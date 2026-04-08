富士山の見えるホールにあのピアニストがやってくる！「富士山河口湖ピアノフェスティバル2026」

株式会社サンライズプロモーション

ユネスコの世界遺産として登録された「富士山」の麓にある河口湖で展開される音楽祭「富士山河口湖ピアノフェスティバル2026」を今年も河口湖ステラシアターを中心に、河口湖円形ホール、河口湖総合公園、河口湖美術館にて開催いたします。世界的なピアニスト辻井伸行さんをアーティスト・イン・レジデンスとして迎え、2026年9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）、22日（火・休）の4日間の音楽祭の祭典になります。続報は４月下旬に公式HPにて発表予定です。

辻井伸行 (C)Yuji Hori

富士山の麓や美しい河口湖のほとりにある素晴らしいホールを舞台に繰り広げられる、

他では体験することができない素敵なコンサートにぜひご来場いただき、

私たちアーティストと一緒に温かい感動を共有していただけたら幸いです。

富士山河口湖ピアノフェスティバル ピアニスト・イン・レジデンス 辻井伸行

●開催概要

＊会場：河口湖ステラシアター

9月20日(日)「辻井伸行スペシャル・リサイタル」開演時間15:00

【出演】辻井伸行（ピアノ）

9月21日（月・祝）「辻井伸行＆三浦文彰 清水和音&高木綾子 児玉 桃＆児玉隼人 スペシャル・デュオ」開演時間14:00

【出演】

辻井伸行（ピアノ）清水和音（ピアノ）児玉 桃（ピアノ）

三浦文彰（ヴァイオリン）高木綾子（フルート）児玉隼人（トランペット）

9月22日（火・休）「辻井伸行 清水和音 児玉 桃 三浦文彰 松井秀太郎 スーパーソリストとオーケストラ 夢の競演」開演時間14:00

【出演】

辻井伸行（ピアノ）清水和音（ピアノ）児玉 桃（ピアノ）三浦文彰（ヴァイオリン）松井秀太郎（トランペット）

岡本 陸 指揮 東京フィルハーモニー交響楽団

＊会場：河口湖円形ホール

9月19日(土)「＝100名限定＝辻井伸行 プレミアム・リサイタル」開演時間17:00

【出演】辻井伸行（ピアノ）

9月20日（日）「＝100名限定＝児玉 桃 プレミアム・リサイタル」開演時間17:00

【出演】児玉 桃（ピアノ）

9月21日（月・祝）「＝100名限定＝壷阪健登&松井秀太郎 プレミアムLIVE」開演時間12:00

【出演】壷阪健登（ピアノ）松井秀太郎（トランペット）

＊会場：河口湖総合公園

9月19日（土）「辻井伸行 松井秀太郎＆壷阪健登 ピクニック・コンサート」開演時間12:00

【出演】辻井伸行（ピアノ）松井秀太郎（トランペット）＆壷阪健登（ピアノ）

＊会場：河口湖美術館

9月20日（日）「高木綾子ミュージアム・コンサート」開演時間12:00

【出演】高木綾子（フルート）

●チケット

一般発売日

2026年6月6日(土) AM10:00

チケット料金、発売場所、公演の詳細などは後日、本ページで発表予定です。

【公式HP】https://pianofes.stellartheater.jp/

〈主催〉富士河口湖町音楽のまちづくり実行委員会 富士河口湖町

〈企画制作〉河口湖ステラシアター エイベックス・クラシックス

〈制作協力〉サンライズプロモーション インタースペース

【総合問い合わせ先】

富士山河口湖ピアノフェスティバル事務局（河口湖ステラシアター内）

TEL 0555-72-5588(10:00～17:00 火曜・祝翌日休館)

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577