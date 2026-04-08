『原神』バージョン「Luna VI」アップデートを本日4月8日に実施。新★5「リンネア」（CV:白石晴香）が登場！さらにモンド北部の新エリアが開放！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』において、本日4月8日(水)にバージョンLuna VI「『空月の歌・輪舞』帰逢の翼」をリリースしました。新★5キャラクター「リンネア（岩）」の登場や、交易港「ドーンマンポート」などがあるモンド北部の新エリアの開放、新任務、イベント情報などをお知らせいたします。

新★5「リンネア（岩）」、限定★5「チャスカ（風）」がイベント祈願に登場！

本日4月8日(水)アップデート後より、イベント祈願・キャラクター「やっふー博物誌」、イベント祈願・キャラクター２「紅を散らす矢羽」を開催しました。

期間中、ピックアップキャラクターの出現確率が大幅にUPします。

■イベント祈願・キャラクター「やっふー博物誌」

【開催期間】

2026年4月8日(水)アップデート後～4月28日(火)18:59

ピックアップキャラクター（★5）

「博聞の旅路・リンネア」

◇元素：岩

◇武器：弓

◇冒険者協会（ナド・クライ支部）顧問＆博物学者。

・「岩元素耐性ダウン」「チーム全員の回復」「待機中も継続ダメージ」を与えられる岩元素サポーター。

・結晶反応を月結晶反応にできる。

◆元素スキル「ルミのやっふー作戦」

元素スキルを一回押しすると仲間の「ルミ」を召喚。継続的に敵を攻撃し、岩元素範囲ダメージを与える。付近に月籠が存在する場合、ルミの攻撃は通常の岩元素ダメージと、月結晶反応ダメージと見なされる岩元素ダメージを交互に与える。

また元素スキルを素早く連打すると、ルミにごはんを与えることができ、お腹いっぱいになったルミは、瞬時に月結晶反応ダメージと見なされる超強力な一撃を与える。

◆元素爆発「絶体絶命サバイバル備忘録」

「ルミ」が出撃して敵を牽制し、チーム内キャラクター全員のHPを回復する。その後フィールド上にいるキャラクターのHPを持続的に回復する。

ルミがすでに出撃している場合、この攻勢によっても出撃形態は変わらず、代わりに継続時間がリセットされ、共同作戦を長く行える。

ピックアップキャラクター（★4）

「闇夜の燃芯・イルーガ」

◇元素：岩

◇武器：長柄武器

◇調査分隊「闇夜の鷲」メンバー。ライトキーパー最年少の分隊長。

「ドンドンワンダフルマシーン・アイノ」

◇元素：水

◇武器：両手剣

◇ナド・クライの天才機械技師。面白い機械とお菓子が大好き。

「騎士道の花咲・ノエル」

◇元素：岩

◇武器：両手剣

◇モンドの多くの若者と同じで、西風騎士になることを夢見る少女。まだ騎士の資格を得ていないが、メイドとして騎士団では働きながら、騎士にあるべき言動と礼儀を必死に勉強している。

■イベント祈願・キャラクター２「紅を散らす矢羽」

【開催期間】

2026年4月8日(水)アップデート後～4月28日(火)18:59

ピックアップキャラクター（★5）

「巡空の裁翼・チャスカ」

◇元素：風

◇武器：弓

◇トラロカンの「調停者」。幾千万の争いを終結させる者。

◆元素スキル「スピリット・レインズ」

移動時：「スピリットリボルバー・ライトワンド」に乗って浮遊状態を維持し、移動速度と中断耐性をアップする。



戦闘時：近くの敵に夜魂性質の風元素範囲ダメージを与え、「スピリットリボルバー・ライトワンド」に乗り夜魂の加護状態に入る。

夜魂の加護状態中、通常攻撃ボタンを1回押しすると、チャスカは的に夜魂性質の風元素ダメージを与える。このダメージは通常攻撃ダメージとみなされる。

また通常攻撃ボタンを長押しすると、照準モードに入り、最大6発の「シャドウチェイサー弾」を順番に装填する。6発装填した時、またはチャージを止めた時、順番に敵に向けて弾丸を発射する。

