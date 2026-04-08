『OwnersBook』友達紹介キャンペーン実施のお知らせ【ロードスターグループ】

ロードスターキャピタル株式会社

ロードスターキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩野達志、東証プライム市場・3482）は、グループで運営する不動産特化型クラウドファンディング『OwnersBook（オーナーズブック）』において、新規会員登録およびご利用のきっかけづくりを目的とした「第３弾『OwnersBook』友達紹介キャンペーン」を実施いたします。

■『OwnersBook』の成長及びユーザーのご利用状況

ロードスターグループが展開する不動産特化型クラウドファンディングサービス『OwnersBook』は、2014年9月のサービス開始以降、多くの皆様にご利用いただき、累計投資額も2026年3月末時点で770億円超と拡大を続けています。

『OwnersBook』累計投資額の推移

また、ユーザーのご利用状況を見ると、過去に『OwnersBook』へ投資されたご経験がある方のうち４人に３人がリピート投資され（※１）、さらに約半数の方が累計100万円以上ご投資されています（※2）。

『OwnersBook』は一度ご利用いただいた後、資産運用の選択肢として継続的にお選びいただいている点が特徴です。

『OwnersBook』での投資経験がある方の投資回数割合

『OwnersBook』での投資経験がある方の投資金額割合

■『OwnersBook』の特徴と課題

『OwnersBook』は、不動産マーケットの最前線にいるロードスターグループのメンバーが市況を鑑みながら案件を厳選して提供しています。

また、『OwnersBook』は

- 金融市場の日々の値動きに左右されない- 一度投資した後は償還まで運用の手間がかからない- 貸付型の平均的な予定利回り（年換算・内部収益率）は3％～5%- 日本円建ての安定的な投資商品としては、比較的高い運用利回りを期待できる

等の特徴から、安定的な運用を重視される方を中心に幅広い年代のお客様にご利用いただいています。

一方で、募集開始後すぐに満額となる案件も多く、タイミングによってはユーザーの投資需要にお応えできないことがあることを課題として認識していました。

■第3弾 友達紹介キャンペーンについて

（１）キャンペーン実施の背景

近年、インフレの進行や、家計の安定的な資産形成の促進に向けた政府の後押し等を背景に、個人の資産形成が拡大しています（※３）。一方で、不動産クラウドファンディングは比較的新しい分野であることから、「最初の一歩を踏み出しづらい」という方もいらっしゃいます。

『OwnersBook』では、多くのお客様が1回投資された後は継続して利用されており、初めてのご利用がその後の資産形成につながっていると考えられますが、この最初の一歩のハードルを下げるにあたっては、信頼できる方からのご紹介が大きなきっかけになると当社グループは考えています。

また、当社グループがこれまでに取り組んできた新規取引先の開拓や大型案件の取り扱い強化等の案件供給体制の強化によって、今後は『OwnersBook』でより多くの投資機会をご提供できる見込みです。

こうした背景から、より多くの方に安心して『OwnersBook』を知っていただく機会として、本キャンペーンを実施することといたしました。

（２）キャンペーン概要

「第３弾『OwnersBook』友達紹介キャンペーン」では、『OwnersBook』投資家会員からのご紹介を通じて『OwnersBook』に新規会員登録された方の対象期間中の投資実行額に応じて、ご紹介者・及び紹介された方の双方へ現金をプレゼントいたします。

※紹介者の方（既に投資家の方）ご自身の投資額は、プレゼント金額には関係ございません。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/93_1_5df31215bba4d2a6eb8a8a7e2e6d2d1d.jpg?v=202604080251 ]

キャンペーンの内容や詳細条件については、以下URLよりご確認ください。

▽▼キャンペーンページ▼▽

https://www.ownersbook.jp/lp/invitation2604

この機会が、資産形成を考えられるきっかけの一つとなりましたら幸いです。

（※3）参考：

日本総研,“X金融未来Tech 2025年夏号 No.2”,2025年8月18日発行

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/x-fin-fut-tech/2025/20250818-002.pdf

内閣官房,“新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版”,令和7年6月13日公表

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2025.pdf

■『OwnersBook』について

https://www.ownersbook.jp/

『OwnersBook』は、ロードスターグループが2014年9月にサービス開始した日本初の不動産特化型クラウドファンディングサービスです。個人も機関投資家と同様のリスク・リターンでプロ向け不動産投資領域に投資参加できる世界の実現を目指しており、サービス開始以来順調に成長しています。

■ロードスターキャピタルについて

https://www.loadstarcapital.com/

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/93_2_87345372d3e44666ce43f172bfbb7c73.jpg?v=202604080251 ]

以上