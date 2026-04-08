16年ぶりの新劇場版が公開される『ケロロ軍曹』より、アニメ店長とコラボしたフィンガーパペット付きのムビチケが、アニメイトチケットにて予約受付中！！

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株式会社アニメイトは、アニメ・ゲーム・声優のイベントや映画、2.5次元ミュージカル・舞台など幅広いチケットを取り扱っている「アニメイトチケット」にて、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』のアニメイト限定「アニメ店長コラボフィンガーパペット付ムビチケ」を予約開始しました。

6月26日に全国ロードショーとなる『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』のムビチケがアニメイト各店(一部店舗を除く)・アニメイト通販にて予約受付中！今回はアニメイト限定特典となる、「フィンガーパペット付きムビチケ」もご用意！フィンガーパペットはケロロとアニメイトの宣伝キャラクター「アニメ店長」がコラボしたものになっており、「アニメ店長」のバイザーとエプロンを身に着けたケロロのかわいらしい一品となっています。

この機会を逃すと手に入らないため、お目当ての方はぜひお見逃しなく！

■チケット情報

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

アニメイト限定アニメ店長コラボフィンガーパペット付ムビチケ

予約期間：2026年3月29日～6月4日

販売期間：2026年6月5日～6月25日

販売価格：3,000円(税込)

取扱店舗：アニメイト各店(一部店舗を除く)・アニメイト通販

チケット詳細ページ(https://animate-ticket.com/events/126?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=keroro)

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■アニメイトチケットとは

2025年12月15日にオープンした、アニメ・コミック・ゲームを中心としたエンターテインメントに特化したチケット販売専門サイト。独自のプラットフォームを立ち上げたことで、ユーザーが目的の公演情報や商品にアクセスしやすい環境を実現。今後もアニメイトの店舗やWeb広告媒体との告知連携も行いながら、掲載商品のラインナップを順次拡充していきます。

販売希望・サービスに関するお問い合わせ(https://animate-ticket.com/ticket_inquiries/new)

■権利表記

（C）吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

（C）Kazuhiko Shimamoto・MOVIC

■関連URL

チケット詳細ページ(https://animate-ticket.com/events/126?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=keroro)

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公式サイト(https://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/)

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公式X(https://x.com/keroro_anime)

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