一部の「シャドウチェイサー弾」は、チームメンバーの元素タイプに応じて、ランダムで対応する元素タイプの「シャドウチェイサー弾・光輝」に変化する。

◆元素爆発「ソウルリーパーの猛襲」

「ソウルリーパー弾・裂風」を１発放ち、夜魂性質の風元素範囲ダメージを与える。その後、ソウルリーパー弾・裂風は6発の「ソウルリーパー弾」に分裂し、近くの敵を攻撃する。

チーム内の他キャラクターの元素タイプに応じて、「ソウルリーパー弾」は元素反応を起こし、夜魂性質の対応元素ダメージを与える。

ピックアップキャラクター（★4）

「闇夜の燃芯・イルーガ（岩）」

「ドンドンワンダフルマシーン・アイノ（水）」

「騎士道の花咲・ノエル（岩）」

イベント祈願・武器「神鋳賦形」開催！

本日4月8日(水)アップデート後より、イベント祈願・武器「神鋳賦形」を開催しました。

期間中、新★5武器「弓・霜契の金枝」、限定★5武器「弓・星鷲の紅き羽」などの出現率が大幅にUPします。

【開催期間】

2026年4月8日(水)アップデート後～4月28日(火)18:59

ピックアップ武器（★5）

「弓・霜契の金枝」

「弓・星鷲の紅き羽」

ピックアップ武器（★4）

「片手剣・匣中龍吟」

「両手剣・祭礼の大剣」

「法器・昭心」

「弓・花飾りの羽」

「長柄武器・匣中滅龍」

新エリア開放！

本日4月8日(水)アップデート後より、モンド北部のエリアが開放されました。

期間中に新たなエリア「風止みの山」「空の神殿」を探索すると、報酬として原石×400を獲得できます。

【報酬受取期間】

2026年4月8日(水)アップデート後～6月30日(火)15:59

リンネアの伝説任務開放！

本日4月8日(水)アップデート後より、リンネアの伝説任務「予見鳥の章」が開放できるようになります。

期間中に任務をクリアすると、報酬として原石、キャラクター突破素材、キャラクター育成素材、モンド地域の特産品などを獲得できます。

【開放条件】

冒険ランク40以上

魔神任務 空月の歌・第四幕「消えた月光に想いを馳せて」をクリア

※世界任務「龍に選ばれし者の旅路」をクリア後にプレイしていただくことで、より良い体験の上でイベントをお楽しみいただけます。

※追加報酬の受取期間中、冒険ランク28以上、かつ魔神任務 第一章・第三幕「迫る客星」をクリアすると、リンネアの伝説任務「予見鳥の章」のクイックスタート機能をご利用いただけます。

【報酬受取期間】

2026年4月8日(水)アップデート後～4月28日(火)18:59

イベント情報

■イベント「測量＆スケッチ研修」開催！

4月10日(金)より、イベント「測量＆スケッチ研修」を開催予定です。

位置を精確に標定し、原石や調度品設計図などの報酬を獲得しましょう。

【イベント開催期間】

2026年4月10日(金)11:00～4月20日(月)04:59

◆『原神』について

基本プレイ無料のオープンワールドRPG、『原神』。謎に包まれた「旅人」となって、美しいテイワット大陸で離れ離れになった兄妹を探す旅に出よう--

新バージョン「空月の歌」では、7つ目の地域「ナド・クライ」が開放。

それぞれ異なる文化を持つ広大な国々では、数々のキャラクターと出会うことができる。元素反応を駆使して戦い、テイワットの秘密を解き明かそう。

また『原神』では、PlayStation(R)5、 Xbox Series X|S、 PC、 Android 、iOSのクロスプラットフォームに対応しており、共通のデータセーブ機能やマルチプレイ機能を通じて、一人でも、友達と一緒でも、プラットフォームの垣根を越えて冒険を楽しむことができる。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『原神』の最新情報はこちらから

【原神 公式サイト】

https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【原神 公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@genshin_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後も、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めてまいります。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp



(C) COGNOSPHERE

※「PlayStation」および「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。