド各校の新入生が一堂に会する「合同入学式」と、前年度の「優秀作品クリエイティブアワード」を同時に開催する、デジタルハリウッドの伝統的なイベントです。

■優秀作品クリエイティブアワードについて

CGアニメーション、映像、グラフィックデザイン、アート、インタラクティブコンテンツ、XR、ゲーム、サービス企画、研究論文など、デジタルハリウッド全体で2,000点を超える卒業制作の中から、各分野の最前線で活躍する卒業生審査員によって各部門の最優秀賞とグランプリを決定します。

新入生にとって、入学初日に先輩たちの最高峰の作品に触れることで、学びのゴールを明確にする貴重な機会となっています。

【デジタルハリウッド株式会社】

https://www.dhw.co.jp/

1994年10月、会社設立と同時に日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを開校。

現在、東京と大阪に専門スクール「デジタルハリウッド」と、全国の各都市にWebや動画などが学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」を約40拠点、そしてeラーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。

2004年には日本初、株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院（専門職）」、翌2005年4月に四年制大学「デジタルハリウッド大学」を開学。

設立以来、デジタルハリウッド全体で10万人以上の卒業生を輩出している。

また、デジタルハリウッド大学開学時より導入している、動画教材と対面授業を組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」のノウハウを活かして、大学・専門学校の教育機関をはじめ塾・障害者支援サービス企業・教育サービス企業向けに、オンライン授業の導入及び活用支援サービス「デジタルハリウッドアカデミー」を国内外に展開。

さらに2015年4月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校『ジーズアカデミー』（現：ジーズ）を開校し現在東京と福岡に展開。同年11月には、日本初のドローンビジネスとロボットサービス産業の推進を目的とした『デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー』を開校するなど、デジタルコンテンツ業界の人材育成と、産業インキュベーションに力を注ぐ。

2024年10月に設立30周年を迎えた。

2025年2月、ベネッセコーポレーショングループの一員となる。