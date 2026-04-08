2.5次元タレントグループ「シクフォニ」、2ndシングル『RAGE』本日2026年4月8日（水）発売

株式会社Noark

2.5次元タレントグループ「シクフォニ」が、2ndシングル『RAGE』を本日、2026年4月8日（水）に発売いたしました。さらに、2026年4月10日（金）より「YOUTH TIME JAPAN project」に参加する全国約600校の高校にて、新曲『RAGE』の校内放送が実施されることも決定。本作は、これまでの活動の中で積み重ねてきた軌跡と、その内側で生まれ続けてきた感情を音楽として結晶化させた一枚であり、怒りや葛藤、悲しみ、情熱といった人間の内面を真正面から描いた、シクフォニの現在地と未来への意志を示す作品となっております。

Illustration by :すわだ ( https://x.com/suwada_yo )

本シングルは、全形態共通で全4曲を収録。リード曲『RAGE』を含む全員歌唱曲2曲に加え、メンバーを3人ずつに分けたトリオ楽曲として、雨乃こさめ・LAN・すちによる『FireFly』、暇72・いるま・みことによる『Rondo Noire』の2曲を収録しています。

リード曲『RAGE』で感情の昇華を描くとともにフォトブック付き特装盤など豪華仕様を展開

リード曲『RAGE』では、これまでの活動の中で積み重なってきた怒りや葛藤、悩み、憎しみといった感情を、決意と情熱へと昇華。「活動を重ねる中で生まれた感情を原動力に、さらに前へ進み続けていく」というストーリーが楽曲全体を貫いており、「怒りや悲しみといった極端な感情の高ぶりこそが、人を惹きつける力になる」というメッセージを力強く表現しています。

パッケージ面では、全形態で異なるジャケットデザインを採用。初回生産特装盤は、トールサイズ仕様に三方背ケースを採用した重厚感のあるパッケージとなっており、CDジャケットビジュアルを使用した全員集合の確定トレーディングカード1枚と、全48ページの豪華フォトブックが付属します。フォトブックには、「SIXFONIA One Man Live【Six-tuation】vol.II -Virtual-」の限定実写ライブ写真に加え、3D公演の本編カットやオフショットを収録。シクフォニとして初めて実写写真を含む構成となっており、ステージとは異なるメンバーの新たな一面を楽しめる内容となっています（※実写写真は顔周辺に加工を施した仕様です）。

■シクフォニからのコメント

今回の『RAGE』は、結成当時に僕たちが考えていた「layered engage」という言葉が原点になっています。これまで積み重ねてきたものですべての人を惹きつけたいという想いが、このタイトルに込められています。楽曲制作では、メンバーそれぞれが抱えてきた悔しさや感情を言葉として持ち寄り、それをもとに楽曲を作り上げました。これまでのシクフォニにはなかったような、より激しく、むき出しの感情をぶつけた一曲になっています。この『RAGE』を通して、聴いてくださる方の中にあるフラストレーションや想いを、前に進む力へと変えてもらえたら嬉しいです。

全国約600校の校内放送と約2,000校へ配布するフリーペーパーの表紙を飾り、多面的な接点を創出

さらに本作のリリースにあわせ、2026年4月10日（金）より、「YOUTH TIME JAPAN project」に参加する全国約600校の高校にて、新曲『RAGE』の校内放送が決定。昼休みや下校時間に楽曲がオンエアされるほか、ここでしか聴けないシクフォニからの特別コメントも放送いたします。音楽を通じて学生たちの日常に直接届く、新たな接点として注目が集まります。

加えて、全国約2,000校で配布されているフリーペーパーの表紙に初登場。誌面では『RAGE』に関するインタビューやメンバーの素顔に迫る一問一答を掲載し、誌面に収まりきらなかった内容は「YOUTH TIME JAPAN project」公式Webサイトにて同日公開予定です。

■2ndシングル『RAGE』詳細

《初回生産特装盤》

発売日：2026年4月8日(水)

価格：\5,940（税込）

収録曲：全4曲 + インスト 3曲

封入特典：オンライン握手会応募券

ランダムトレカ(全6種)

確定トレカ(全1種)

フォトブック(48P)

《初回生産限定盤》

発売日：2026年4月8日(水)

価格：\1,650（税込）

収録曲：全4曲 + インスト 3曲

封入特典：オンライン握手会応募券

ランダムトレカ(全6種)

《通常盤》

発売日：2026年4月8日(水)

価格：\1,320（税込）

収録曲：全4曲 + インスト 3曲

■シクフォニとは

超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。チャンネル登録者数は122万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。

2025年10月26日（日）にはグループ初となる３Dライブをシクフォニ公式YouTubeチャンネルにて全世界全編無料配信し、アーカイブにて配信中。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演開催し、12月には東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催。総動員数36,000人を記録し大盛況の後に終幕。2026年春にはシクフォニ史上最大規模となる会場Kアリーナ横浜公演を含む2ndライブツアーの開催を発表。

＜メンバー＞ 名前横の括弧内は読み方

（上段左から）

LAN（らん）、すち、みこと

（下段左から）

暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま

▼シクフォニ公式X

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▼シクフォニ公式YouTubeチャンネル

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▼シクフォニ公式Instagram

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